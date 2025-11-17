Đèo Prenn ở Đà Lạt sạt lở, nứt dài

Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm trên đèo Prenn, cửa ngõ phía nam của TP Đà Lạt (cũ) bị sạt lở, mặt đường nứt. Chính quyền địa phương đã dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Mảng sạt lở lớn tạo ra hàm ếch sâu trên mặt đường. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sáng ngày 17/11, đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), đoạn gần thác Datanla, bị sạt lở taluy âm kéo dài hơn 10 m. Một mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường nhựa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức đóng đèo, dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn và phân luồng, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển lên, xuống Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến nay là nguyên nhân dẫn đến sạt lở, do khu vực này đất đã no nước từ trước nên thế mềm. May mắn là khi sạt lở không gây thương vong.

Ngay sau vụ việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường để khảo sát, lên phương án khắc phục.

Đèo Prenn hiện dừng các phương tiện lưu thông để khắc phục sự cố. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngoài ra, hướng đi đèo Khánh Lê và đèo Sông Pha (nối Lâm Đồng - Khánh Hoà) từ Lâm Đồng đều đang tạm dừng lưu thông vì nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Hai tuyến đèo D'ran (nối Lâm Đồng - Ninh Thuận cũ) và Gia Bắc (huyện Di Linh cũ) bị sạt lở sau mưa lớn vào cuối tháng 10 sẽ được đào cắt đồi, gọt mái, đắp taluy và gia cố bằng rọ đá, thi công trong 45 ngày.

Đèo Prenn dài 7,27 km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Nam. Tháng 2/2023, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ô tô, vận tốc thiết kế 60 km/h.