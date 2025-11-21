|
Mưa lũ những ngày qua đã kéo theo hàng trăm tấn rác đẩy vào khu vực bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa), tạo nên khung cảnh tan hoang hiếm thấy ở thành phố du lịch. Nguyễn Phương (ngụ phường Bắc Nha Trang) cho biết đây là lần đầu anh chứng kiến thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề đến vậy. "Từ đợt bão năm 2017 mới lại thấy biển Nha Trang tan hoang thế này, nhìn mà xót", Phương nói.
|
Khoảng 17h ngày 21/11, đoạn bờ biển dọc đường Trần Phú, khu vực đối diện Thánh tử đạo Đào Thị Yến Phi, xuất hiện những mảng rác dày đặc kéo dài hàng trăm mét. Thân cây gỗ, cành khô, rác sinh hoạt… phủ kín bờ cát vốn luôn đông du khách, khiến người dân và du khách ngỡ ngàng.
|
Những đợt sóng cao 2-3 m cùng gió giật cấp 6-7 liên tục đánh vào bờ, khiến một tàu du lịch mắc cạn và nghiêng ngả giữa dòng nước đục ngầu.
|
Tranh thủ trời vừa tạnh, một số người dân và du khách vẫn trùm áo mưa xuống biển. Nhiệt độ tại Nha Trang dao động 23-26 độ C, trời nhiều mây và vài nơi vẫn còn mưa.
|
Trước đó, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã huy động lực lượng dọn dẹp 3 ca/ngày nhằm tránh rác tồn đọng gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến rác vừa được thu gom xong, lớp mới lại tiếp tục dạt vào. Một số người dân cho rằng lượng rác lớn bị dồn vào bờ chủ yếu do gió mạnh những ngày qua cuốn từ cửa sông Cái, đoạn cầu Trần Phú, ra khu vực bãi tắm trung tâm.
|
Theo ghi nhận, trong sáng 21/11, nước lũ tại nhiều khu vực ở Nha Trang bắt đầu rút, giao thông dần thông suốt trở lại. Công tác khôi phục được triển khai khẩn trương với mục tiêu sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp phục vụ người dân và du khách.
|
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài ngày tới, mưa ở khu vực Nam Trung Bộ có xu hướng giảm nhưng biển vẫn động mạnh. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và du khách cần hạn chế tiếp cận khu vực bờ biển trong thời điểm sóng lớn, đồng thời theo dõi thông tin dự báo ngắn hạn 1-3 ngày để chủ động phòng tránh.
