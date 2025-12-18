Tương lai của Webtoon và truyện tranh số

Năm 2025, Webtoon đã nhanh chóng trở thành một trong những thể loại văn học năng động nhất trong ngành giải trí và kinh doanh số toàn cầu, theo Business Insights.

Ảnh: Kakao entertainment.

Webtoon, dạng truyện tranh được thiết kế cuộn dọc cho các thiết bị điện tử, ra đời từ Hàn Quốc vào đầu những năm 2000. Trải nghiệm đọc độc đáo này đã tạo được sự khác biệt với truyện tranh in truyền thống và thậm chí cả truyện tranh trực tuyến thông thường.

Sức hấp dẫn của Webtoon nằm ở tính dễ tiếp cận khi bất cứ ai có điện thoại thông minh đều có thể đắm mình vào hàng nghìn câu chuyện, từ thể loại lãng mạn, giả tưởng đến kinh dị, khoa học viễn tưởng và đời thường.

Quá trình chuyển đổi từ các ấn bản in sang số cũng giúp tương tác trên Webtoon trở nên phong phú hơn, với các tính năng như hình động, nhạc nền và bình luận trực tiếp của người đọc. Các công ty Webtoon cũng đẩy mạnh quá trình dịch thuật và bản địa hóa nội dung tại các thị trường quốc tế, giúp những câu chuyện ra đời ở Seoul hay Tokyo có thể tìm thấy người hâm mộ trung thành ở Paris, Istanbul hay Buenos Aires.

Thế hệ Z và Millennials sinh ra trong thời đại kỹ thuật số vốn coi trọng cả sự tiện lợi và đa dạng đang nổi lên là nhóm người dùng cốt lõi của Webtoon. Nhờ lượng độc giả lớn này, năm 2025, Webtoon không chỉ là sản phẩm xuất khẩu của châu Á nữa mà đã trở thành một hình thức giải trí chính thống toàn cầu, định hình lại thế giới truyện tranh và nghệ thuật kể chuyện.

Động lực thị trường của Webtoon

Trong quý 3 năm 2025, Webtoon Entertainment (WBTN) báo cáo doanh thu tăng trưởng lên 378 triệu USD . Ngành Webtoon cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng đều đặn từ năm 2017 với 379,9 tỷ won lên hơn 2.000 tỷ won vào năm 2023, theo dữ liệu từ các cơ quan Hàn Quốc.

Sự tăng trưởng đáng kể này được thúc đẩy nhờ hai yếu tố công nghệ và văn hóa.

Ảnh minh họa: Tapas.

Về mặt công nghệ, tỷ lệ sử dụng Internet trên thiết bị di động năm 2025 đã lên tới 74% (6 tỷ người) dân số toàn cầu, theo GSMA. Đối với các công ty phát triển Webtoon, các công cụ tạo nội dung AI đang chuyển đổi quy trình sản xuất, cho phép người sáng tạo thử nghiệm các phong cách mới, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và thậm chí bản địa hóa nội dung trên quy mô lớn.

Mạng xã hội và các nền tảng video ngắn như YouTube Shorts và TikTok cũng đóng vai trò quan trọng trong quảng bá, giúp các câu chuyện được đón nhận rộng rãi và có lượng người hâm mộ toàn cầu chỉ sau một đêm. Kết quả là một thị trường Webtoon phát triển sôi động, không ngừng mở rộng, liên tục đổi mới, đa dạng và có tính tương tác.

Sự nổi lên của châu Á - Thái Bình Dương

Trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệp Webtoon về phát triển nền tảng, sản lượng nội dung và quy mô thị trường, thì bối cảnh toàn cầu đang nhanh chóng đa dạng hóa nội dung truyện.

Các khu vực Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Trung Đông đang nổi lên như những thị trường mới, nơi các nhà sáng tạo điều chỉnh để phù hợp với thị hiếu và ngôn ngữ từng khu vực. Việc bản địa hóa và tăng cường chuyển ngữ đang giúp Webtoon vượt qua các rào cản văn hóa.

Hợp tác đa văn hóa đang ngày càng phát triển, với các nhà sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới đang cùng nhau tạo ra những câu chuyện thu hút nhiều đối tượng độc giả.

Sự kết hợp này được minh chứng bằng những tác phẩm chuyển thể quốc tế thành công, từ những bộ phim kinh dị Hàn Quốc trở thành bom tấn Hollywood hay những Webtoon lãng mạn Mỹ Latinh lại đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống ở châu Âu. Đối với độc giả toàn cầu, Webtoon đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Họ không còn bị giới hạn ở một khu vực duy nhất.

Tương lai của Webtoon và truyện tranh số

Triển vọng của truyện tranh số nói chung được đánh giá cả về mặt tích cực và tiêu cực.

Về mặt tích cực, sự phát triển của AI đang mở khóa nhiều hình thức tương tác mới, giúp tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật năng động hơn hay cá nhân hóa các câu chuyện. Việc tích hợp Blockchain và NFT cũng đang tạo ra các mô hình kiếm tiền mới, cho phép các tác giả giữ quyền sở hữu trong khi cung cấp nội dung hoặc trải nghiệm độc quyền cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, những đổi mới này cũng mang lại nhiều thách thức về kiểm duyệt nội dung và vi phạm bản quyền, đặc biệt khi thị trường đang được toàn cầu hóa.

Việc cân bằng quyền lợi cho các tác giả, người sáng tạo và nền tảng ngày càng trở nên khó khăn. Hiện tại, nhiều mô hình đăng ký đọc truyện và quảng cáo đang được thực hiện để tối đa lợi nhuận và tìm cách đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Trong khi cuộc cách mạng truyện tranh số mới chỉ bước vào giai đoạn gay cấn nhất, việc đón đầu xu hướng, dự đoán những thay đổi về quy định và vun đắp các mối quan hệ đối tác lâu dài sẽ rất quan trọng để các nền tảng Webtoon tiếp nối được đà tăng trưởng hiện tại.