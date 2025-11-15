Thủ đoạn lừa mua dầu dừa 'thần dược' ở Thái Lan

Nam du khách người Đức trình báo cảnh sát Pattaya (Thái Lan) sau khi bị lừa thanh toán 140.000 baht (khoảng 4.000 euro) cho 5 chai dầu dừa thảo dược.

Du khách trình báo cảnh sát thành phố Pattaya sau khi bị lừa trả bằng euro thay vì baht Thái. Ảnh: Khaosod.

Khaosod đưa tin du khách Nadir Altaf (52 tuổi, quốc tịch Đức) đã nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát thành phố Pattaya (Thái Lan). Ông bị một người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) lừa trả 4.000 euro, thay vì 4.000 baht (tương đương 107 euro), cho dầu dừa thảo dược.

Nadir khai với cảnh sát khi đang đi dạo quanh Pattaya, ông được một người đàn ông nước ngoài có vẻ ngoài là người gốc Trung Đông tiếp cận. Người này chào bán dầu dừa tẩm thảo dược, quảng cáo có khả năng kỳ diệu giúp mọc tóc.

Quan tâm đến sản phẩm, nam du khách đã đi theo người bán đến một cửa hàng gần đó và đồng ý mua 5 chai.

Người bán đưa ra mức giá "4.000" mà không chỉ định rõ đơn vị tiền tệ. Ông Nadir cho rằng 4.000 baht và tiến hành thanh toán.

Tuy nhiên, khi quẹt thẻ tín dụng, ông bị tính phí 4.000 euro. Ngay sau khi phát hiện bị lừa, ông đã lập tức trình báo vụ việc.

Những chai dầu dừa được quảng cáo như "thần dược". Ảnh: The Thaiger.

Trung úy Phupha Hongyakul, Phó Thanh tra điều tra tại đồn cảnh sát thành phố Pattaya, đã tiếp nhận đơn khiếu nại và yêu cầu điều tra viên làm rõ vụ việc.

Ông cho biết những sự cố tương tự xảy ra thường xuyên trong khu vực, nhưng một số nạn nhân không trình báo. Khi nhận được khiếu nại, các cơ quan chức năng thường làm việc với các cửa hàng để yêu cầu hoàn tiền.

"Chúng tôi đã nhiều lần đột kích, bắt giữ các nhóm lừa đảo, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Pattaya", Trung úy Phupha nói.

Phố đi bộ Walking Street ở Pattaya là địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Ảnh: SCMP.

Chỉ ít ngày trước đó, một du khách Australia gặp tình huống tương tự tại khu mua sắm Baywalk. Anh bị dụ dỗ mua 2 chai "thuốc thảo dược thần kỳ" với giá 13.500 baht. Nhưng tra cứu trên mạng cho thấy sản phẩm thực tế chỉ dưới 100 baht. Nạn nhân sau đó đã báo cảnh sát.

Hồi tháng 9, một du khách Ấn Độ cũng bị lừa tại chính cửa hàng này, phải trả 24.175 baht cho 4 chai dầu. Người này được hoàn tiền nhưng phía cửa hàng lại dọa kiện vì "làm ảnh hưởng uy tín".

Các hãng tin địa phương kêu gọi lực lượng chức năng xử lý mạnh tay hơn với loại hình lừa đảo mới, bởi chúng đang làm xấu hình ảnh du lịch Pattaya.