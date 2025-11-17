Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Đèo Prenn ở Đà Lạt sạt lở, nứt dài

  • Thứ hai, 17/11/2025 11:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm trên đèo Prenn, cửa ngõ phía nam của TP Đà Lạt (cũ) bị sạt lở, mặt đường nứt. Chính quyền địa phương đã dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Mảng sạt lở lớn tạo ra hàm ếch sâu trên mặt đường. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sáng ngày 17/11, đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), đoạn gần thác Datanla, bị sạt lở taluy âm kéo dài hơn 10 m. Một mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường nhựa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức đóng đèo, dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn và phân luồng, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển lên, xuống Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến nay là nguyên nhân dẫn đến sạt lở, do khu vực này đất đã no nước từ trước nên thế mềm. May mắn là khi sạt lở không gây thương vong.

Ngay sau vụ việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường để khảo sát, lên phương án khắc phục.

sat lo deo Prenn anh 1

Đèo Prenn hiện dừng các phương tiện lưu thông để khắc phục sự cố. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngoài ra, hướng đi đèo Khánh Lê và đèo Sông Pha (nối Lâm Đồng - Khánh Hoà) từ Lâm Đồng đều đang tạm dừng lưu thông vì nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Hai tuyến đèo D'ran (nối Lâm Đồng - Ninh Thuận cũ) và Gia Bắc (huyện Di Linh cũ) bị sạt lở sau mưa lớn vào cuối tháng 10 sẽ được đào cắt đồi, gọt mái, đắp taluy và gia cố bằng rọ đá, thi công trong 45 ngày.

Đèo Prenn dài 7,27 km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Nam. Tháng 2/2023, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ô tô, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Cây phượng đẹp nhất hồ Xuân Hương, Đà Lạt bật gốc do bão số 13

Trận mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã quật ngã cây phượng đẹp nhất ven hồ Xuân Hương. Đây là góc check-in ăn khách khi Đà Lạt vào mùa phượng tím.

14:28 7/11/2025

Không nhận ra Đà Lạt hơn 50 năm trước

Trái với cảnh đông đúc du khách như thường thấy, Đà Lạt hơn nửa thế kỷ trước yên bình, mộc mạc, được bao phủ bởi những rừng cây xanh ngát.

12:50 14/11/2025

Trúc Hồ

sạt lở đèo Prenn Ninh Thuận đèo Prenn sạt lở Đà Lạt du lịch Đà Lạt Lâm Đồng sạt lở đèo

    Đọc tiếp

    Tham vong cua Mang Den hinh anh

    Tham vọng của Măng Đen

    09:00 4/11/2025 09:00 4/11/2025

    0

    Măng Đen tăng 900% lượng khách trong 3 năm. Song, xã nhỏ phải đối mặt nhiều thách thức để không trùng lặp với Đà Lạt và Sa Pa, theo chuyên gia.

    Dien mao moi cua ca phe khu Hoa Binh, Da Lat hinh anh

    Diện mạo mới của cà phê khu Hòa Bình, Đà Lạt

    09:26 25/10/2025 09:26 25/10/2025

    0

    Sau khi ki-ốt tháo dỡ, bồn hoa được xây dựng để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Hiện du khách vẫn có thể tận hưởng thú vui ngồi cà phê sớm, ngắm chợ Đà Lạt trong sương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý