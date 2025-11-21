Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Sống gần hồ đang xả nước, 200 người chạy, dựng nhà tạm trên công nông

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:33 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Lo sợ lũ có thể xảy ra vào trong đêm, khoảng 200 người dân sống gần hồ thủy điện ở tỉnh Đắk Lắk đã chở nhau bằng xe công nông chạy lên tuyến đường cao ráo để trú tạm.

Ngày 20/11, một lãnh đạo UBND xã Nam Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ chiều cùng ngày, do lo ngại mưa lũ có thể xảy ra trong đêm, khoảng 200 người dân sinh sống tại khu vực gần hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã chủ động rời khỏi nhà, di chuyển lên khu vực Quốc lộ 27 để trú tạm. Đây là vị trí cao ráo và an toàn hơn so với các vùng trũng thấp.

Thuy dien xa lu anh 1

Thuy dien xa lu anh 2Thuy dien xa lu anh 3

Thức ăn, nước uống được trao cho bà con.

Trước đó, trên địa bàn xuất hiện mưa kéo dài. Hồ thủy điện đã phải xả nước với lưu lượng rất lớn, khiến một số khu vực bị ngập úng, chủ yếu là đất sản xuất.

Thuy dien xa lu anh 4

Hồ thủy điện xả nước.

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã triển khai di dời người dân tại các khu vực trũng thấp, đồng thời hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với 200 người dân đang tập trung trú tạm trên Quốc lộ 27, xã đã liên hệ với đơn vị thủy điện để hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm nước uống, bánh ngọt và lương thực. Lực lượng công an cũng được bố trí túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tại các khu vực có nguy cơ cao.

Dưới đây là 1 số hình ảnh người dân dựng nhà trên xe công nông để tránh mưa lũ:

Thuy dien xa lu anh 5

Thuy dien xa lu anh 6Thuy dien xa lu anh 7

Người dân dựng chòi bên đường.

Thuy dien xa lu anh 8Thuy dien xa lu anh 9Thuy dien xa lu anh 10

Chính quyền địa phương tặng đồ ăn, nước uống cho người dân.

Thuy dien xa lu anh 11Thuy dien xa lu anh 12

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán dân đến nơi an toàn.

https://tienphong.vn/song-gan-ho-thuy-dien-dang-xa-nuoc-200-nguoi-thao-chay-dung-nha-tren-xe-cong-nong-post1798111.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

Thủy điện xả lũ Đắk Lắk mưa lũ Nam Kar dựng nhà tạm

