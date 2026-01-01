Điều kiện được cấp tem 'AB' xuất cảnh sang Lào, Trung Quốc và Cuba

Tem "AB" là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, dán vào hộ chiếu phổ thông của người được cử đi Lào, Trung Quốc và Cuba để được hưởng quy chế miễn thị thực.

Mẫu hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử được cấp từ 1/3/2023. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký ban hành Quyết định số 52/2025/QĐ-TTg quy định về đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp tem “AB” để xuất cảnh sang Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Cuba.

Quyết định nêu rõ, tem "AB" là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, dán vào hộ chiếu phổ thông của người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền cử đi Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba để người đó được hưởng quy chế miễn thị thực theo Điều ước quốc tế giữa Chính phủ nước ta và Chính phủ các nước trên.

Thời hạn của tem "AB" được cấp phù hợp với thời gian công tác được ghi trong Quyết định cử đi nước ngoài, tối đa 12 tháng và không quá thời hạn của hộ chiếu.

Đối tượng được xem xét cấp tem "AB"

1. Đối tượng được xem xét cấp tem "AB" theo Điều ước quốc tế giữa nước ta với Cộng hòa Cuba, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Công dân Việt Nam được cử đi Cộng hòa Cuba, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa để thực hiện việc công.

2. Đối tượng được xem xét cấp tem "AB" theo Điều ước quốc tế giữa nước ta với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bao gồm:

a- Công dân Việt Nam được cử đi Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để thực hiện việc công;

b- Nhân viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân xuất cảnh đi Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để thực hiện các hợp đồng thương mại, lao động, đầu tư và các dự án hợp tác;

c- Học sinh, sinh viên, thực tập sinh xuất cảnh đi Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào học tập theo chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ.

Điều kiện được xem xét cấp tem "AB"

Theo Quyết định, công dân Việt Nam thuộc diện đối tượng nêu trên được xem xét cấp tem "AB" khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1- Không thuộc trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Có Quyết định hoặc văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước sau đây cử đi nước ngoài:

Các cơ quan cấp trung ương, cấp tỉnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức được các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy quyền hoặc cho phép ban hành Quyết định cử người đi nước ngoài.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam đang có hoạt động hợp tác, đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

3. Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn.

Cơ quan đề nghị cấp tem "AB"

Quyết định cũng nêu rõ cơ quan, tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị cấp tem "AB" cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công dân xuất cảnh đi việc công.

Tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị cấp tem "AB" cho người của tổ chức, doanh nghiệp đó trực tiếp quản lý.

Cơ quan cấp tem "AB"

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp tem "AB" cho công dân Việt Nam đang ở trong nước.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp tem "AB" cho công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.

Việc nộp hồ sơ đề nghị cấp tem "AB" có thể thực hiện theo một trong hai hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trả kết quả cho người nộp hồ sơ.