Thêm điểm check in mới 'gây sốt' tại Tà Xùa

“Thiên đường săn mây” miền Bắc Tà Xùa vừa xuất hiện thêm điểm check-in mới ở Đỉnh Gió, gây chú ý mạnh với loạt ảnh biển mây lan truyền trên mạng xã hội.

Biển mây ở Đỉnh Gió khiến cộng đồng du lịch "phát cuồng".

Tà Xùa (Sơn La) từ lâu đã nổi tiếng với những điểm săn mây như sống lưng khủng long, mỏm đá đầu rùa hay cây táo mèo cô đơn, luôn nằm trong danh sách những nơi phải đến của dân mê dịch chuyển.

Mới đây, khu vực này tiếp tục “gây sốt” khi một địa điểm check-in mới ở Đỉnh Gió bất ngờ xuất hiện trong bộ ảnh của Diệp Hữu Đạt và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh biển mây dày đặc cuộn tràn qua khoảng đất trống đã khiến nhiều du khách lập tức lên lịch khám phá, bổ sung thêm một điểm dừng chân mới vào hành trình săn mây tại Tà Xùa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Diệp Hữu Đạt (hướng dẫn viên bản địa ở Tà Xùa) cho hay rất vui và khá bất ngờ khi loạt ảnh anh chụp trong một buổi sáng tháng 11 nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý.

Du khách có thể đến Đỉnh Gió để vừa ngắm hoàng hôn vừa "săn mây".

Với kinh nghiệm dẫn tour và chụp ảnh tại đây, anh vốn quen thuộc với các điểm săn mây nổi tiếng như sống lưng khủng long, mỏm đá đầu rùa hay cây táo mèo cô đơn. Nhưng ở đỉnh Gió - một khoảng đất trống cách quán cà phê Mị Ơi khoảng 50 m - Đạt bắt gặp khoảnh khắc biển mây dâng tràn, phủ kín thung lũng, tạo nên cảnh quan khác biệt so với những điểm quen thuộc.

Từ lúc được lan truyền, Đỉnh Gió với vị trí thoáng và góc nhìn rộng nhanh chóng trở thành điểm dừng chân mới trong hành trình săn mây của du khách, biến nơi vốn vắng vẻ này trở nên nhộn nhịp hơn.

Theo Đạt, phần lớn khách đến Tà Xùa là giới trẻ từ 20 đến 35 tuổi, những người chấp nhận đường đèo dốc, thời tiết thay đổi thất thường chỉ để chờ khoảnh khắc biển mây hiện ra. Hoạt động săn mây tại Tà Xùa đã trở thành một trong những trải nghiệm hút khách nhất những năm gần đây. Dù có khi trời quang, mây ít, không đạt như kỳ vọng, nhiều du khách vẫn chọn quay lại bởi hành trình leo núi, gặp người dân địa phương, ngắm thung lũng và đón bình minh trên cao đều là trải nghiệm xứng đáng.

Những góc ảnh với mây cuồn cuộn trên Đỉnh Gió, Tà Xùa.

Mùa đông cũng là thời điểm Tà Xùa đón lượng khách lớn nhất trong năm. Từ đầu mùa đến nay, lịch dẫn tour của anh gần như kín mỗi ngày. Thời gian lý tưởng để săn mây kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4, khi tiết trời lạnh và ẩm, rất dễ tạo thành biển mây.

Ngoài săn mây, du khách đến Tà Xùa còn có cơ hội tìm hiểu đời sống người dân vùng cao, trải nghiệm homestay, thưởng thức đặc sản và khám phá bản làng trong sương.

Việc di chuyển đến đây khá linh hoạt: từ Hà Nội có thể đi xe máy, ô tô tự lái, limousine chạy thẳng lên Tà Xùa hoặc xe giường nằm đến Bắc Yên rồi tiếp tục lên bằng xe trung chuyển. Khi đã đến nơi, nhiều du khách thuê xe máy tại homestay để chủ động khám phá, tuy nhiên cần tay lái vững vì đường đèo quanh co và dốc.