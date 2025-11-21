Mưa lũ những ngày qua đã kéo theo hàng trăm tấn rác đẩy vào khu vực bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa), tạo nên khung cảnh tan hoang hiếm thấy ở thành phố du lịch. Nguyễn Phương (ngụ phường Bắc Nha Trang) cho biết đây là lần đầu anh chứng kiến thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề đến vậy. "Từ đợt bão năm 2017 mới lại thấy biển Nha Trang tan hoang thế này, nhìn mà xót", Phương nói.