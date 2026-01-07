Nhìn lại ‘Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại’

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ra mắt trưng bày “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại”, giới thiệu 109 hình ảnh, tư liệu về tuyến chi viện chiến lược miền Tây Nam bộ.

Sáng 7/1, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam ra mắt trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại”.

Tham dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng đông đảo cựu thanh niên xung phong.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, phát biểu tại lễ khai mạc.

“Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta không chỉ được viết nên bằng tinh thần yêu nước nồng nàn mà còn bằng ý chí và lòng quả cảm của biết bao thế hệ. Trong cao điểm kháng chiến chống Mỹ, khi tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị đánh phá ác liệt, tuyến đường 1C ra đời như một giải pháp chiến lược, trở thành con đường huyết mạch thứ hai đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Tây Nam Bộ”, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, chia sẻ tại lễ khai mạc.

Ông Hoàng Anh cho biết bảo tàng đã thay đổi trong hình thức trưng bày chuyên đề, tạo nên không gian tái hiện lịch sử sống động. Ông hy vọng sự đổi mới này sẽ tạo ra những rung động cảm xúc cho khách tham quan, để họ không chỉ hiểu thêm cảm về kiến thức lịch sử mà còn cảm nhận những hy sinh, mất mát của chiến tranh.

Bà Hồ Thị Hoàng Em, cựu Thanh niên xung phong, xúc động khi kể về những ngày kháng chiến chống Mỹ.

Bà Hồ Thị Hoàng Em, cựu Thanh niên xung phong, cho biết bà không cầm được nước mắt khi xem lại những hình ảnh tư liệu về tuyến đường 1C, nhất là trước những cảnh vận chuyển thương binh, tải đạn.

Trưng bày giới thiệu 109 hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Tây Nam bộ trên tuyến chi viện 1C - tuyến đường huyết mạch thứ hai góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” bao gồm 4 nội dung là “Nơi huyền thoại bắt đầu”, “Trong vòng vây lửa đạn”, “Cuộc sống và chiến đấu của Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C” và “Hồi ức & Tri ân - Những hoạt động tri ân những người có công, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ”. Các nội dung tập trung khắc họa vai trò chiến lược của tuyến đường 1C, sự khốc liệt của chiến tranh và cuộc sống của Lực lượng Thanh niên xung phong.