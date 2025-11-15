Linh vật cá heo 'gây bão' tại Đại hội Thể thao Trung Quốc

Nhờ vẻ ngoài đáng yêu và loạt khoảnh khắc tinh nghịch, hai linh vật Xiyangyang và Lerongrong nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Linh vật cá heo trắng trong lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 15 của Trung Quốc tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 9/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bên cạnh những màn thi đấu sôi động của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 15, hai linh vật Xiyangyang và Lerongrong trong đại hội năm nay bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu và sức hút đặc biệt với khán giả.

Với chiếc đầu tròn vo, thân hình bầu bĩnh và biểu cảm tinh nghịch, bộ đôi này bị cư dân mạng nhầm tưởng là “gà con Vịnh Lớn” và lập tức trở thành hiện tượng Internet. Các video và meme về hai linh vật thu hút hơn 640 triệu lượt xem trên Douyin, đưa chúng trở thành một trong những chủ đề lan truyền mạnh mẽ nhất thời điểm này.

Theo Global Times, thực tế, Xiyangyang và Lerongrong không phải gà, mà được thiết kế dựa trên cá heo trắng Trung Quốc, loài động vật quý hiếm được mệnh danh là “gấu trúc biển”. Loài cá heo này hiện sinh sống quanh năm tại vùng biển Vùng Vịnh Lớn (GBA), khu vực kinh tế năng động nối liền Quảng Đông, Hong Kong và Macao.

Linh vật Xiyangyang và Lerongrong ban đầu bị nhầm tưởng là gà con. Ảnh: Southern+.

Việc lựa chọn hình tượng cá heo trắng làm linh vật được nhóm thiết kế của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông Lưu Bình Vân, trưởng nhóm thiết kế, cho biết loài vật này là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, đồng thời đại diện cho tinh thần đoàn kết, kiên trì và khát vọng thống nhất, những giá trị mà kỳ đại hội thể thao hướng tới.

Vòi phun nước ba màu trên đầu, dễ bị nhầm là “mào gà”, thực chất tượng trưng cho ba loài hoa đặc trưng của ba địa phương đăng cai. Ảnh: @dongfangmoke.

Sức hút của linh vật cá heo không chỉ đến từ thiết kế mà còn nằm ở những màn trình diễn sống động tại các sự kiện thi đấu. Từ nhảy múa, trồng cây chuối đến những hành động tinh nghịch như “hôn nhau”, loạt khoảnh khắc đáng yêu này khiến khán giả trên sân vận động lẫn trực tuyến thích thú.

Điều ít ai biết là những người hóa thân thành linh vật là các học sinh từ trường võ thuật, phải trải qua gần năm tháng rèn luyện các động tác nhảy, xoay, bật nhịp nhàng trong bộ trang phục nặng khoảng 8 kg. Nhờ kỹ năng võ thuật và sự dẻo dai, họ đã thổi “linh hồn” vào bộ trang phục, biến linh vật thành nhân vật thực sự sống động.

Hiệu ứng lan tỏa trên mạng nhanh chóng chuyển thành sức mạnh kinh tế. Các sản phẩm ăn theo linh vật bán chạy mạnh mẽ, từ hộp mù 12 con giáp đến đồ trang trí múa lân, đều thiết kế theo hình Xiyangyang và Lerongrong. Hơn 2.800 sản phẩm được cấp phép chính thức đã được tung ra tại hơn 700 cửa hàng vật lý và 70 cửa hàng trực tuyến. Đặc biệt, loạt hộp mù giá 89 nhân dân tệ được bán sạch chỉ trong thời gian ngắn.

Trong lễ khai mạc, hai linh vật Xiyangyang và Lerongrong được các thiếu niên của Trường Võ thuật Hoàng Phi Hồng (Phật Sơn) hóa trang và biểu diễn. Ảnh: @dongfangmoke.

Các chuyên gia văn hóa đánh giá sự thành công của linh vật lần này nằm trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa - sáng tạo Trung Quốc thời gian gần đây, nối tiếp sự phổ biến của Bing Dwen Dwen (Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022) và trước đó là Fuwa (Olympic 2008).

Những thương hiệu nhân vật như Na Tra, Tôn Ngộ Không hay Labubu cũng góp phần tạo nên “làn sóng IP” - xu hướng sử dụng nhân vật văn hóa để phát triển sản phẩm, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Hu Yu, Viện trưởng Viện Sáng tạo Văn hóa Đại học Thanh Hoa, nhận xét các sản phẩm văn hóa thành công hiện nay đều sở hữu cốt lõi văn hóa rõ ràng, thiết kế hiện đại, tay nghề tinh xảo và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trẻ.