Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Vì sao có người ăn nhiều rau mà vẫn bị táo bón?

  • Thứ tư, 7/1/2026 19:32 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Nguyên nhân gây táo bón không chỉ nằm ở chế độ ăn, một số loại thuốc cũng làm giảm nhu động ruột. Người căng thẳng kéo dài, di chuyển nhiều, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, gây táo bón.

Tao bon anh 1

Người gặp căng thẳng kéo dài, ít vận động cũng dễ bị táo bón, dù ăn nhiều rau. Ảnh minh họa: PNO.

Táo bón là một triệu chứng lâm sàng phức tạp thường gặp, chủ yếu chỉ việc đại tiện khó khăn, số lần đi đại tiện giảm, phân khô.

Xét theo nguyên nhân, có thể chia thành hai loại: Táo bón do bệnh lý và táo bón cơ năng. Nhưng nhìn chung tình trạng táo bón xuất hiện đều do chất thải tích tụ quá nhiều trong ruột và bị ruột hấp thu lại nhiều lần.

Táo bón do bệnh lý là tình trạng đi đại tiện khó khăn do ảnh hưởng của một số bệnh về đường ruột, hậu môn, nội tiết hoặc các bệnh trao đổi chất, bệnh tự miễn [1] và thần kinh. Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc có tác dụng phụ khiến đường ruột bị thu hẹp và tắc nghẽn cũng sẽ dẫn đến táo bón.

Táo bón cơ năng xảy ra do thói quen ăn uống, sinh hoạt thường ngày không lành mạnh, khiến nhiều loại độc tố tích tụ trong cơ thể, dẫn đến đường ruột suy yếu; ăn ít hoặc hấp thu kém, thiếu nước làm giảm nhu động ruột; áp lực công việc và cuộc sống quá lớn làm rối loạn thói quen sinh hoạt; ít vận động làm giảm chức năng đường ruột; phụ thuộc vào thuốc.

Ngoài những triệu chứng kể trên, người bị táo bón còn mắc các chứng bệnh tâm lý như mất ngủ, ngủ không ngon giấc, buồn bực, lo âu.

Táo bón là bệnh lý thường gặp, có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể. Ta cần căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh, loại bệnh và mức độ để áp dụng phương pháp điều trị phù hợp. Thông thường, có thể điều trị bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt và sử dụng loại thuốc phù hợp.

Về thói quen sinh hoạt, ta cần ăn uống hợp lý, tăng cường hấp thu chất xơ và cung cấp đủ nước cho cơ thể nhằm giúp đường ruột khỏe mạnh, tạo thói quen đi đại tiện hợp lý như đi đại tiện sau khi thức dậy vào buổi sáng; đồng thời nâng cao tần suất vận động, loại bỏ chất thải tồn đọng trong ruột già. Ngoài ra, giữ tâm trạng thoải mái là điều rất quan trọng trong quá trình trị liệu.

Điều trị bằng thuốc chỉ phương pháp sử dụng thuốc để hỗ trợ tiêu hóa, chủ yếu là thuốc nhuận tràng dạng viên, thuốc nhuận tràng bôi trơn đường ruột, thuốc nhuận tràng kích thích đường ruột.

Sử dụng thuốc trong điều trị luôn tiềm tàng những nguy cơ nhất định, do đó nên đặt việc phòng bệnh lên trên hết. Tránh ăn quá ít hoặc ăn không đủ dinh dưỡng, bởi quá ít chất bã sẽ dẫn tới giảm nhu động ruột.

Tránh đột ngột thay đổi nhịp sinh học, du lịch dài ngày hay di chuyển nhiều gây mệt mỏi, thay đổi thói quen đi đại tiện. Nên sắp xếp công việc và sinh hoạt hợp lý, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập hỗ trợ cải thiện chức năng đường ruột. Đối với người đã xuất hiện triệu chứng táo bón, nên uống 1,5 lít nước mỗi ngày, tập thể dục với cường độ trung và cao, rèn luyện thói quen đi đại tiện.

[1] Những bệnh lý xảy ra do hệ miễn dịch mất đi khả năng nhận biết và phân biệt các kháng nguyên của cơ thể với các tác nhân gây hại bên ngoài.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Táo bón Đi đại tiện Cơ năng Táo bón Đường ruột Nhu động ruột

    Đọc tiếp

    Dung trai phep hai cong trinh tai khu vuc lang vua Thieu Tri hinh anh

    Dựng trái phép hai công trình tại khu vực lăng vua Thiệu Trị

    13 phút trước 19:45 7/1/2026

    0

    Trước phản ứng gay gắt của dư luận báo chí và xã hội về việc dựng hai công trình trái phép tại khu vực bảo vệ di tích lăng vua Thiệu Trị, trong văn bản gửi Sở, ngành liên quan vào chiều tối 5/1, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thừa nhận “thiếu sót và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm” mà không hề nêu biện pháp xử lý.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý