Màn múa tung tóc gây 'sốt' chào đón Tổng thống Hàn Quốc tại UAE

Chosun đưa tin Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bằng loạt nghi thức cấp nhà nước trang trọng nhất.

Khi đoàn xe nghi lễ chở ông Lee tiến vào dinh Tổng thống UAE ngày 18/11 (giờ địa phương), các thiếu nữ trong trang phục truyền thống đồng loạt múa tóc theo nhịp trống, tạo nên màn chào mừng đặc trưng mang tên Al-Ayyala.

Đây là nghi lễ thể hiện sự tôn kính và ban "phước lành tinh thần" dành cho những vị khách đặc biệt. Trước đó, màn múa tóc này cũng từng được trình diễn khi chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm UAE tháng 5 năm ngoái.

Chiếc Mercedes màu trắng chở Tổng thống Lee tiến vào phủ Tổng thống UAE ngày 18/11, được người dân địa phương đón chào bằng điệu múa tóc đặc trưng. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, tại khu vực cổng chính nơi diễn ra lễ đón, đội lạc đà và kỵ binh xếp hàng dài chào mừng Tổng thống Lee. UAE bắn 21 phát đại bác, nghi thức ngoại giao cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Trên bầu trời dinh Tổng thống, máy bay biểu diễn bay đội hình, nhả khói đỏ và xanh, hai màu tượng trưng trên quốc kỳ Hàn Quốc.

Khi ông Lee bước xuống xe, Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan trực tiếp ra đón và bắt tay. Hai nhà lãnh đạo sau đó tiến vào dinh, giữa hàng thiếu nữ địa phương trong trang phục trắng truyền thống, tay cầm quốc kỳ hai nước phất cao chào đón.

Tổng thống Lee (trái) được Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đón tiếp tại Qasr Al Watan, phủ Tổng thống UAE, ngày 18/11. Ảnh: Yonhap.

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Al-Ayyala là điệu múa mô phỏng cảnh chiến đấu. Hai hàng nghệ sĩ nam cầm gậy tre mỏng tượng trưng cho kiếm hoặc giáo, di chuyển nhịp nhàng theo tiếng trống và lời thơ Nabati ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần hiệp sĩ.

Giữa 2 hàng nghệ sĩ nam là các nghệ sĩ nữ, được gọi là na'ashat, mặc trang phục truyền thống Al Mekhwar, tung mái tóc dài từ bên này sang bên kia theo nhịp trống, thể hiện niềm tin vào sự bảo vệ của các chiến binh nam.

Những cô gái biểu diễn điệu múa truyền thống của UAE chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 15/5. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn sử dụng nhóm nhạc cụ truyền thống, bao gồm trống lớn (kasir hoặc rass), trống nhỏ (takhmir hoặc rahmani), tambourine, chũm chọe và các nhạc cụ đồng khác, tạo nên âm thanh sôi động và hào hùng cho điệu múa.

Al-Ayyala thường được trình diễn trong các dịp lễ hội, đám cưới ở UAE và Oman. Không giống một số quốc gia khác ở Trung Đông như Iran, UAE không có quy định pháp luật bắt buộc phụ nữ phải che tóc, cho phép họ thể hiện vai trò nổi bật hơn trong các hoạt động văn hóa công cộng.