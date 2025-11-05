Giới văn nghệ sĩ góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Sáng 5/11, Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Hội nghị do Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Liên đoàn các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quản lý nhà nước.

Nhiều ý kiến đã được đưa ra thẳng thắn tại Hội nghị. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn, khát vọng đổi mới của đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Thúy Hạnh.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung lớn gồm: Tư tưởng - văn hóa - con người; Chính sách - thể chế - nguồn lực; Khoa học - công nghệ - chuyển đổi số; Đạo đức - trách nhiệm - vai trò nghệ sĩ; Triển khai - đưa văn kiện vào đời sống.

Bên cạnh đó, có một số kiến nghị chung đề xuất bổ sung vào Dự thảo văn kiện, liên quan tới công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số trong văn hóa nghệ thuật, nêu rõ cơ chế, chính sách, chỉ tiêu cụ thể; xác định các ngành sáng tạo, nghệt thuật là trụ cột của kinh tế tri thức và kinh tế sáng tạo; nhấn mạnh vai trò của văn nghệ sĩ, đồng thời đề cao đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của người làm văn hóa.

TS Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định tất cả ý kiến sẽ được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổng hợp đầy đủ, trung thực, báo cáo lên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

TS Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định sẽ bổ sung thêm một số điểm xác đáng tại Hội nghị, đảm bảo rằng văn hóa sẽ được ở vị trí hệ điều tiết của phát triển nhanh và bền vững của đất nước, mở ra kỷ nguyên phát triển bằng văn hóa, vì con người.