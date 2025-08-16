Xây dựng thư viện 1.500 đầu sách phục vụ bệnh nhân ung thư

Không gian thư giãn miễn phí đang hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 175. Đơn vị đã huy động được 500 tác phẩm sách in và chuẩn bị tích hợp 1.000 đầu sách điện tử cho thư viện.

Không gian thư giãn tại Viện Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175 được bố trí bàn ghế, kệ sách, cây xanh và dụng cụ phục hồi cho bệnh nhân sử dụng miễn phí.

Bệnh viện Quân y 175 đang xây dựng một mô hình hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân ung thư bằng cách tạo không gian thư giãn ngay trong khu điều trị. Dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện khi huy động được hơn 1.000 quyển sách in (500 tác phẩm, mỗi loại 2 quyển) và 1.000 đầu sách điện tử.

Không gian nằm tại tầng 1 khu A, Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, có diện tích khoảng 40 m2. Đây là nơi bệnh nhân và người nhà có thể đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh, đan móc len hoặc tập luyện nhẹ với xe đạp thể dục. Ngoài ra, khu vực còn bố trí tủ để tóc giả, nón và áo ngực miễn phí dành riêng cho bệnh nhân ung thư.

Đây là nơi phục vụ bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế có nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn trong quá trình điều trị hoặc làm việc tại Viện Ung bướu và Y học Hạt nhân cùng các khoa liên quan.

Thượng tá Trần Thành Miên, Trưởng ban Công tác xã hội của bệnh viện, cho biết các hạng mục như kệ sách, bàn ghế, cây xanh và dụng cụ hỗ trợ phục hồi sẽ được lắp đặt hoàn tất vào ngày 19/8. Đến ngày 21/8, bệnh viện phối hợp với các đơn vị tại đường sách Nguyễn Huệ để hoàn thiện phần bố trí sách điện tử, sách nói.

Một thùng sách được các cá nhân và đơn vị gửi tặng, góp phần tạo nên thư viện 500 đầu sách phục vụ bệnh nhân ung thư.

“Mục tiêu là giúp người bệnh có cảm giác an nhiên, không còn quá căng thẳng. Khi đối diện với bệnh ung thư, nếu tâm lý người bệnh nhẹ nhàng thì họ sẽ đón nhận mọi thứ dễ hơn, kể cả những tình huống xấu”, Thượng tá Miên chia sẻ.

Ngoài sách, bệnh viện còn chuẩn bị các bộ len, màu vẽ, dụng cụ thủ công... để bệnh nhân giải trí. Người bệnh có thể mang các món đồ này về tận giường bệnh, không giới hạn ở khu vực thư giãn.

Hiện, bệnh viện đang tiếp tục kêu gọi quyên góp sách trong dài hạn và hỗ trợ hai thiết bị iPad để tích hợp thư viện điện tử. Không gian này là một phần trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống Bệnh viện Quân y 175 (26/5/1975 - 26/5/2025).