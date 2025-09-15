Nhìn lại cuộc chiến với ung thư của Hari Won

Nhập viện vào ngày 12/9 nhưng ngay hôm sau, Hari Won đã tiếp tục lịch làm việc dày đặc. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ về hành trình vượt qua bệnh tật trong tự truyện phát hành năm 2018.

Hari Won nhập viện truyền dịch ngày 12/9, cho biết sức khỏe giảm sút vì lịch làm việc dày đặc. Ảnh: FBNV.

Trong video đăng tải ngày 12/9, nữ ca sĩ cho biết cô phải truyền dịch và dùng thuốc do sức khỏe giảm sút vì lịch làm việc kéo dài.

Tình trạng sức khỏe không ổn định của Hari Won đã được công chúng biết từ trước. Những năm gần đây, cô nhiều lần phải hủy bỏ lịch trình hoặc dừng hoạt động vì các vấn đề thể chất. Tuy nhiên, phải đến khi đọc tự truyện Cỏ hạnh phúc của Hari Won, người đọc mới hình dung đầy đủ về chặng đường điều trị bệnh của cô.

Cuốn sách ghi lại hành trình Hari Won phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung ở tuổi 26, hai lần lên bàn mổ và đối mặt với nguy cơ không thể có con. Bằng lối kể trực diện, cô mô tả những trải nghiệm về thể chất và tinh thần, cũng như sự thay đổi nhận thức sau khi vượt qua biến cố.

Mắc ung thư ở tuổi 26

Sự việc bắt đầu từ một cơn mệt mỏi bất ngờ. Hari Won quyết định đến bệnh viện kiểm tra, không nghĩ ngợi quá nhiều, càng không hình dung đến khả năng mình đang mắc bệnh nặng. Mọi thứ diễn ra như bao lần khám thông thường - chờ đợi, kiểm tra, nhận kết quả. Nhưng lần này, kết luận từ bác sĩ khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“Tin mình bị mắc ung thư cổ tử cung đến với tôi vào một ngày mùa đông, trong một lần đi khám bệnh vì thấy cơ thể bỗng dưng mệt mỏi... Lúc ấy, tai tôi ù đi, mặt đất như sụp dưới chân, cảm giác như thể mình có thể chết ngay lúc ấy”, Hari Won viết trong tự truyện.

Cô không tin vào chẩn đoán mà cố gắng tìm một lời lý giải hợp lý hơn. Một người trẻ tuổi, ăn uống điều độ, sống lành mạnh như cô tại sao lại mắc ung thư? “Nếu đây là ác mộng, thì thực sự cơn ác mộng này quá kinh khủng”, cô nghĩ.

Nỗi sợ bắt đầu len lỏi từng ngày. Không chỉ là sợ cái chết, mà còn là sự nuối tiếc đối với những việc chưa kịp làm, những mối quan hệ chưa trọn vẹn, đặc biệt là tình cảm với mẹ. Hari không dám nói với nhiều người vì chính cô cũng chưa đủ bình tĩnh để đối mặt thực tế. Mỗi đêm, nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, cô tự hỏi đi hỏi lại: “Liệu mình còn được ngồi đây nhìn mọi thứ như thế này được đến bao giờ nữa?”.

Cô từng sợ đau, sợ mất đi ngoại hình, sợ không được làm điều mình muốn. Song, những nỗi sợ ấy đều trở nên nhỏ bé khi đứng trước nguy cơ phải rời xa gia đình, phải buông bỏ mọi thứ mãi mãi.

Hai ca phẫu thuật

Sau chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định Hari Won đang ở giai đoạn đầu của bệnh. Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội điều trị hiệu quả nếu can thiệp sớm. Hari được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ khối u.

Tự truyện Cỏ hạnh phúc phát hành năm 2018 là nơi Hari Won lần đầu chia sẻ về hành trình điều trị ung thư và những thay đổi sau biến cố.

Song điều đó không làm cô bớt lo lắng. Cảm giác bất an vẫn hiện hữu, khi cô bước vào phòng mổ lần đầu tiên trong đời. “Lúc ấy, phẫu thuật là cơ hội duy nhất sống sót. Đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để tôi nắm lấy”, cô chia sẻ trong sách.

Thứ khiến cô lo sợ không phải là dao mổ, mà là khoảnh khắc thuốc mê đi vào người, khoảnh khắc không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ca phẫu thuật đầu tiên kết thúc. Nhưng chỉ ít lâu sau, Hari lại nhận tin xấu là khối u chưa được xử lý triệt để. Cô cần phẫu thuật một lần nữa.

“Bao nhiêu hy vọng và động lực sống đã dồn hết cho lần trước nên lúc này, tinh thần tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng vỡ òa khiến tôi không gượng dậy được. Tại sao hết lần này đến lần khác, cuộc đời lại đối xử với tôi khắc nghiệt đến thế? Biết phải kiên cường, nhưng sự kiên cường cũng đâu phải là vô hạn?”, Hari viết.

Khi đó, cô gần như không muốn rời khỏi phòng, sợ ngủ, sợ không còn thức dậy, sợ những gì đang chờ ở phía trước. Rồi hình ảnh người mẹ từng vượt qua bệnh tật là nơi cô tìm về. Cô nhắc nhở bản thân không được gục ngã: “Tôi phải sống, nếu không vì bản thân mình, thì cũng phải vì mẹ mà cố lên”.

Lần này, cô chuẩn bị kỹ càng hơn. Tự nhủ phải cười nhiều hơn, ăn uống đầy đủ hơn, nghĩ tích cực hơn. Tất cả chỉ để giữ cho cơ thể đủ khỏe, tinh thần đủ vững trước ngày mổ.

Sau ca phẫu thuật thứ hai vào đầu năm 2013, Hari tiếp tục phải chờ đợi trong gần 9 tháng để biết kết quả. Thay vì chìm trong lo âu, cô giữ mình bận rộn với lịch trình làm viêc. Ca sĩ sinh năm 1985 đăng ký tham gia Cuộc đua kỳ thú, một chương trình thực tế yêu cầu sức khỏe cao như một cách chứng minh bản thân vẫn mạnh mẽ.

Đầu năm 2014, Hari nhận được thông báo từ bác sĩ rằng tình hình sức khỏe tiến triển tốt, khối u đã được xử lý thành công. Hành trình dài gần một năm rưỡi tạm khép lại bằng một tin vui. “Giờ đây, hơn tất cả, tôi vẫn sống tốt từng ngày… Tôi thấy như thế là quá đủ”, cô viết.

Kể từ khi phát hành tự truyện đến nay, Hari Won duy trì lối sống tích cực, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và được công chúng yêu mến.