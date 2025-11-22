Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ cuốn trôi cầu treo ở khu du lịch nổi tiếng Đắk Lắk

  • Thứ bảy, 22/11/2025 16:54 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cầu treo tại khu du lịch thác Dray Nur ở Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi ngày 21/11. Nhiều hạng mục như đường đi, nhà hàng, khu vui chơi bị ngập sâu, buộc tạm dừng hoạt động.

Cầu treo tại Thác Dray Nur bị lũ cuốn trôi Mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi cầu treo qua sông tại thác Dray Nur, ngày 21/11.

Ngày 22/11, lãnh đạo UBND xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cầu treo bắc qua sông Srêpốk tại khu du lịch thác Dray Nur bị nước lũ từ thượng nguồn cuốn trôi vào sáng 21/11. Thời điểm xảy ra sự cố trên cầu không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Cầu treo dài khoảng 70 m, nối hai bờ sông Srêpốk. Khu du lịch bị ngập sâu hơn 1,5 m, ban quản lý đã huy động 10 người cắt cáp để tháo rời cầu, tránh trụ cầu bị cuốn theo.

cau treo, thac Dray Nur, cau treo Dray Nur anh 1

Nước lũ dâng cao cuốn trôi cầu treo. Ảnh: Vân Anh/báo Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để xử lý sự cố. Nhiều cơ sở vật chất, bao gồm đường đi, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí bị hư hỏng nặng, buộc hoạt động tham quan và kinh doanh phải tạm ngừng.

Nguyễn Huy, người dân địa phương, có mặt tại hiện trường sáng 21/11, cho biết đây là lần đầu anh chứng kiến mực nước tại thác Dray Nur dâng nhanh và cuồn cuộn chảy dữ dội đến vậy.

"Dòng nước tràn về, ban quản lý tháo dỡ cầu nhằm đảm bảo an toàn cho phần trụ cầu. Cảnh tượng khiến ai cũng giật mình và nhận thấy rõ sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên", Huy nói với Tri Thức - Znews.

Tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. nhiều ngày qua Tại xã Ea Na, dòng chảy lớn từ thượng nguồn kết hợp với lượng nước xả từ các hồ đập đã tạo áp lực lớn lên vùng hạ du.

Tính đến 9h ngày 22/11, lũ trên sông Krông Ana và sông Ba đang lên lại.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Srêpốk tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, đạt đỉnh và giảm chậm, khả năng vượt mức báo động 3 từ 3,9-4,5 m. Nguy cơ ngập lụt và các thiên tai đi kèm vẫn cao, đặc biệt tại các tỉnh từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Đồng Nai.

cau treo, thac Dray Nur, cau treo Dray Nur anh 2

Toàn cảnh thác Dray Nur nhìn từ trên cao. Ảnh: Khu du lịch sinh thái thác Dray Nur.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã Ea Na đã huy động hơn 180 người thuộc các lực lượng hỗ trợ 69 hộ gia đình có nhà ở bị ngập; di dời 207 người dân, cùng nhiều tài sản khác đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Thác Dray Nur cách trung tâm Buôn Ma Thuột hơn 30 km theo quốc lộ 14, qua thủy điện Buôn Kôp gần 3 km. Đây là ngọn thác hùng vĩ, nơi hai dòng sông Krông Ana và Krông Nô hòa quấn tạo thành sông Srêpốk huyền thoại.

cau treo, thac Dray Nur, cau treo Dray Nur anh 3

Du khách check-in cầu treo thác Dray Nur hồi tháng 10. Ảnh: Hạ Long.

Giữa đại ngàn trùng điệp, Dray Nur mang vẻ đẹp nguyên sơ cùng những huyền thoại truyền qua nhiều thế hệ.

Hồ nước dưới chân thác xanh biếc như một viên ngọc, xen lẫn những mỏn đá với hình thù độc đáo. Nhìn từ xa, thác tựa bức tường nước khổng lồ, muôn ngàn sợi nước trắng xóa đan xen lung linh, huyền ảo.

Du khách đến Dray Nur không chỉ hòa mình vào thiên nhiên mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc: cắm trại ngắm bình minh, tự tay làm rượu cần, thưởng thức đặc sản Tây Nguyên.

Ngoài ra, các tour rèn luyện sức khỏe và tinh thần, như đạp xe qua những vườn cà phê xanh ngát, vượt thác trên sông Srêpốk, leo núi men theo triền đá cổ xưa, cũng là trải nghiệm thu hút đông đảo du khách.

