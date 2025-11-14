Những món đồ có thể mang về từ khách sạn

Dầu gội mini, túi trà hay dép vải của khách sạn từ lâu là “chiến lợi phẩm” dễ thương sau mỗi chuyến đi, nhưng không phải món nào cũng được phép mang về.

Dép vải hoặc dép bông là một trong những đồ dùng của khách sạn du khách được phép mang về. Ảnh: Undefined/Pexels.

Nhiều khách có thói quen “gom nhẹ” vài món khi rời khách sạn. Nguyên tắc chung các chuyên gia khách sạn quốc tế nhắc đi nhắc lại là: những gì được thiết kế dùng một lần, không thể tái sử dụng cho khách sau, thường được phép mang về; những gì gắn với tài sản, trang trí, tiện ích lâu dài của khách sạn sẽ phải để lại.

Bạn có thể mang gì về nhà?

Theo TripSavvy, các món như chai dầu gội mini, sữa tắm, cà phê gói, đường, sữa bột, bộ đồ dùng vệ sinh dùng một lần… thường được coi là “amenities” (tiện nghi/đồ dùng) dành riêng cho khách trong lần lưu trú đó.

Với đồ dùng phòng tắm, các chai dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, xà phòng cục loại nhỏ là đồ bạn có thể mang đi. Theo Travel + Leisure, những chai mini này không được tái sử dụng nếu đã mở, nên khách sạn thường tính luôn vào chi phí phục vụ cho mỗi lượt khách.

Afar cũng nhấn mạnh việc “tiện tay lấy mấy chai dầu gội, dầu xả, sữa tắm mini mang về” từ lâu đã trở thành một niềm vui nho nhỏ mỗi lần ở khách sạn, dù hiện nay nhiều nơi đã chuyển sang dùng bình chiết gắn tường để giảm rác nhựa.

Dép đi trong phòng cũng là món khiến nhiều người băn khoăn không biết có được mang theo hay không, nhưng thực tế lại nằm trong nhóm khá “an toàn”. Dép vải hoặc dép bông dùng trong phòng sẽ bị bỏ đi sau khi khách trả phòng, nên nếu bạn mang về để dùng tiếp thì khách sạn cũng đỡ phải vứt bỏ.

Một số hãng cung cấp đồ khách sạn như Vanity Group còn coi đây là món quà lý tưởng để khách mang về, vì dép đã dùng không bao giờ được tái sử dụng, miễn không phải dép da hay dép cao cấp của spa.

Một số đồ uống hoặc snack trong minibar có bảng giá thì vẫn được coi là hàng bán, không phải quà tặng. Ảnh: Andrea Davis/Pexels.

Ngoài phòng tắm, trà, cà phê gói, đường, sữa bột, các gói cacao nóng, que khuấy, muỗng nhựa, cốc giấy đặt cạnh ấm siêu tốc cũng thường được tính là miễn phí.

Reader’s Digest liệt kê trà túi lọc, cà phê gói và những gói đồ uống nóng khác trong phòng là “fair game” - tức là khách có thể sử dụng hoặc mang theo, vì đây đều là loại đóng gói một lần, không thể hoàn trả cho khách sau.

Trên các blog du lịch như EaseMyTrip cũng xếp nước suối miễn phí (thường ghi rõ là complimentary), kem đánh răng, dao cạo, nước súc miệng mini… vào nhóm đồ hoàn toàn có thể mang theo nếu bạn chưa dùng hết.

Lưu ý: nước uống hoặc snack trong minibar có bảng giá vẫn được coi là hàng bán, không phải quà tặng.

Một nhóm đồ khác là văn phòng phẩm như bút, bút chì, giấy note, phong bì, thiệp, postcard in logo khách sạn, nằm cùng nhóm với dầu gội, xà phòng, cà phê - tức là khách được phép mang đi mà không bị tính phí. Theo Vanity Group, những món này được xem như “quà tặng” và cũng là một hình thức quảng cáo khi khách mang về dùng, vì logo khách sạn sẽ xuất hiện trên bàn làm việc hoặc trong túi xách của bạn.

Ở phân khúc cao hơn, túi giặt (laundry bag) bằng vải hoặc nylon mỏng đôi khi cũng được phép mang đi, vì chi phí thấp và thường được in logo để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Những đồ bị cấm

Ngược lại, có những món tuy trông “vô hại” nhưng tuyệt đối không nên cho vào vali. Theo đó, các đồ như khăn tắm, khăn mặt, áo choàng tắm, chăn, ga, gối, máy sấy tóc, bàn ủi, ấm đun nước, ly tách, khay đá, đèn bàn, tranh treo tường, thậm chí cả Kinh Thánh đều là tài sản lâu dài của khách sạn.

Việc mang đi không chỉ bị xem là trộm cắp, mà còn có thể bị tính tiền vào hóa đơn, thậm chí một số nơi sẵn sàng thông báo với khách nếu phát hiện thiếu đồ.

Áo choàng tắm (bathrobe) là “vùng xám” gây nhiều tranh cãi. Nhiều khách lầm tưởng áo choàng cũng giống dép vải, dùng rồi sẽ bị bỏ. Thực tế, theo TripSavvy và Afar, đa số khách sạn sẽ giặt và tái sử dụng áo choàng cho khách sau.

Một số khách sạn cao cấp có bán áo choàng giống hệt loại trong phòng, hoặc tặng áo choàng thêu tên như một phần gói dịch vụ. Khi đó, lễ tân hoặc thẻ thông tin trong phòng sẽ ghi rất rõ. Nếu không thấy thông báo tặng hay cho mang về, hãy mặc định rằng áo choàng phải ở lại.

Khi vẫn còn phân vân, tốt nhất du khách nên hỏi lễ tân trước khi nhét bất kỳ món gì vào vali.