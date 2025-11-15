Khách sạn 'bùng' phòng du khách ở Hà Nội tạm đóng cửa vì áp lực

|
Bên ngoài Royal Hostel số 19 Hàng Cháo "đuổi" khách nhận phòng lúc 2h sáng. Ảnh: Đan Châu.
Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết cơ sở Royal Hostel số 19 Hàng Cháo tạm thời đóng cửa "do áp lực dư luận", đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình phục vụ.
Trước đó, chủ cơ sở N.T.Q.H. đã tạm đình chỉ công việc của nam nhân viên lễ tân xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.
"Chủ cơ sở cam kết không tiếp nhận khách theo hình thức như vậy nữa", lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa nói.
Theo vị lãnh đạo, Royal Hostel thực chất được đăng ký hoạt động theo dạng cho thuê căn hộ dài hạn. Tuy nhiên, thời điểm vắng khách, cơ sở thỉnh thoảng nhận khách lưu trú ngắn ngày theo hình thức giống khách sạn, nhà nghỉ.
Nếu hoạt động theo mô hình lưu trú, cơ sở sẽ phải tuân thủ loạt quy định về khai báo cư trú và phòng cháy chữa cháy. Ngược lại, nếu cho thuê dài hạn theo hợp đồng thì không thuộc diện quản lý như khách sạn.
"Trong buổi làm việc, chủ cơ sở thừa nhận nhân viên yếu nghiệp vụ dẫn đến ứng xử sai chuẩn. Đây là sự cố hiếm gặp trong gần 10 năm hoạt động", đại diện công an phường cung cấp.
Bên trong phòng khách sạn Royal Hostel số 19 Hàng Cháo. Ảnh: Tripadvisor.
Theo cơ quan chức năng, nữ khách đặt phòng thông qua ứng dụng Agoda và đã thanh toán đủ tiền 3 ngày. Tuy nhiên, phía ứng dụng chưa chuyển khoản số tiền cho cơ sở. Sau khi làm việc, chủ cơ sở đã liên hệ nền tảng đề nghị hoàn tiền lại cho khách.
Trong khi đó, bà H. cho biết trong trường hợp này, nhân viên lẽ ra phải chủ động xin lỗi, hỗ trợ tìm phòng lân cận cho khách và báo ngay cho quản lý nếu không giải quyết được.
"Sự việc đáng tiếc xảy ra vì sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên", bà H. nói.
Ngoài ra, qua kiểm tra, Công an phường Ô Chợ Dừa ghi nhận Royal Hostel tồn tại nhiều sai phạm, gồm:
- Không thực hiện đúng quy định thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 điều 9 Nghị định 144/2021
- Kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa có giấy chứng nhận, vi phạm điểm a khoản 4 điều 12 Nghị định 144/2021
- Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 điều 22 Nghị định 106/2025
Bà N.T.Q.H. (chủ cơ sở) và ông T.T.A. (người trông nhà) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó, ngày 9/11, du khách tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) gây chú ý khi chia sẻ video tố khách sạn Royal Hostel "bùng" phòng.
Cô cho biết đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7-9/11) qua ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê. Do thời tiết, chuyến bay của cô từ TP.HCM ra Hà Nội bị hoãn lại, khiến cô tới muộn.
Khi đến nơi vào 2h ngày 9/11, cô được lễ tân thông báo "đã kín phòng", khách sạn không còn giữ phòng cho cô vì check-in muộn mà không thông báo trước. Dù chấp nhận bỏ phòng đã đặt, Q. ngỏ ý nhờ khách sạn sắp xếp cho một phòng khác song cũng không được hỗ trợ.
Sáng 11/11, Q. đăng tải video trên trang cá nhân bày tỏ mong muốn mọi chuyện khép lại vì khách sạn đã nhận về nhiều đánh giá 1 sao, bên cạnh đó nhiều cơ sở khác trùng tên cũng vô tình bị vạ lây. Cô cũng đã bay về TP.HCM từ sáng 10/11.
