Hà Giang 'vỡ trận', khách kẹt cứng 30 phút ở dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã (Hà Giang cũ) xảy ra ùn tắc khi hàng nghìn du khách đổ về cuối tuần. Một số đơn vị cho biết lượng khách tăng đột biến do thời tiết đẹp và cao điểm hoa tam giác mạch.

Cảnh đông đúc 'nghẹt thở' tại Hà Giang Hà Giang bước vào mùa hoa tam giác mạch thu hút đông khách du lịch.

Khoảng 15h ngày 14/11, đoạn dốc Thẩm Mã, điểm check-in nổi tiếng trên cung đường Đồng Văn (Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang) rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Các phương tiện nối dài hàng trăm mét, gần như đứng yên.

Đào Hường (32 tuổi, ở Ninh Bình) cho biết đang có chuyến du lịch 3 ngày (14-16/11) đến Tuyên Quang để ngắm hoa tam giác mạch.

Theo chị, từ sáng cùng ngày, nhiều đoạn đường bắt đầu ùn tắc do lượng khách tăng đột biến. Ngoài ra, một số tuyến đường đang thi công khiến việc di chuyển khó khăn.

"Chúng tôi bị kẹt khoảng 30 phút ở đầu dốc Thẩm Mã, khá bất ngờ vì không nghĩ lại đông như vậy", chị nói với Tri Thức - Znews.

Dù vậy, nữ du khách cho hay không quá mệt mỏi vì thời tiết Hà Giang dễ chịu, mát mẻ, không nắng gắt. Không khí trên xe và dọc đường vẫn vui vẻ, ai cũng hào hứng.

Cung đường đến dốc Thẩm Mã tắc cứng chiều 14/11. Ảnh: Đào Hường.

Tiến Đào, hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Đông Bắc, bày tỏ bất ngờ khi lượng khách đổ về Hà Giang đông nghẹt dịp cuối tuần.

Theo anh, địa phương chuẩn bị bước vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch nên thu hút lượng lớn khách du lịch.

Chị Hường (bên phải) check-in cột mốc Km0. Ảnh: Đào Hường.

Ban đầu, lễ hội dự kiến khai mạc ngày 15/11, nhưng sau đó được điều chỉnh sang 29/11. Nhiều du khách đã đặt lịch sớm vẫn giữ nguyên kế hoạch di chuyển, vô tình tạo nên đợt dồn khách bất thường.

"Ngày 15-16/11, lượng khách có thể còn đông hơn rất nhiều. Tình trạng tắc đường tại điểm du lịch chắc chắn sẽ tiếp diễn", hướng dẫn viên dự đoán.

Giàng Mí Xá, 22 tuổi, chuyên tour xe máy chở khách du lịch, cũng rơi vào cảnh "mắc kẹt" tại dốc Thẩm Mã.

Chàng trai địa phương cho biết tuần rồi trời âm u, mới hai ngày trước còn mưa, nhưng hôm nay hửng nắng khiến du khách ùn ùn đổ về.

"Du khách hầu như chọn đi phượt bằng xe máy nên đường kẹt cứng. Không chỉ dốc Thẩm Mã, nhiều đoạn trên cung phượt cũng tắc", Xá nói.

Anh cho biết lượng khách tuần này tăng mạnh so với tuần trước, trong đó khách Việt chiếm ưu thế. Mùa hoa tam giác mạch đang nở rộ là lý do khiến lượng du khách lên đến đỉnh điểm.

Mọi ngả đường ở Hà Giang đều rơi vào cảnh ùn tắc chiều 14/11. Ảnh: Người Thỏ, Giàng Mí Xá.

Tí Lầu, 29 tuổi, người làm du lịch Hà Giang gần 9 năm, đăng tải bức ảnh dòng phương tiện nối đuôi nhau tắc cứng.

Theo anh, Hà Giang đang ở giai đoạn đẹp nhất trong năm, thời tiết dễ chịu và rất thuận lợi cho hành trình khám phá. Những ngày đầu tháng 11, nhiệt độ ban ngày dao động 18-23 độ C, trời nắng, buổi tối hạ xuống 13-18 độ, không quá lạnh và khá khô ráo.

Khung cảnh dòng phương tiện nối đuôi nhau ở Hà Giang chiều 14/11. Ảnh: Tí Lầu.

Anh cũng cho biết hoa tam giác mạch hiện không còn quá khó "săn" như trước, bởi đã được nhân giống và trồng nhiều nơi, ngay cả trái mùa, một số điểm vẫn có hoa.

"Tuy nhiên, vào chính vụ, hoa sẽ thắm màu hơn, cây cao và đẹp hơn", anh nói thêm.

Công ty của Tí Lầu ghi nhận những ngày này lượng khách Việt và quốc tế "ngang nhau", đông tương đương trong suốt mùa tam giác mạch.

Nếu khách Việt tập trung chủ yếu cuối tuần khi trời nắng đẹp, thì khách nước ngoài lại đi đều đặn hàng ngày, "ngày nào cũng có".

Ruộng hoa tam giác mạch ở Hà Giang năm 2023. Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức.

Đại diện UBND xã Phố Bảng (tỉnh Tuyên Quang) cho biết hoa tam giác mạch được trồng tại dốc Thẩm Mã nên thu hút đông khách du lịch.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 là cao điểm du lịch khi tam giác mạch vào mùa, thời tiết hanh khô, nắng đẹp. Nhiều điểm như dốc Thẩm Mã, Mã Pì Lèng, Phố Cáo, Lũng Cú… thường xuyên quá tải.

Tuyên Quang cho biết sẽ tập trung trồng hoa tam giác mạch dọc các tuyến điểm du lịch, để kịp nở rộ dịp lễ hội. Hoa được trồng 3 đợt, với tổng diện tích hơn 300 ha.

Theo các đơn vị làm du lịch, mùa hoa năm nay lượng khách Việt và quốc tế khá cân bằng. Khách nước ngoài duy trì ổn định quanh năm, trong khi khách nội địa tăng mạnh vào cuối tuần.

