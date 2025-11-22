3 ngày 2 đêm 'mắc kẹt' trên tàu hỏa vì mưa lũ lịch sử

Lần đầu đi tàu hỏa từ Quảng Ngãi vào TP.HCM, du khách Thiên Long không ngờ trải qua cảnh "mắc kẹt" 3 ngày 2 đêm khi mưa lũ làm nước dâng ngập đường ray.

Chàng trai mắc kẹt 3 ngày 2 đêm trên tàu hỏa do mưa lũ lịch sử Du khách kể trải nghiệm mắc kẹt 3 ngày 2 đêm trên tàu hỏa do mưa lũ lịch sử ở miền Trung.

Sau khi hoàn thành công việc ở Quảng Ngãi trong chiều 18/11, Nguyễn Ngọc Thiên Long (25 tuổi) ra ga mua vé tàu SE1 (Hà Nội - TP.HCM) giá hơn 1,1 triệu đồng để trở về TP.HCM.

Trời lúc đó có mưa nhẹ, du khách chưa nắm được tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung. Lần đầu đi tàu hỏa, anh dự định quay video trải nghiệm đăng tải lên mạng xã hội.

"Tôi không ngờ hành trình dự kiến 15 tiếng lại kéo dài 3 ngày 2 đêm giữa tâm lũ", anh nói với Tri Thức - Znews.

Thiên Long đón tàu SE1 từ ga Quảng Ngãi về TP.HCM.

Long chọn khoang giường nằm bốn chỗ, cùng phòng với một phụ nữ lớn tuổi về Dĩ An (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM).

Khi tàu khởi hành, anh cảm thấy "chill chill" đúng như tưởng tượng. Du khách đi dọc các toa ngắm cảnh, tận hưởng không khí hoài niệm, nhận xét tàu sạch sẽ, yên tĩnh.

Khoảng 18h cùng ngày, tàu đến ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) thì đột ngột dừng lại do nước lũ dâng ngập đường ray.

Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt, từ ngày 17/11, do nhiều điểm ngập nước, sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu, ngành đường sắt buộc phải bãi bỏ 25 chuyến tàu khách.

Hàng loạt đoàn tàu bị kẹt lại tại các ga dọc tuyến, khiến hơn 2.000 hành khách phải chờ đợi nhiều giờ.

"Tôi vẫn khá thoải mái vì không gấp việc, nghĩ đơn giản là nằm trên tàu chơi thôi", Long kể.

Long chọn khoang nằm 4 giường, cùng toa với một người phụ nữ lớn tuổi.

Hành khách được ngành đường sắt phục vụ ba bữa mỗi ngày và nước uống đầy đủ, bao gồm cháo cho bữa sáng và cơm cho bữa trưa, tối. Do nước tiếp tục dâng, đoàn tàu được kéo ngược về ga Khánh Phước (tỉnh Gia Lai) để neo đậu an toàn trong đêm.

Sang ngày thứ hai, Long bắt đầu tính việc rời tàu để bắt xe khách hoặc ôtô vào TP.HCM.

Tuy nhiên, nhân viên đường sắt thông báo đường bộ bị ngập sâu, đường sắt tạm phong tỏa. Phương án di chuyển bằng xe máy cũng gặp nhiều thách thức vì hành lý của anh nặng gần 20 kg.

Long quyết định ở trên tàu thêm một đêm trong điều kiện điện và máy lạnh vẫn hoạt động bình thường. Qua cửa sổ, anh nhìn thấy nước dâng lên dọc đường ray. Một số hành khách sốt ruột đã tìm xe ôm để ra quốc lộ, tiếp tục hành trình bằng xe khách hoặc máy bay.

"Ai cũng có lo lắng nhất định khi xung quanh toàn nước, nhất là những người có việc gấp. Nhưng không ai than phiền, mọi người động viên nhau", anh nói.

Các hành khách mắc kẹt trên tàu được phục vụ bữa ăn miễn phí.

Trong thời gian chờ đợi, chàng trai trò chuyện với những người lạ chung toa để giết thời gian. Đến 11h ngày 20/11, đoàn tàu được kéo về ga Phù Cát (tỉnh Gia Lai) để đón hành khách từ tàu SE3.

Hai tàu đỗ song song, SE3 hỗ trợ đưa khách quay ngược về Quảng Ngãi. Long chuyển sang tàu này, trở lại điểm xuất phát ban đầu và được hoàn trả toàn bộ tiền vé. Hiện anh vẫn ở Quảng Ngãi, chờ thời tiết ổn định để bay về lại TP.HCM.

Trong video chia sẻ trải nghiệm, anh quay lại bữa ăn hàng ngày, khu vực vệ sinh sạch sẽ và sự hỗ trợ chu đáo từ nhân viên tàu. Một trong các video hiện thu hút gần 2 triệu lượt xem.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất là được trò chuyện, làm quen với nhiều người lạ và học thêm nhiều bài học về sự bình tĩnh khi rơi vào những tình huống không mong muốn", anh nói.

Thiên Long đã ở lại trên tàu 3 ngày 2 đêm.

Trước đó, ngành đường sắt cho biết đã phục vụ miễn phí 5.200 bữa ăn chính, 4.200 bữa ăn phụ và nước uống cho hành khách trên các chuyến tàu đang dừng tránh tại các ga.

Đơn vị cũng tạo điều kiện, hướng dẫn khách trả vé đoạn chưa đi đối với hành khách xuống tàu tại các ga dọc đường do thời gian chờ đợi quá lâu.

Đối với những tàu bãi bỏ hoặc thay đổi lịch trình, toàn bộ hành khách có nhu cầu đổi trả vé đều được hỗ trợ theo đúng quy định, tổng số vé trả lên đến 11.000 vé.

Theo thống kê sơ bộ, ngành đường sắt ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ lần này khoảng gần 10 tỷ đồng . Trong đó, số tiền hoàn vé cho 11.000 khách khoảng 7,5 tỷ đồng ; chi phí phục vụ hành khách bị kẹt lại trên tàu và tại ga gần 400 triệu đồng, thiệt hại do bãi bỏ tàu hàng là 1,6 tỷ đồng .

