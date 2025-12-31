Ông Dương Trung Ý làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Dương Trung Ý (Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Ông Dương Trung Ý cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra tại Tạp chí Cộng Sản chiều 31/12.

Trước đó ông Hoàng Trung Dũng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và uy tín của cán bộ, Bộ Chính trị thống nhất quyết định điều động, phân công Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

“Thay mặt Bộ Chính trị, chúng tôi xin chúc mừng đồng chí Dương Trung Ý nhận trọng trách mới và đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Dương Trung Ý.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng biên tập Tạp Chí Cộng sản Dương Trung Ý bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan báo chí lớn, diễn đàn lý luận chính trị hàng đầu của Đảng.

Ông Ý cam kết tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên tạp chí.

Tổng biên tập Tạp Chí Cộng sản Dương Trung Ý hứa sẽ cùng tập thể tạp chí tập trung thực hiện tốt các định hướng lớn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch công tác; giữ vững mục đích, tôn chỉ, bảo đảm Tạp chí Cộng sản luôn thực sự là ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và dẫn dắt tư duy lý luận chiến lược của Đảng, kiên định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tình cảm, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.