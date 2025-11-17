Tác dụng bất ngờ của mũ tắm miễn phí trong khách sạn

Trong những đồ dùng miễn phí tại khách sạn, mũ tắm thường bị lãng quên. Tuy nhiên, vật dụng nhỏ bé này lại có nhiều công dụng bất ngờ.

Mũ tắm là một trong nhiều vật phẩm miễn phí trong khách sạn mà du khách có thể mang về. Ảnh: Daily Mail.

Trong phòng khách sạn thường có trà túi, cà phê gói, đồ vệ sinh cá nhân du khách được phép thoải mái sử dụng hoặc mang về mà không phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, có một món đồ miễn phí khác dễ bị bỏ qua, đó chính là mũ tắm (shower cap).

Món đồ nhỏ nhưng tiện lợi này thường được cất gọn trong một chiếc hộp hoặc bao bì nhỏ bên trong phòng tắm. Dù hầu hết du khách chỉ dùng nó để che tóc khi tắm gội, nhưng theo trang Reader's Digest, vật dụng này còn có rất nhiều công dụng khác.

Giúp dọn dẹp và giữ vệ sinh

Đối với các phụ huynh có con nhỏ, mũ tắm rất hữu ích trong việc giữ cho các hoạt động thủ công được gọn gàng hơn. Cụ thể, mũ tắm có thể được dùng để lót khay đựng sơn hoặc tô trộn nguyên vật liệu, giúp tiết kiệm công sức rửa dọn hoặc lau chùi.

Một cách tiện dụng khác để giữ sạch sẽ là dùng mũ tắm để bọc giày dép trước khi xếp vào hành lý. Giày dép thường bám đủ loại bụi bẩn và chất bẩn, dễ dàng dính sang quần áo và các vật dụng khác trong vali. Bọc chúng trong mũ tắm sẽ giúp ngăn cách hiệu quả.

Hầu hết du khách sử dụng mũ tắm để che chắn tóc. Ảnh: Le Land Merc.

Đồ chứa chống thấm nước

Bên cạnh chức năng giữ vệ sinh, mũ tắm còn phát huy tác dụng trong việc giữ khô ráo.

Kết thúc một ngày ở hồ bơi hoặc bãi biển, việc xếp chung đồ bơi còn ẩm ướt vào túi với khăn khô và các vật dụng cá nhân khác là điều không nên. Trong tình huống này, mũ tắm sẽ là giải pháp tiện lợi đặt bộ đồ bơi ướt vào trong và giữ chúng tách biệt hoàn toàn với hành lý còn lại.

Ứng dụng bất ngờ trong bếp

Theo blogger làm bánh Melissa Fallon, mũ tắm còn có thể tận dụng trong nấu nướng như che bột bánh mì trong giai đoạn ủ.

Tuy nhiên, Melissa lưu ý không để mũ chạm trực tiếp vào thực phẩm để đảm bảo an toàn. Hầu hết mũ tắm được làm bằng nhựa, không phải là loại dùng cho thực phẩm.

Một mẹo độc đáo khác để tận dụng mũ tắm mới, chưa sử dụng, là dùng nó để đậy thức ăn thừa. Mũ có thể dễ dàng căng trùm lên một tô salad, giúp bảo quản tốt hơn trong tủ lạnh nếu được che đậy đúng cách.