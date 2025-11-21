Chuyên gia, nhà khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV

|
Sáng 21/11, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị "Đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
|
Hội nghị có sự chủ trì của ông Hoàng Trung Dũng (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản); ông Phạm Minh Tuấn (Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản); bà Phạm Thị Thinh (Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).
|
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn (Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản) cho biết với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, cùng quyết tâm đóng góp trí tuệ để hoàn thiện một văn kiện có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước, Hội nghị là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, cùng suy ngẫm và cùng khẳng định những định hướng lớn mang tính nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Những ý kiến trao đổi, thảo luận trong Hội nghị không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV, mà còn lan tỏa niềm tin, củng cố ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc ta trong chặng đường phía trước.
|
Bà Phạm Thị Thinh (Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) phát biểu chủ trì Hội nghị.
Tại phiên tham luận, Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|
Hội nghị góp phần định hình những luận điểm lớn, có tính chiến lược và đột phá cho Văn kiện Đại hội XIV gồm: Một là, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi và thực sự đi vào cuộc sống. Hai là, cần tiếp tục phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, vận hành trên nền tảng thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Ba là, phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Bốn là, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân. Năm là, khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong bối cảnh mới. Sáu là, yêu cầu đổi mới tư duy phát triển cần được thể hiện đồng bộ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảy là, các Dự thảo Văn kiện cần được trình bày cô đọng, rõ ràng, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi; tránh trùng lặp, dàn trải.
|
Các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham gia Hội nghị sáng 21/11.
|
Hội nghị tập trung trao đổi những vấn đề trọng tâm, tiếp tục làm rõ những nội dung lớn đã được gợi mở, đồng thời đề xuất những phương án mới, những ý tưởng mang tầm chiến lược, có tính khả thi cao. Mục tiêu là nâng cao chất lượng các Dự thảo Văn kiện - những văn kiện sẽ định hướng con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.