Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Khách Tây 'đổi đời' sau khi đến Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ

  • Thứ năm, 20/11/2025 09:48 (GMT+7)
  • 09:48 20/11/2025

Jason Harrigan từng mặc cảm ngoại hình suốt hơn 20 năm, bất ngờ trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông chia sẻ hành trình "lột xác" tại Việt Nam.

Trong nhiều tháng qua, người dùng mạng xã hội tại Australia liên tục bắt gặp loạt video mở đầu bằng câu nói quen thuộc: "Hello, I’m Jason from Australia", trang News Au đưa tin.

Nhân vật chính là Jason Harrigan, 57 tuổi, sống tại thành phố Gold Coast (Australia). Ông nổi tiếng sau khi trải qua hàng loạt can thiệp thẩm mỹ tại một cơ sở quốc tế ở Hà Nội, gồm nâng cơ mặt, cắt mí trên dưới và căng da cổ,

Suốt 20 năm, Jason từng tự ti về ngoại hình đến nỗi không dám chụp ảnh với gia đình. Sau khi xem video của một bác sĩ trên TikTok, ông dành nhiều tháng nghiên cứu và cuối cùng quyết định lên đường.

Jason Harrigan, phau thuat tham my, Ha Noi anh 1Jason Harrigan, phau thuat tham my, Ha Noi anh 2

Jason Harrigan trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: NVCC.

Người đàn ông cho biết quyết định ra nước ngoài làm phẫu thuật đơn giản vì "không thể chi trả" tại Australia.

Khi so sánh giá điều trị, ông sốc khi thấy chi phí căng da mặt ở Australia là khoảng 37.000 AUD, trong khi tại Việt Nam toàn bộ gói điều trị chỉ khoảng 4.000 AUD, rẻ gần bằng 1/10, theo Daily Mail.

Dù thừa nhận lo lắng khi một mình ra nước ngoài, Jason vẫn quyết định bay sang Hà Nội hồi tháng 8.

Ông thanh toán 4.000 AUD và chọn thực hiện ca mổ kéo dài 7 giờ trong trạng thái tỉnh táo. Ngay khi ông đến nơi, ê-kíp tiến hành loại bỏ gần 6,5 cm da thừa ở trán, xử lý phần mí sụp và bọng mắt, đồng thời siết cơ mặt và cổ.

"Tôi không thấy đau. Chỉ nhớ thông dịch viên nói bác sĩ nhận xét trán tôi quá to so với gương mặt", ông kể.

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ nhờ Jason quay video quảng cáo. Người đàn ông nghĩ chẳng ai xem nên đồng ý, không ngờ video đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Jason Harrigan, phau thuat tham my, Ha Noi anh 3Jason Harrigan, phau thuat tham my, Ha Noi anh 4

Khách Việt đến Đà Nẵng "du lịch chữa bệnh" trong 7 ngày. Ảnh: Mai Vân Trang.

Suốt một tuần tiếp theo, Jason quay lại phòng khám nhiều lần mỗi ngày để tái khám với từng bác sĩ phụ trách các phần khác nhau trên gương mặt. Mỗi lần như vậy ông lại được đề nghị quay thêm video mới, khiến loạt video xuất hiện dày đặc trên mạng.

"Tôi từng bị trêu chọc vì ngoại hình, lúc nào cũng nghĩ mình xấu xí. Ca phẫu thuật này là món quà tôi dành cho chính mình", ông kể.

Dù vậy, ông thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt sưng tấy sau phẫu thuật, ông đã thốt lên: "Mình vừa làm cái quái gì thế?".

Sau 3 tháng hồi phục, Jason cho biết hoàn toàn hài lòng. Tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone của ông thậm chí không còn nhận ra chủ nhân.

Đến nay, tổng lượt xem các video của Jason đã chạm gần 80 triệu. Gần đây ông còn được nhận ra khi đi mua đồ tại một siêu thị.

"Tôi vốn khá nhút nhát, nhưng giờ thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu ai định làm phẫu thuật, chỉ muốn nhắn rằng hãy làm vì chính bản thân mình", ông nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Khách Việt thích đi Hàn chữa bệnh, thẩm mỹ

Khoảng 20.000 du khách Việt đến Hàn Quốc du lịch y tế. Xứ kim chi muốn đẩy con số này lên gấp đôi vào năm nay.

13:07 13/6/2025

Điểm đến du lịch y tế mới của châu Á

Osaka là một trong nhiều thành phố trên khắp Nhật Bản đang nỗ lực thu hút những du khách muốn kết hợp các phương pháp điều trị y tế tiên tiến với một kỳ nghỉ phục hồi sức khỏe.

11:04 1/1/2024

TP.HCM phát triển sản phẩm du lịch y tế

Hậu đại dịch Covid-19, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc trị liệu sức khỏe ngày càng được nhiều du khách quan tâm.

14:43 13/6/2023

Đan Châu

Jason Harrigan phẫu thuật thẩm mỹ Hà Nội Jason Harrigan đổi đời phẫu thuật thẩm mỹ du lịch y tế phẫu thuật can thiệp y tế Hà Nội phẫu thuật Hà Nội du lịch Hà Nội y tế nổi tiếng tự ti mặc cảm ngoại hình

    Đọc tiếp

    Phi cong co the ngu khi dang bay hinh anh

    Phi công có thể ngủ khi đang bay

    07:20 20/11/2025 07:20 20/11/2025

    0

    Việc phi công ngủ trên chuyến bay là hình thức nghỉ ngơi có kiểm soát, giúp họ tỉnh táo hơn để giữ an toàn cho hành khách.

    Ta Xua bat ngo xuat hien bang gia hinh anh

    Tà Xùa bất ngờ xuất hiện băng giá

    17:47 19/11/2025 17:47 19/11/2025

    0

    Sáng 19/11, đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) bất ngờ phủ băng, nhiệt độ xuống khoảng 0°C. Hiện tượng hiếm gặp vào thời điểm tháng 11 khiến dân bản địa và dân trekking đều ngỡ ngàng.

    Thay gi khi Katinat, Phe La 'banh truong' tai Hue? hinh anh

    Thấy gì khi Katinat, Phê La 'bành trướng' tại Huế?

    06:00 20/11/2025 06:00 20/11/2025

    0

    Highlands Coffee, Phúc Long, Katinat, Phê La đồng loạt "tấn công" mạnh tại thị trường Huế, trong khi TP này vốn được xem là ngoại lệ của ngành F&B vì thói quen với thương hiệu địa phương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý