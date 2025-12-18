Du khách đổ xô chèo phao trôi giữa trời tuyết ở núi Trường Bạch
Khi tuyết phủ trắng núi Trường Bạch, trải nghiệm chèo phao trôi sông trở thành điểm nhấn hút khách.
Phu Sa Phìn hiện là một trong những đỉnh núi được dân mê trekking đặc biệt yêu thích. Cung này nổi tiếng với những ngày biển mây cuộn tràn, bình minh bừng lên trên dải núi hình sống lưng khủng long.
Khi tuyết phủ trắng núi Trường Bạch, trải nghiệm chèo phao trôi sông trở thành điểm nhấn hút khách.
Ngày 12/12, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Những hạt tuyết bay nhẹ phủ lên tường đỏ, mái ngói vàng của Tử Cấm Thành một lớp "lụa bạc".
Hàng loạt cây mai anh đào tại đồi chè ô long, phường Sa Pa, được di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị sinh thái, khiến nhiều du khách tiếc nuối.
Tháng 2/2023, trong chuyến đi xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành cũ của Việt Nam, du khách Nguyễn Yến lần đầu lưu trú tại Lô Lô Chải, ngôi làng vừa được vinh danh "tốt nhất thế giới".
Một vườn mía ở Trung Quốc bất ngờ thành điểm check-in quốc dân nhờ mô hình độc lạ: khách trả tiền để tự "đi trộm", còn chủ vườn hóa thân thành người truy bắt. Có ngày nơi này đón hơn 10.000 lượt người.
Trong lúc cắm trại bên bờ biển Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) rạng sáng ngày 30/11, nhiều du khách bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.
Sau những đợt bão lũ dồn dập liên tiếp, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh rác thải chất đống, ngổn ngang dọc bờ biển.
Đầu tháng 12, thời tiết Đà Lạt đã nắng ráo trở lại. Những triền đồi phủ cỏ hồng bắt đầu bung nở rực rỡ dưới nắng ban mai, thu hút du khách tìm đến săn ảnh.
Bờ cát tại bãi biển Hàm Rồng bị khoét sâu, hàng quán sập đổ, cây cối tạo cảnh quan và chắn sóng bật gốc ngổn ngang.
Tối 27/11, tại khu vực bờ kè Ba Làng (phường Vĩnh Hòa, Bắc Nha Trang), sóng biển bất ngờ dâng cao hơn 5 m, liên tục quật qua kè rồi tràn ra đường.