Tạm dừng phương tiện chở khách lên Cột cờ Lũng Cú

UBND xã Lũng Cú thông báo tạm dừng các phương tiện vận chuyển hành khách từ trạm biên phòng lên Cột cờ Lũng Cú từ ngày 21/11-2/12.

Du khách tham quan Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: The Sun Tourist.

Theo quy định mới của UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), chỉ xe điện phục vụ du lịch và tổ xe ôm tự quản của xã được phép hoạt động chở khách lên Cột cờ Lũng Cú. Động thái này nhằm kiểm soát lưu lượng và tránh ùn tắc cục bộ.

Lãnh đạo xã cho biết lượng khách đến Lũng Cú tăng mạnh, nhất là dịp cuối tuần với hơn 4.700 lượt mỗi ngày, trong khi bãi đỗ xe dưới chân cột cờ nhỏ, không đáp ứng được số lượng lớn phương tiện. Việc dừng, đỗ dày đặc tại khu vực đường dốc, hẹp tiềm ẩn nguy cơ va chạm và mất an toàn giao thông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách gửi xe tại trạm biên phòng và sử dụng phương tiện trung chuyển để lên tham quan Cột cờ Lũng Cú, đảm bảo an toàn và trật tự giao thông.

Cột cờ Lũng Cú là một trong những điểm dừng chân phổ biến của du khách khi đến Hà Giang. Ảnh: @qh.197.

Ngoài ra, trong thời gian thi công đoạn Km39-Km44 quốc lộ 4C (dốc Cổng Trời Quản Bạ) và đường Cán Tỷ - Lao Và Chải (xã Cán Tỷ), du khách hạn chế di chuyển qua khu vực.

Trước đây, lưu lượng lớn trên các tuyến dốc, hẹp, nhiều cua gấp và một bên vực sâu khiến việc thi công gây ùn ứ cục bộ vào một số thời điểm.

Địa phương đề nghị du khách chọn lộ trình vòng tránh để đảm bảo giao thông thông suốt. Với những du khách muốn tham quan cây cô đơn Cán Tỷ, có thể rẽ vào đường Cán Tỷ - Lao Và Chải tại Km59+515 đến Km1+700 rồi quay lại quốc lộ 4C.

Du khách đổ về Hà Giang dịp cuối tuần qua gây tắc đường tại dốc Thẩm Mã, ngày 14/11. Ảnh: Giàng Mí Xá.

Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang khuyến nghị du khách theo dõi thông tin phân luồng và sắp xếp lịch trình hợp lý, tránh đi vào khung giờ thi công để không phải chờ đợi, lựa chọn lộ trình thay thế theo hướng dẫn, chấp hành chỉ dẫn của lực lượng chức năng và biển báo.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 là cao điểm du lịch khi tam giác mạch vào mùa, thời tiết hanh khô, nắng đẹp. Nhiều điểm như dốc Thẩm Mã, Mã Pì Lèng, Phố Cáo, Lũng Cú… thường xuyên quá tải.

Theo các đơn vị làm du lịch, lễ hội hoa tam giác mạch năm nay đón lượng khách Việt và quốc tế khá cân bằng. Khách nước ngoài duy trì ổn định quanh năm, trong khi khách nội địa tăng mạnh vào cuối tuần.

Cảnh đông đúc 'nghẹt thở' tại Hà Giang Hà Giang bước vào mùa hoa tam giác mạch thu hút đông khách du lịch.