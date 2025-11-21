Thực hư ôm phòng đẩy giá tại làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải

Mùa hoa tam giác mạch cùng giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" kéo lượng khách lớn đến Lô Lô Chải. Các homestay kín phòng, xuất hiện nghi vấn "ôm phòng" đẩy giá.

Toàn cảnh làng Lô Lô Chải từ trên cao. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần.

Hà Giang đang bước vào cao điểm du lịch với lễ hội mùa hoa tam giác mạch. Các điểm như Lô Lô Chải, dốc Thẩm Mã, Mã Pì Lèng, Phố Cáo, Lũng Cú ghi nhận lượng lớn du khách đổ về tham quan, chụp ảnh, khiến nhiều khu vực chen chân đông đúc.

Lượng khách tăng đột biến khiến tình trạng khan hiếm phòng tại Lô Lô Chải xuất hiện. Trên mạng xã hội lan truyền thông tin một số môi giới "ôm phòng", đẩy giá thuê homestay tại đây tăng gấp 3 lần.

Xác minh

Phạm Hằng, chủ Lo Lo Ancient House tại trung tâm làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận khách phản ánh bị thổi giá khi đặt phòng tại cơ sở.

Theo chị, phần lớn du khách đều liên hệ trực tiếp qua fanpage, số điện thoại hoặc đặt thẳng với homestay, nên hạn chế được tối đa nguy cơ bị môi giới nâng giá.

Du khách chen chân tại Lô Lô Chải, ngày 15/11. Ảnh: Tí Lầu.

Hằng cho biết lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh sau khi ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới" hồi tháng 10, khiến phần lớn tuần trong tháng 11 gần như kín phòng.

Homestay hiện có 17 phòng, mức giá từ 450.000 đồng/phòng đến 1,55 triệu đồng/phòng cho bốn người có view đẹp. Trong khuôn viên, hoa đào nở sớm và cây táo gai đỏ rực trở thành điểm check-in hút khách những ngày gần đây.

Homestay tại trung tâm làng Lô Lô Chải. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong khi đó, ông Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải kiêm chủ homestay, bày tỏ rất buồn khi hình ảnh ngôi làng bị ảnh hưởng.

Ông cho biết thời gian gần đây manh nha tình trạng một số đơn vị trung gian "ôm phòng" rồi bán lại với giá cao gấp nhiều lần so với mức niêm yết của các homestay trong làng.

Dù các bên liên quan đã bắt đầu điều tra, việc xử lý gặp khó khăn vì khách đặt qua trung gian và không phản ánh trực tiếp với chính quyền hay chủ cơ sở.

Theo ông Gai, giá phòng tại Lô Lô Chải hiện dao động 500.000 đồng - 1,6 triệu đồng/đêm. Nếu du khách phải trả 2 triệu đồng trở lên cho một phòng bình thường, nhiều khả năng đã bị đội giá.

"Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Lô Lô Chải trong khi làng vừa được vinh danh là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'", ông nói.

Ông cho biết hiện thôn có 56 homestay và gần như luôn kín phòng vào dịp cuối tuần.

Du khách check-in mùa xuân tại Lô Lô Chải, hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Tú.

Trước tình trạng khách đổ về tăng đột biến khiến nhu cầu lưu trú vượt xa nguồn cung, trao đổi với Tri Thức - Znews, UBND xã Lũng Cú cho biết một số môi giới tự do đã thu gom phòng tại các homestay rồi bán lại với giá cao gấp 2-3 lần.

Nhóm môi giới này thường đặt cọc hoặc mua phòng dưới danh nghĩa khách lẻ, sau đó “khóa” phòng và rao bán trên các hội nhóm du lịch khiến chủ homestay khó kiểm soát.

Thận trọng

Lãnh đạo xã cho biết lượng khách đến Lũng Cú tăng mạnh những ngày cuối tuần, với hơn 4.700 lượt mỗi ngày. Chính quyền khuyến cáo du khách nên liên hệ, đặt phòng trực tiếp với homestay hoặc thông qua trưởng thôn, cán bộ xã khi có dấu hiệu bị ép giá để được hỗ trợ kịp thời.

UBND xã yêu cầu người dân và các cơ sở lưu trú niêm yết và bán đúng giá; đảm bảo văn minh, thân thiện trong phục vụ du khách. Tổ quản lý xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch giai đoạn 2025-2030 được giao tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin và phối hợp giám sát.

Chính quyền địa phương cũng siết chặt quản lý giá dịch vụ lưu trú, yêu cầu từng homestay ký cam kết không bắt tay với môi giới tự do và không bán phòng sai giá niêm yết. Các đoàn kiểm tra sẽ thường xuyên rà soát việc niêm yết giá và thực hiện giá tại cơ sở.

Lũng Cú sẽ tổ chức họp thôn, tập huấn cho người dân về quản lý giá, kỹ năng bán phòng và giao dịch trực tuyến; đồng thời theo dõi các mạng xã hội để kịp thời phát hiện tài khoản đăng bán phòng sai giá, phối hợp xử lý với các đơn vị liên quan. Chính quyền khuyến cáo du khách nên đặt phòng trực tiếp với homestay, đồng thời sẽ công khai bảng giá chuẩn để du khách dễ dàng kiểm chứng. Các thông tin cảnh báo liên quan tình trạng môi giới đẩy giá cũng sẽ được cập nhật thường xuyên.



Mọi ngả đường ở Hà Giang đều rơi vào cảnh ùn tắc chiều 14/11. Ảnh: Người Thỏ, Giàng Mí Xá.

Trưởng thôn Lô Lô Chải và các chủ homestay khuyến cáo du khách đặt phòng qua kênh chính thức của chủ cơ sở, tránh sử dụng tài khoản trung gian không xác thực trên mạng xã hội.

Du khách cũng nên gọi điện xác nhận tình trạng phòng và giá để đảm bảo minh bạch, tránh bị đội giá.

Hồi tháng 9, xã Lũng Cú khẳng định thông tin "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ phong cảnh và văn hóa đặc trưng của người Lô Lô. Từ Lô Lô Chải, du khách dễ dàng tiếp tục hành trình đến cột cờ Lũng Cú hay cột mốc cực Bắc.

Dịp Tết Nguyên đán, du khách có thể hòa cùng không khí giao thừa của người Lô Lô, ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng, nhâm nhi chén rượu ngô và nghe chuyện "ăn trộm lộc" đầu năm.

