Khách Tây 'đổi đời' sau khi đến Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ

Jason Harrigan từng mặc cảm ngoại hình suốt hơn 20 năm, bất ngờ trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông chia sẻ hành trình "lột xác" tại Việt Nam.

Trong nhiều tháng qua, người dùng mạng xã hội tại Australia liên tục bắt gặp loạt video mở đầu bằng câu nói quen thuộc: "Hello, I’m Jason from Australia", trang News Au đưa tin.

Nhân vật chính là Jason Harrigan, 57 tuổi, sống tại thành phố Gold Coast (Australia). Ông nổi tiếng sau khi trải qua hàng loạt can thiệp thẩm mỹ tại một cơ sở quốc tế ở Hà Nội, gồm nâng cơ mặt, cắt mí trên dưới và căng da cổ,

Suốt 20 năm, Jason từng tự ti về ngoại hình đến nỗi không dám chụp ảnh với gia đình. Sau khi xem video của một bác sĩ trên TikTok, ông dành nhiều tháng nghiên cứu và cuối cùng quyết định lên đường.

Jason Harrigan trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: NVCC.

Người đàn ông cho biết quyết định ra nước ngoài làm phẫu thuật đơn giản vì "không thể chi trả" tại Australia.

Khi so sánh giá điều trị, ông sốc khi thấy chi phí căng da mặt ở Australia là khoảng 37.000 AUD, trong khi tại Việt Nam toàn bộ gói điều trị chỉ khoảng 4.000 AUD, rẻ gần bằng 1/10, theo Daily Mail.

Dù thừa nhận lo lắng khi một mình ra nước ngoài, Jason vẫn quyết định bay sang Hà Nội hồi tháng 8.

Ông thanh toán 4.000 AUD và chọn thực hiện ca mổ kéo dài 7 giờ trong trạng thái tỉnh táo. Ngay khi ông đến nơi, ê-kíp tiến hành loại bỏ gần 6,5 cm da thừa ở trán, xử lý phần mí sụp và bọng mắt, đồng thời siết cơ mặt và cổ.

"Tôi không thấy đau. Chỉ nhớ thông dịch viên nói bác sĩ nhận xét trán tôi quá to so với gương mặt", ông kể.

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ nhờ Jason quay video quảng cáo. Người đàn ông nghĩ chẳng ai xem nên đồng ý, không ngờ video đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Suốt một tuần tiếp theo, Jason quay lại phòng khám nhiều lần mỗi ngày để tái khám với từng bác sĩ phụ trách các phần khác nhau trên gương mặt. Mỗi lần như vậy ông lại được đề nghị quay thêm video mới, khiến loạt video xuất hiện dày đặc trên mạng.

"Tôi từng bị trêu chọc vì ngoại hình, lúc nào cũng nghĩ mình xấu xí. Ca phẫu thuật này là món quà tôi dành cho chính mình", ông kể.

Dù vậy, ông thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt sưng tấy sau phẫu thuật, ông đã thốt lên: "Mình vừa làm cái quái gì thế?".

Sau 3 tháng hồi phục, Jason cho biết hoàn toàn hài lòng. Tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone của ông thậm chí không còn nhận ra chủ nhân.

Đến nay, tổng lượt xem các video của Jason đã chạm gần 80 triệu. Gần đây ông còn được nhận ra khi đi mua đồ tại một siêu thị.

"Tôi vốn khá nhút nhát, nhưng giờ thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu ai định làm phẫu thuật, chỉ muốn nhắn rằng hãy làm vì chính bản thân mình", ông nói.