Chuyên gia, nhà khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV

Hội nghị góp phần định hình những luận điểm lớn, có tính chiến lược và đột phá cho Văn kiện Đại hội XIV gồm: Một là, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi và thực sự đi vào cuộc sống. Hai là, cần tiếp tục phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, vận hành trên nền tảng thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Ba là, phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Bốn là, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân. Năm là, khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong bối cảnh mới. Sáu là, yêu cầu đổi mới tư duy phát triển cần được thể hiện đồng bộ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảy là, các Dự thảo Văn kiện cần được trình bày cô đọng, rõ ràng, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi; tránh trùng lặp, dàn trải.