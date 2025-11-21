Đà Nẵng bứt tốc quảng bá du lịch sau sáp nhập với Hội An

Sau sáp nhập địa giới với Quảng Nam, Đà Nẵng bước vào giai đoạn tái định vị du lịch, tập trung hợp lực quảng bá, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chiến lược tiếp thị dài hạn.

Cầu Rồng - biểu tượng cho sự bứt phá của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 14/11, diễn đàn "Xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới" quy tụ gần 300 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và báo chí quốc tế. Sự kiện nhằm xác lập định vị thương hiệu, thống nhất thông điệp truyền thông và xây dựng chiến lược tiếp thị dài hạn trong bối cảnh Đà Nẵng vừa sáp nhập địa giới hành chính.

Đây được xem là động thái cho thấy quyết tâm của ngành du lịch trong việc khai thác tối đa tiềm năng của một quần thể du lịch đa sắc thái, giàu chiều sâu vừa được hình thành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết: "Chúng tôi hướng đến việc thống nhất câu chuyện điểm đến, làm rõ thông điệp và định vị thành phố như một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế".

Tầm nhìn này xuất phát từ việc sáp nhập với Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ), hình thành quần thể du lịch biển - đô thị - di sản có diện tích mở rộng gấp khoảng 10 lần và hơn 200 km bờ biển.

Theo hội đồng chuyên gia, chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến của Đà Nẵng thời gian tới cần dựa trên bốn trụ cột: ẩm thực tinh hoa, văn hóa - di sản, thiên nhiên và bảo tồn, và định vị thành phố sự kiện - giải trí.

Một số chuyên gia đề xuất khẩu hiệu "One City, Two Worlds" (Một thành phố, Hai thế giới) để thể hiện sự giao hòa giữa nhịp sống năng động của Đà Nẵng và giá trị truyền thống của Hội An.

Sau khi sáp nhập với Hội An, TP Đà Nẵng mới sở hữu quần thể du lịch vừa năng động, vừa đậm đà bản sắc. Ảnh: Phạm Toàn.

Bên cạnh thay đổi khẩu hiệu, thành phố hướng đến tiếp cận dài hạn: nhắm đến phân khúc khách chi tiêu cao, mở rộng thị trường quốc tế và thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm tạo hệ sinh thái quảng bá bền vững

Trong 10 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón khoảng 15,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế chiếm 6,3 triệu lượt, tăng 25,9% so với cùng kỳ, doanh thu lưu trú - ăn uống đạt 44.503 tỷ đồng , tăng 23,9%.

Thành phố cũng ghi nhận lượng khách di chuyển bằng đường hàng không tăng 17,4% trong 12 tháng qua, chủ yếu đến từ các thị trường trọng điểm châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, theo bà Bousserind Comson - Giám đốc Cao cấp phụ trách Kinh doanh thị trường Thái Lan và Việt Nam của Amadeus. Đây là những thị trường phù hợp với chiến lược quảng bá mới mà Đà Nẵng đang theo đuổi.

Với không gian mở rộng và hệ thống sản phẩm du lịch phong phú - từ biển, núi, đô thị hiện đại đến di sản UNESCO - Đà Nẵng đứng trước cơ hội nâng tầm thương hiệu. Tuy vậy, thách thức đặt ra là làm sao để thông điệp quảng bá không bị trùng lặp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của du lịch khu vực. Các chuyên gia nhận định thành phố cần chuyển từ mục tiêu tăng số lượng sang nâng chất lượng trải nghiệm; cá nhân hóa thông điệp theo thị trường; tăng cường liên kết với Hội An, Huế, Quảng Nam; và bảo đảm phát triển bền vững để giữ gìn bản sắc.

Sự kiện thu hút khoảng 300 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và báo chí quốc tế với nhiều đóng góp thiết thực. Ảnh: BTC.

Delivering Asia (DA), đơn vị truyền thông chuyên về du lịch, khách sạn và bất động sản tại châu Á, đồng hành cùng thành phố, kiến nghị triển khai các chiến dịch truyền thông dài hạn, xây dựng khẩu hiệu rõ ràng và áp dụng phương pháp tiếp thị hiện đại để giúp Đà Nẵng nổi bật hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

"Đà Nẵng có đầy đủ yếu tố cần thiết để định vị mình là một điểm đến đẳng cấp thế giới thực thụ: vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu di sản, nền ẩm thực đặc sắc và hạ tầng du lịch vượt trội. Vai trò của chúng tôi là kết nối các yếu tố này thông qua việc xây dựng câu chuyện thương hiệu, áp dụng các phương pháp tốt nhất và triển khai một chiến lược thống nhất", ông David Johnson, Tổng Giám đốc DA, nói tại sự kiện, đồng thời có bài thuyết trình chuyên sâu về phương pháp triển khai tiếp thị chiến lược cho các điểm du lịch.

Đà Nẵng đang đứng trước một thời điểm bản lề: không chỉ phục hồi du lịch mà còn tái định vị toàn diện điểm đến sau sáp nhập địa giới hành chính. Tăng trưởng khách, nguồn lực du lịch đa dạng và sự hợp lực giữa chính quyền - doanh nghiệp là nền tảng để thành phố bước vào thời kỳ mới, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.