Hội An xuất hiện trong chương trình thực tế của BTS

Hai thành viên Jimin và Jungkook của BTS tái xuất trong chương trình truyền hình thực tế "Are You Sure?!" mùa 2, đưa khán giả theo chân khám phá từ Thụy Sĩ đến Việt Nam.

Hình ảnh Jimin và Jungkook của BTS đi thuyền dọc sông chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phố cổ về đêm trong mùa 2 của chương trình thực tế của Are You Sure?. Ảnh: @disneypluskr.

Không còn ánh đèn sân khấu hay những màn trình diễn hào nhoáng, Jimin và Jungkook trở lại với Are You Sure?! mùa 2 bằng một phiên bản gần gũi và chân thật hơn.

Disney+ xác nhận chương trình sẽ phát sóng phần mới từ ngày 3/12, tiếp tục mô-típ kết hợp sức hút của thần tượng và tinh thần truyền hình thực tế không kịch bản - công thức từng giúp mùa 1 trở thành nội dung không phải phim truyền hình được xem nhiều nhất thế giới trong 42 ngày.

Mùa mới gồm 8 tập, ghi lại chuyến đi 12 ngày của hai thành viên từ Thụy Sĩ đến Việt Nam. Theo Times of India, quá trình ghi hình diễn ra chỉ một tuần sau khi cả hai hoàn thành nghĩa vụ quân sự - mở ra hành trình "tái hòa nhập" thú vị qua những trải nghiệm mộc mạc và đầy cảm xúc.

"Với ngân sách hạn chế và một cuốn cẩm nang cũ, Jimin - Jungkook bước vào chuyến du lịch tối giản từ vách đá Matterhorn ở Thụy Sĩ đến chuyến chèo thuyền ngắm phố cổ Hội An", nhà sản xuất chia sẻ. Chính sự chân phương, đôi khi vụng về, cùng những thử thách kiếm tiền dọc đường tạo nên sức hút đặc trưng của cặp đôi Jikook.

Thụy Sĩ mở đầu cuộc phiêu lưu với những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa và hồ nước xanh biếc. Theo Lonely Planet, đất nước này sở hữu những địa điểm tham quan tuyệt vời nhất, với sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và những thành phố lịch sử tuyệt đẹp.

Cả hai đã có loạt trải nghiệm giữa khung cảnh tuyết trắng ngoạn mục của Thụy Sĩ. Ảnh: @disneypluskr.

Điểm nhấn của mùa 2, đặc biệt với fan Việt, nằm ở những thước phim được quay tại Hội An. Trong poster chính thức, Jimin và Jungkook xuất hiện trên chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sông tận hưởng cảm giác bình yên của thương cảng cổ từng sầm uất từ thế kỷ 15-19.

Theo Cục Du lịch Việt Nam, Hội An nổi tiếng với kiến trúc pha trộn tinh tế giữa văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Những địa danh biểu tượng như Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến hay làng gốm Cẩm Thanh, làng rau Trà Quế… được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong series, cùng bãi biển An Bàng và thánh địa Mỹ Sơn - Di sản Văn hóa Thế giới.

Việc Hội An trở thành một phần trong hành trình của Jimin và Jungkook không chỉ là niềm vui cho fan, mà còn là cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng toàn cầu.

Poster chính thức của chương trình mùa 2, dự kiến công chiếu từ 3/12. Ảnh: @disneypluskr

Are You Sure?! mùa 2 mở ra những khoảnh khắc ít khi được thấy của Jimin và Jungkook: tiếng cười trước những trò chơi thử thách, sự phối hợp ăn ý khi kiếm tiền dọc đường, hay cả những phút bối rối, vấp ngã thường ngày.

Với fan BTS vốn quen hình ảnh lộng lẫy của các tour diễn thế giới, MV trăm triệu view hay vai trò đại sứ văn hóa, mùa 2 giống như một cánh cửa hậu trường - nơi sự nổi tiếng gặp đời sống thật. Jimin vẫn tạo dáng hoàn hảo, vẫn giữ ánh hào quang, nhưng xen kẽ là những khoảnh khắc đời thường hiếm thấy. Jungkook vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng dễ thương và gần gũi hơn bao giờ hết.

Những khoảnh khắc đáng yêu trong mùa 1 của Are you sure?!. Ảnh: Disney+.

Mùa đầu từng đưa họ đến Jeju, Sapporo và New York. Nhưng ở mùa 2, câu hỏi không còn là "họ sẽ làm gì?" mà là "họ là ai khi máy quay vẫn chạy nhưng không có kịch bản?". Chính ở khoảng giao thoa đó, series tìm được sức hấp dẫn và ý nghĩa văn hóa riêng.

Mùa mới không chỉ là một chương trình du lịch, mà là hành trình ấm áp về tình bạn, sự trưởng thành và những khoảnh khắc bình dị của hai nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với K-pop. Một series mà cả ARMY lẫn tín đồ truyền hình thực tế đều không thể bỏ lỡ.