'Không để người dân kêu cứu trên nóc nhà mà không được cứu kịp thời'

Mưa lớn dồn dập từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Đắk Lắk khiến nhiều tuyến sông vượt lũ lịch sử. Thủ tướng chỉ đạo bảo vệ tính mạng người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận mưa to đến rất to.

Nhiều trạm đo mưa xuất hiện lượng mưa vượt 100 mm, như Sông Hinh (Đắk Lắk) 127 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103 mm và hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102 mm. Có nơi mưa lên đến hơn 400 mm trong ngày như Suối Sung - Hoa Sơn.

Cảnh ngập nặng dưới vòng xoay Ngọc Hội 14h ngày 20/11. Nhiều người dân đậu ôtô trên cầu vượt để giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Mưa lớn tiếp diễn đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 21/11, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục mưa 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Đến ngày 22/11, mưa vẫn duy trì với lượng phổ biến 30-60 mm, có nơi vượt 100 mm; cục bộ xuất hiện mưa cực lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ngày 23/11, mưa lan rộng ra khu vực từ Đà Nẵng đến Gia Lai với lượng 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Từ 24/11, mưa lớn tại Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông; rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua. Ảnh: NCHMF.

Nhiều sông vượt báo động

Lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, vượt báo động 3 hơn 2 m.

Sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) ở mức 6,4 m, cao hơn báo động 3 và chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 khoảng 18 cm. Lũ trên sông Ba và sông Kôn cũng đang duy trì ở mức cao.

Dự báo 12 giờ tới, lũ trên các sông Kôn và Ba sẽ giảm dần, riêng Krông Ana tiếp tục lên và duy trì trên báo động 3. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 với Đắk Lắk, Khánh Hòa; các tỉnh/thành từ Huế đến Gia Lai ở mức cấp 1-2.

Ngập lụt diện rộng được ghi nhận tại nhiều địa phương, đặc biệt từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị chia cắt, sạt lở; trên 30 vị trí ách tắc cục bộ. Hơn một triệu khách hàng bị mất điện, hiện mới khôi phục được khoảng 457.000 khách.

Đoàn cứu trợ đưa người già và trẻ nhỏ ra khu vực an toàn ở Nha Trang, chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại hàng chục xã, đặc biệt ở Khánh Hòa và Đắk Lắk (cấp rủi ro thiên tai 2).

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và lũ ở Trung Bộ có thể duy trì trong vài ngày tới, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất còn cao. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát khu vực xung yếu, chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực, sáng 21/11. Ảnh: NCHMF.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn từ Algeria

22h ngày 20/11 (giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng chia buồn sâu sắc với các gia đình có người chết, mất tích; nhấn mạnh yêu cầu cứu người, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân là ưu tiên số một.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Algeria, ứng phó mưa lũ tại miền Trung, tối 20/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo báo cáo đến 20h ngày 20/11:

50 người chết và mất tích (41 người chết, 9 người mất tích)

51.138 nhà bị ngập, hàng trăm căn hư hỏng

Hơn 61.000 người được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm

13.026 ha lúa và hoa màu, 2.183 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại

30.731 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi

88 ha nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa bị thiệt hại

Nhiều tuyến giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở

Hơn 553.000 khách hàng vẫn đang mất điện

Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; Bộ Công an huy động hơn 17.600 nhân lực và hơn 3.200 phương tiện tham gia cứu hộ.

Báo cáo từ Khánh Hòa cho biết địa phương có 54 xã bị ảnh hưởng, trong đó 4 xã ngập nặng nhất. Với sự hỗ trợ của Quân khu và Hải quân Vùng 4, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 162 điểm.

Tuy vậy, một số khu vực như phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền và Diên Khánh vẫn còn hơn 350 hộ dân bị cô lập, lực lượng chức năng đang tìm phương án tiếp cận trong tối nay hoặc sáng mai.

Nhiều trạm viễn thông bị ngập khiến việc liên lạc với một số điểm cứu hộ gặp khó khăn.

Dòng người khó khăn di chuyển qua Quốc lộ 1C, đoạn xã Diên Phú cũ (nay thuộc xã Diên Điền). Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết đêm 20/11 là cao điểm lũ, nhiều nơi "lũ lên rất nhanh, rất dữ dội", đặc biệt tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, những nơi được đánh giá là chưa từng chứng kiến mức lũ như vậy.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tìm kiếm người mất tích, đảm bảo hậu sự cho người tử nạn; Khắc phục nơi ở, trường học, cơ sở y tế; Tiếp tế lương thực, nước sạch, thuốc men cho vùng bị chia cắt; Khôi phục điện, viễn thông và giao thông.

"Không để tình trạng người dân kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời"

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký Công điện 225, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tổng lực ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn đang ảnh hưởng nghiêm trọng khu vực Trung Bộ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý mưa lũ theo các công điện đã ban hành từ ngày 16-20/11.

Các địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện tiếp cận bằng mọi hướng tới các khu dân cư còn bị cô lập, ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Người dân Quy Nhơn trèo lên nóc nhà cầu cứu ngày 19/11. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.

Song song, các tỉnh phải tổ chức cung cấp khẩn cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho dân; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ nấu ăn và phân phát; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, thậm chí nhường trụ sở cơ quan công an, quân đội làm nơi tạm trú và chăm sóc người dân.

Các địa phương cần thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là trường hợp chết, mất tích hoặc nhà cửa bị sập, cuốn trôi, hư hỏng; đồng thời rà soát, đánh giá toàn bộ thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, phối hợp địa phương hỗ trợ hậu cần, nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm; sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất làm nơi sơ tán bảo đảm an toàn.

Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Bộ Công Thương phải rà soát, hướng dẫn vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện an toàn, ưu tiên giảm xả lũ hạ du; khôi phục cung cấp điện ngay sau khi lũ rút.

Bộ Tài chính được giao xuất cấp gạo, vật tư, tham mưu hỗ trợ kinh phí cho các địa phương: Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỷ đồng ; Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỷ đồng , hoàn thành trong ngày 20/11.

Thủ tướng kêu gọi người dân, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ với tinh thần "ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công góp công, ai có của góp của".

