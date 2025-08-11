Sản phẩm quen thuộc với trẻ sơ sinh có chứa chất gây ung thư

Vào những năm 1970, đã có một cuộc chiến pháp lý lớn giữa các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và công ty dược phẩm có tiếng ở Mỹ, khi phấn rôm của hãng này có chất gây ung thư.

Các sản phẩm dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phải được đảm bảo lành tính. Ảnh: P.P.

Phải chǎng ngành công nghiệp dược phẩm đã tích cực ngǎn chặn công chúng biết về những nguy cơ của biện pháp tránh thai trong 60 nǎm qua? Ngay cả với những người có xu hướng nghi ngờ ý tưởng này, một tiêu đề lớn vào khoảng cuối nǎm 2017 chắc chắn có vẻ đáng tin cậy.

Một báo cáo điều tra tai hại từ hãng thông tấn Reuters đã tiết lộ rằng Johnson & Johnson, một nhà sản xuất biện pháp tránh thai lớn, đã biết về các vấn đề an toàn của một sản phẩm mang tính biểu tượng khác của họ, bột phấn rôm trẻ em Johnson’s Baby Powder, từ nǎm 1957.

Bột talc được sử dụng trong phấn rôm của họ có nguồn gốc từ các mỏ dưới lòng đất. Các mạch ngầm chứa đầy amiăng thường xuyên chạy qua các lớp trầm tích talc đó. Amiǎng là một chất gây ung thư nguy hiểm, và đối với một số người, ngay cả khi tiếp xúc ở nồng độ tương đối thấp cũng có thể dẫn đến ung thư trung biểu mô hoặc ung thư buồng trứng.

Là một phần của vự kiện đang diễn ra, J&J buộc phải chuyển hàng tập tài liệu nội bộ cho luật sư của nguyên đơn, những người tuyên bố rằng công ty này biết về sự hiện diện của amiǎng và những mối nguy hại của nó, nhưng lại không bảo vệ người tiêu dùng của họ.

Cần xem xét khía cạnh này vì các bản ghi nhớ nội bộ đã tiết lộ các chiến thuật cũng được ngành công nghiệp dược phẩm sử dụng trong vụ việc liên quan đến thuốc tránh thai.

Ví dụ, bất chấp các cuộc thảo luận nội bộ về sự nguy hiểm của amiǎng trong các sản phẩm bột talc, một bản ghi nhớ từ nǎm 1969 cho thấy công ty đã lên kế hoạch để cam đoan với công chúng rằng không có mối nguy hiểm nào.

Khi được hỏi mức độ phơi nhiễm Tremolite (amiǎng) trong sản phẩm của họ là bao nhiêu thì an toàn, một bác sĩ của Công ty J&J cảnh báo rằng công ty đã nhận được các câu hỏi về vấn đề an toàn, trong đó bày tỏ “mối lo ngại về khả nǎng ảnh hưởng xấu đến phổi của trẻ sơ sinh hoặc bà mẹ” và rằng “không thể ngờ rằng chúng tôi lại có liên quan tới các vụ kiện tụng”.

Tuy nhiên, một bản ghi nhớ nội bộ khác lại tiết lộ J&J đã đào tạo nhân viên nói với khách hàng rằng amiǎng “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ” có trong bột phấn rôm dành cho trẻ em của họ.

Công ty cũng đã lảng tránh các thực tế này khi báo cáo với FDA. Vào nǎm 1976, khi FDA xem xét các quy định về mức độ amiǎng trong các sản phẩm bột talc, J&J đã háo hức chứng minh mình đáng tin cậy trong việc tự kiểm soát.

Họ nói với cơ quan quản lý rằng không có chút amiǎng nào được “phát hiện trong bất kỳ mẫu nào” từ tháng 12 nǎm 1972 đến tháng 10 nǎm 1973. Họ tiện thể bỏ lơ ba thử nghiệm từ nǎm 1972 đến nǎm 1975 đã báo cáo các phát hiện về amiǎng, trong đó có một thử nghiệm được xác định là ở mức “khá cao”.

Cuối cùng, J&J chú ý đến các nhà nghiên cứu có công trình gây ra mối đe dọa cho lợi nhuận của họ. Một nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Mount Sinai do Irving Selikoff dẫn đầu đã nhìn thấy sự gia tǎng đáng ngạc nhiên về số lượng bệnh nhân qua đời có sợi amiǎng trong mô phổi.

Sau khi loại trừ yếu tố công việc và các tiếp xúc môi trường khác, họ đưa ra giả thuyết rằng bột talc có thể đóng một vai trò nào đó. Họ đã trình bày những phát hiện của mình với giám đốc cực bảo vệ môi trường của Thành phố New York vào nǎm 1971.

Thời điểm muộn hơn trong cùng nǎm đó, một bác sĩ khác từ Mount Sinai đã tìm thấy một lượng “tương đối nhỏ” amiǎng trong sản phẩm bột phấn rôm Johnson’s Baby Powder.

Thay vì hành động để bảo vệ cộng đồng, J&J đã xếp các bác sĩ nói trên vào một bản danh sách nội bộ gồm “những nhân cách phản diện” và gán cho Selikoff là kẻ cầm đầu “cuộc tấn công vào bột talc”.