'Bống Bống Bang Bang' đoạt giải Bạc cuộc thi truyện tranh tại Nhật

"Bống Bống Bang Bang", tác phẩm thuộc thể loại truyện tranh kinh dị, của Light Comic Studio vượt hơn 700 tác phẩm để giành giải Bạc International Manga Award.

Oneshot Bống Bống Bang Bang của Light Comic Studio vừa mang về giải Bạc International Manga Award, một trong những giải thưởng truyện tranh quốc tế uy tín do Nhật Bản tổ chức. Tác phẩm dài 65 trang, thuộc thể loại kinh dị - giả tưởng, được lựa chọn từ hàng trăm bài dự thi được gửi từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, họa sĩ Vũ Đình Lân, Giám đốc Light Comic Studio, cho biết Bống Bống Bang Bang ban đầu không được sáng tác để đi thi. Truyện vốn được dự định đưa vào 13 giờ sáng, một series kinh dị mà studio đang thực hiện và đã xuất bản tập một. Tuy nhiên, vì vấn đề kỹ thuật, tác phẩm đã không xuất hiện trong bản in chính thức và sau đó được ekip lựa chọn mang đi dự giải.

Truyện tranh Bống Bống Bang Bang giành giải Bạc tại International Manga Award lần thứ 19. Ảnh: FBNV.

Tập truyện xoay quanh một cậu bé ở làng quê nghèo vô tình tiếp xúc với một thực thể siêu nhiên sẵn sàng ban tặng những món quà với điều kiện phải đánh đổi bằng sự hy sinh. Câu chuyện phát triển qua những tương tác giữa cậu bé, một người bạn cùng lớp và thực thể bí ẩn này.

Trong Bống Bống Bang Bang, ông Vũ Đình Lân giữ vai trò tác giả kịch bản (original author), đồng hành cùng họa sĩ Lương Minh Quang, người trực tiếp đảm nhiệm phần minh họa và cũng là họa sĩ chính của series truyện tranh kinh dị 13 giờ sáng. Đây là sản phẩm đầu tiên đoạt giải quốc tế do Light Comic Studio sáng tác độc lập.

Ông Lân cho biết cá nhân ông từng đoạt giải truyện tranh quốc tế từ khoảng năm 2015-2016, song với Light Comic Studio, đây mới là tác phẩm đầu tiên đạt thành tích quốc tế. Theo họa sĩ, giải thưởng lần này trước mắt mang ý nghĩa khẳng định uy tín và năng lực sáng tác của đội ngũ.

“Điều khiến mình vui nhất là hiện tại có thể đồng hành cùng các bạn trẻ trong studio để cùng nhau tạo ra những tác phẩm đủ chất lượng, thay vì chỉ là thành tích cá nhân như trước đây”, ông chia sẻ.