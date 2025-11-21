Ngắm chùa vàng và tượng Phật đẹp nhất Thái Lan ở Phitsanulok

Phitsanulok mang đến khoảng nghỉ yên bình giữa hành trình di sản Thái Lan, nơi chùa cổ, cung điện xưa và nhịp sống ven sông Nan mở ra một lát cắt chân thật của đời sống địa phương.

Ngôi chùa nổi bật với kiến trúc vàng rực rỡ cùng những chi tiết được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Nguyễn Đổ La Phan.

Rời cố đô Sukhothai với công viên lịch sử gần 800 năm tuổi, hành trình về phía Nam đưa du khách đến Phitsanulok - thành phố bên bờ sông Nan, nơi nhịp sống chậm rãi như một khoảng nghỉ giữa hai cực di sản của miền Bắc Thái Lan. Không phải cái tên nổi bật trên bản đồ du lịch, Phitsanulok vì thế giữ trọn sự chân thật, mộc mạc và yên bình hiếm thấy.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ nối Bangkok với Chiang Mai, Phitsanulok không cổ kính như cố đô Sukhothai, văn hóa - lịch sử nơi đây lại hữu trong từng mái chùa, từng nếp sinh hoạt tưởng như bình thường nhất. Đặt chân đến đây, du khách như thể vừa bước ra khỏi nhịp sống văn minh hối hả để chạm vào cuộc sống yên bình của người Thái.

Điểm dừng đầu tiên là Wat Phra Sri Rattana Mahathat Woramahawihan (Wat Yai) - trái tim tôn giáo của vùng Bắc Thái. Ngôi chùa được xây từ năm 1357 dưới triều Sukhothai, lưu giữ tượng Phra Phuttha Chinnarat - một trong những tượng Phật đẹp nhất Thái Lan. Bức tượng dát vàng rực rỡ nổi bật giữa các hàng cột gỗ chạm khắc tinh xảo, ánh đèn lấp lánh và tiếng chuông ngân nhẹ, tạo nên không gian linh thiêng đầy choáng ngợp.

Wat Yai là biểu tượng cho di sản văn hóa và tôn giáo lâu đời của Phitsanulok. Ảnh: Thanh Ngân.

Cách đó không xa là Cung điện Hoàng gia Chan với bảo tàng nhỏ bên trong, kể lại cách các nhà khảo cổ khai quật nền cung cũ, đồng thời tái hiện cuộc đời của vua Naresuan Đại đế.

Tương truyền trước mỗi trận chiến, nhà vua thường đến đây cúng tiến gà trống để cầu may. Ngày nay, du khách có thể thấy hàng dài tượng gà trống do người dân dâng tặng, tạo nên một cảnh quan vừa độc đáo vừa mang dấu ấn tín ngưỡng dân gian.

Trên chiếc xe điện tham quan Phitsanulok, từ xa, ngôi chùa Wat Chan Tawan Tok thu hút mọi ánh nhìn bởi màu vàng rực rỡ. Công trình sở hữu diện tích lớn, mái tầng nhiều lớp và những chi tiết chạm trổ cầu kỳ - gợi nhớ thời cực thịnh của kiến trúc tôn giáo miền Bắc Thái Lan. Trong đó, nổi bật nhất là đại điện Somdet Ong Pathom thứ 2 tại Thái Lan, chỉ xếp sau Wat Phra Kaew (chùa Ngọc Lục Bảo) ở Bangkok.

Từ xa, Wat Chan Tawan Tok với màu vàng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Thanh Ngân, Nguyễn Đổ La Phan.

Dạo quanh con đường nhỏ ôm lấy bờ sông, du khách chầm chậm ngắm, nắm bắt nhịp sống của người dân nơi đây. Những ngôi nhà nhỏ được xây dựng ngăn nắp tiệm tạp hóa kiểu cũ, quán cà phê ven đường, người bán hàng rong hiếu khách và ánh nắng vàng đổ xuống mặt sông Nan, tất cả vẽ nên bức tranh đẹp chân thật, dung dị mà các thành phố lớn đang dần mất đi.

Tới Phitsanulok, không thể bỏ qua món mì kiểu Sukhothai tại Kuay Tiew Hoi Kha. "Hoi Kha" nghĩa là "thõng chân", nên bàn ghế được kê cao để du khách thả chân xuống khoảng không trong lúc ăn. Tô mì chua ngọt hài hòa, ăn cùng thịt thái mỏng, trứng luộc cùng hoành thánh chiên giòn, đậu phộng béo ngậy... tạo nên bữa trưa đơn giản nhưng ngon lành của miền Bắc Thái.

Khung cảnh làng quê yên bình, nhịp sống chậm rãi bên bờ sông Nan. Ảnh: Nguyễn Đổ La Phan.

Nếu đến vào mùa xuân, bạn có thể ghé thăm Phu Lom Lo - ngọn đồi nơi gần 300.000 cây hoa đào Himalaya nở rộ. Cả sườn đồi phủ hồng trong tiết trời mát khiến nơi đây trở nên thơ mộng như trong những thước phim.

Chuyến bay ngắn đưa du khách trở lại Bangkok - nơi những trải nghiệm đô thị khép lại hành trình. Buổi tối, các bạn có thể ghé thăm Wat Saket (chùa Núi Vàng), leo lên đỉnh tháp Phu Khao Thong để ngắm toàn cảnh Bangkok, rồi dạo hội chợ phía dưới chùa, thưởng thức những món ăn đường phố.

Cung điện Hoàng gia Chan gây ấn tượng với hàng nghìn bức tượng gà trống. Ảnh: Thanh Ngân.

Ngày mới ở Bangkok có thể bắt đầu tại chợ Trok Mor với cảnh mua bán nhộn nhịp. Từ đó, chỉ vài phút di chuyển là đến Dusit Arun tại tầng 7 Central Park, điểm check-in mới nổi với thiết kế hiện đại, nơi du khách có thể phóng tầm mắt thu trọn cảnh thành phố và khoảng xanh mát trên tầng cao. Kết thúc hành trình bằng một buổi massage Thái truyền thống sẽ giúp cơ thể hồi phục sau thời gian dài di chuyển giữa các điểm tham quan.

Để đến Phitsanulok, du khách phải di chuyển đến Bangkok, từ đây, có nhiều cách để tiếp tục hành trình. Nhanh và tiện nhất đó là bay từ sân bay Don Mueang đến sân bay Phitsanulok. Nếu muốn trải nghiệm đường sắt, bạn có thể đi tàu từ ga Hua Lamphong với thời gian di chuyển 5-6 giờ. Ngoài ra, xe buýt khởi hành hàng ngày từ bến Morchit đến Phitsanulok cũng là lựa chọn phổ biến, mất khoảng 4 giờ.