Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để người dân leo nóc nhà kêu cứu

Lũ lụt lịch sử đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng khẩn trương tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, tổ chức cứu trợ ngay trong đêm.

Tối 20/11, tại phường Nha Trang, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, có buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa và kết nối trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai cùng các bộ, ngành Trung ương về công tác ứng phó lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá đây là trận lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Ông cho biết khi đi thị sát Khánh Hòa bằng trực thăng vào chiều cùng ngày, ông vô cùng đau xót khi chứng kiến khắp nơi ngập trong biển nước. Từ tối hôm qua đến sáng nay, ông liên tục nhận được nhiều tin nhắn cầu cứu từ các xã Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa của tỉnh Đắk Lắk và các xã vùng trũng của Khánh Hòa.

Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp cận người dân bị cô lập, không để ai kêu cứu trên nóc nhà.

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là phải tiếp cận được tất cả khu dân cư đang bị cô lập, đặc biệt là các vùng ngập sâu, vùng xung yếu, không để người dân phải leo lên nóc nhà kêu cứu. Ông đề nghị Quân khu 5, lực lượng Công an và chính quyền địa phương lập sơ đồ từng khu vực, tổ chức lực lượng theo từng mũi để tiếp cận người dân ngay trong tối nay.

Tại các điểm đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, phải bảo đảm ngay lương thực, nước sạch, không để người dân bị đói, khát. "Tôi được biết nhiều điểm sơ tán, người dân hai ngày nay chưa có bữa ăn đầy đủ, điều này không được phép lặp lại. Nếu địa phương thiếu lực lượng, đề nghị quân đội tham gia ngay công tác nấu ăn tập trung, cấp phát thực phẩm cho người dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phường Tây Nha Trang là khu vực bị ngập lụt nặng nề.

Đối với các khu vực còn bị cô lập, phải khẩn trương tiếp tế bằng thuyền, ca nô, hoặc trực thăng khi cần thiết, ưu tiên lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trước tình trạng nhiều xã bị mất liên lạc hoàn toàn, Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề rất nguy hiểm và yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các giải pháp khôi phục thông tin, trước mắt bằng trạm phát sóng lưu động và tăng cường thiết bị vệ tinh. "Bí thư Tỉnh ủy không liên lạc được với Bí thư xã thì không thể chỉ đạo được gì. Đây là nhiệm vụ cấp bách", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Công an phối hợp với địa phương phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm sạt lở, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Các tuyến quốc lộ huyết mạch phải được giám sát chặt chẽ; nếu có nguy cơ sạt lở, phải lập tức cấm đường, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương rà soát kỹ hoạt động của các hồ chứa, vận hành hài hòa giữa an toàn công trình và an toàn hạ du. Bộ Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường sau lũ, tránh bùng phát dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ các trạm y tế bị hư hỏng, thiếu thiết bị; chỉ cho phép học sinh trở lại trường khi điều kiện thực sự an toàn.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ khẩn cấp gạo, thuốc men và trang thiết bị. Ông đề nghị các tỉnh rà soát cụ thể nhu cầu, có văn bản gửi về để tổng hợp, báo cáo Thường trực Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ trong những ngày qua sơ bộ có 14 người chết, 1 người mất tích, bị thương 20 người. Hiện nay khả năng số người chết, mất tích và bị thương có thể tăng cao do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc nên thông tin về tình hình thiệt hại về số người chết, mất tích và bị thương chưa được báo cáo, cung cấp đầy đủ, chính xác. Tỉnh đang tiếp tục rà soát, thống kê, đầy đủ, chính xác thiệt hại về người.

Hiện có 162 điểm/54 xã, phường ngập lụt, có nhiều gia đình bị nước ngập cao đến mái nhà cần hỗ trợ, sơ tán khẩn cấp tại các khu vực thuộc phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, các xã Diên Khánh, Diên Điền... (có nhiều trường hợp ở trên mái nhà từ đêm qua đến sáng nay).

400 lính Hải quân tiếp cận vùng ngập nặng Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp cận các điểm ngập nặng như: Xã Cam Lâm, phường Nha Trang và xã Diên Khánh. Với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe quân sự, 20 xuồng và 20 xe đặc chủng, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời cứu trợ người dân vùng lũ. Các nhu yếu phẩm được hỗ trợ bao gồm: 900kg lương khô, 50 thùng mỳ tôm, 30 thùng nước lọc và các vật chất cứu hộ khác. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, khẳng định: Vùng 4 Hải quân sẵn sàng về lực lượng và phương tiện khi địa phương có yêu cầu hỗ trợ. "Chúng tôi sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ và ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai, kể cả khi mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp", Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nói. Lãnh đạo các địa phương xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Bộ đội Hải quân. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của Vùng 4 Hải quân trong công tác dân vận, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” giữa đời thường.