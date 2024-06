Webtoons Hàn Quốc ‘bản địa hoá’ tại Đông Nam Á

Theo The Chosun Daily, webtoon và tiểu thuyết mạng từ Hàn Quốc đang mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Bằng cách “bản địa hoá” nội dung, webtoon đang thu hút được độc giả khu vực.

Cùng với làn sóng văn hóa Hàn Quốc, nội dung văn học, nghệ thuật Hàn Quốc, trong đó có webtoon đang gây ảnh hưởng mạnh tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc dịch và cung cấp các tác phẩm gốc, nhiều nhà văn và công ty sản xuất nội dung địa phương đang tiến hành chuyển thể nhiều tác phẩm theo hướng gần gũi với văn hoá khu vực hơn nhằm gây được tiếng vang tốt hơn với khán giả.

Our Secret Marriage đã gây được tiếng vang lớn tại Indonesia. Ảnh: The Chosun Daily.

Cuốn tiểu thuyết mạng Marriage Over Love trên nền tảng Naver Series gần đây được chuyển thể thành webtoon Our Secret Marriage trên phiên bản webtoon Naver Indonesia vào tháng 2 năm nay. Đây là tác phẩm đứng thứ 7 về độ phổ biến trong số các tác phẩm webtoon và thậm chí đứng đầu về thể loại lãng mạn tại Indonesia. Đối với Hàn Quốc, Our Secret Marriage cũng đánh dấu lần đầu tiên một tiểu thuyết mạng của nước này được một tác giả quốc tế chuyển thể thành webtoon và giới thiệu tới độc giả nước ngoài trước khi phát hành phiên bản mới này tại Hàn Quốc.

Có thể thấy, chiến lược bản địa hóa của Naver Webtoon đang thu được những thành quả đáng kể bằng cách tùy biến nội dung theo từng thị trường và đa dạng hoá hình thức chuyển thể. Webtoon Pasutri Gaje của tác giả người Indonesia Annisa Nisfihani cũng đã được chuyển thể thành phim và ra mắt tại các rạp chiếu phim nước này vào tháng 2/2023.

Những nỗ lực của Naver Webtoon nhằm xây dựng hệ sinh thái nội dung địa phương thông qua Canvas cũng đang bắt đầu cho thấy những kết quả rõ ràng. Từ năm 2022, Naver Webtoon đã tạo điều kiện các nhà văn và nghệ sĩ nghiệp dư ở Đông Nam Á và phương Tây đăng chính thức các dự án của họ trên Canvas.

Một người trong ngành thông tin nói với Chosun Daily: “Hệ sinh thái này rất có tiềm năng phát triển khi nội dung thành công tại địa phương sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia khác”.

Số lượng tác phẩm trên các nền tảng webtoon Hàn Quốc được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập ở các thị trường châu Á, trong đó có Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) cũng ngày càng tăng. Webtoon gốc Thái Lan Summer Night của Naver dự kiến ​​sẽ được sản xuất dưới dạng phim truyền hình và phát sóng tại nước này trong năm nay.

Bộ phim truyền hình Thái Lan Beauty Newbie, dựa trên webtoon Naver My ID is Gangnam Beauty, cũng đã vươn lên vị trí số một trên nền tảng phát video trực tuyến Viu trong bốn tuần liên tiếp cho tới tận tập phát sóng cuối cùng vào tháng 3.

Webtoon Nth Love trên nền tảng Kakao cũng sẽ được dựng thành phim truyền hình dài tập ở Đài Loan (Trung Quốc), dự kiến ​​phát sóng vào năm sau. Kakao đã thành công ở thị trường châu Á với nhiều webtoon như Itaewon Class, The Ideal Relationship và A Business Proposal. Các tác phẩm này đang được chuyển thể thành phim truyền hình ở nhiều thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Hồng Kông.