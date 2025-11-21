Phố ốc Vĩnh Khánh TP.HCM lọt top 31 con đường hấp dẫn nhất thế giới

Tạp chí Time Out vừa công bố danh sách "31 con đường hấp dẫn nhất thế giới 2025", nơi hội tụ đầy đủ ẩm thực, văn hóa, cộng đồng và nhịp sống bản địa. Vĩnh Khánh góp mặt ở vị trí thứ 10.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh quy tụ hàng trăm quán ốc - lẩu - nướng. Ảnh: Chí Hùng.

Những con đường được vinh danh không phải là những đại lộ sầm uất hay tuyến phố mua sắm quen thuộc, chúng là những khoảng "sân sau" - nơi người dân thật sự sống, ăn, chơi và kể câu chuyện của thành phố.

Để làm nên bảng xếp hạng năm nay, tạp chí Time Out của Anh đã tập hợp đề cử từ mạng lưới biên tập viên toàn cầu, sau đó đánh giá từng con phố dựa trên 5 tiêu chí: ẩm thực - đồ uống - văn hóa - giải trí - tinh thần cộng đồng. Kết quả là 31 con đường mang cá tính rất riêng.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Rua do Senado (Rio de Janeiro, Brazil), con phố 117 năm tuổi được hồi sinh bởi quán bar thủ công, chợ nghệ thuật và những buổi samba rực lửa. Xếp thứ 2 là phố Orange (Osaka, Nhật Bản), nơi du khách vừa mua đồ vintage vừa thưởng thức takoyaki nóng hổi. Xếp thứ 3, Rua do Bonjardim (Porto) ghi điểm với các tiệm tạp hóa xưa, quán ăn gia đình và khách sạn nằm trong nhà máy xà phòng cũ.

Trong 31 cái tên góp mặt trong bảng xếp hạng, sự xuất hiện của phố ốc Vĩnh Khánh (phường Khánh Hội, TP.HCM) khiến du khách đến Việt Nam chú ý. Vĩnh Khánh vốn là con phố thân quen của người dân TP.HCM, nhưng nó lại khiến thế giới bất ngờ bởi vẻ sôi động, bụi bặm mà đầy sức sống.

Khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 với 170 hộ kinh doanh ăn uống. Ảnh: Chí Hùng.

Nằm ngay bên cầu Calmette, cách phố Nguyễn Thái Bình không xa, Vĩnh Khánh từng thuộc quận 4 cũ, nay là phường Khánh Hội - vốn nổi tiếng một thời vì sự gai góc. Từ 2018, Vĩnh Khánh chính trở thành phố ẩm thực, được Time Out gọi là "linh hồn của ẩm thực đường phố ở TP.HCM".

Dọc con phố dài khoảng 1 km là hàng chục quán hải sản "mọc lên" san sát nhau. Chiều xuống, những bếp lửa rực cháy, mùi bơ tỏi thơm phức phả vào không khí, không khí ồn ào, náo nhiệt lan tỏa trong không gian.

Từ hoàng hôn đến tận rạng sáng, con phố gần như không ngủ. Trên vỉa hè, những chiếc bàn nhựa, ghế cóc trải dài, giới văn phòng tụ tập, nhóm bạn trẻ ăn ốc xuyên đêm, và tiếng nhạc đường phố vang lên giữa dòng xe máy len lỏi như nước chảy. Đặc biệt, một số nghệ sĩ đường phố biểu diễn ngay giữa đường, tạo nên khung cảnh rất "Sài Gòn" - hỗn độn nhưng duyên dáng.

Phố Vĩnh Khánh thu hút giới trẻ TP.HCM và khối nhân viên văn phòng tụ tập ăn uống, giải trí sau giờ làm, đặc biệt là tối cuối tuần. Ảnh: Chí Hùng.

Time Out đánh giá rất cao các hàng ốc tại đây, đặc biệt là Ốc Oanh - quán ăn có tên trong Michelin Guide 2024, khiến danh tiếng của con phố vươn ra tầm quốc tế.

Trong khi đó, quán Ốc Vũ là lựa chọn vui nhộn nhất. Tại đây, uống bia không chỉ là uống - mà là một "nghi thức". Khách sẽ đập dẹp lon bia rỗng dưới chân bàn, để nhân viên… đếm số lon tính tiền, tạo ra một nét rất đời, rất vui.

Sau đó, chỉ cần đi vài bước là tới chợ Xóm Chiếu - mở cửa từ 4h sáng, bán đủ thứ từ trái cây, vải vóc đến món chè trái cây mát lạnh. Một ly cà phê sữa đá ở đây chính là lời chào ngày mới trọn vẹn nhất.