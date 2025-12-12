Webtoon làm gì để đổi vận tại Mỹ?

Webtoon đang triển khai hợp tác với các tên tuổi Spider-Man và Darth Vader. Đây là một phần trong chiến lược đầy tham vọng của họ nhằm thâm nhập thị trường Mỹ, theo Bloomberg.

Người hâm mộ xếp hàng vào gian hàng của Webtoon tại lễ hội truyện tranh New York Comic Con. Ảnh: Bloomberg Businessweek.

Khi Webtoon, công ty truyện tranh số có trụ sở tại Hàn Quốc, thực hiện bước đột phá lớn đầu tiên vào thị trường Mỹ hơn một thập kỷ trước, họ biết rằng việc một tân binh như họ tiếp cận các hộ gia đình Mỹ là một thách thức.

Ngay cả huyền thoại Marvel Stan Lee, một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng truyện tranh thế giới, cũng thừa nhận chỉ biết sơ qua về nền tảng tiên phong thiết kế truyện tranh theo định dạng cuộn dọc này trước khi được mời hợp tác vào năm 2015.

Nhưng thực tế còn khó hơn dự kiến của họ. Webtoon tuyên bố có hơn 155 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu, trong đó có lượng độc giả ngày càng tăng tại Mỹ. Tuy nhiên, lượng người dùng từ Mỹ chỉ đóng góp khoảng 10% doanh thu, theo ước tính của Mark Mahaney, CEO tại Evercore ISI, một đơn vị tư vấn tài chính độc lập toàn cầu.

Sau khi Webtoon ra mắt trên sàn Nasdaq năm 2024, cổ phiếu của họ đã giảm mạnh hai phần ba, xuống mức thấp khoảng 7 USD vào mùa xuân năm ngoái, do tốc độ tăng trưởng người dùng ở Bắc Mỹ chậm chạp.

Loạt chiến lược của Webtoon

Giờ đây, công ty đang triển khai một chiến thuật mới để chinh phục người tiêu dùng Mỹ vẫn còn khá thờ ơ: Xúc tiến một loạt các hợp tác bom tấn với các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ.

Trong hai thỏa thuận liên tiếp vào tháng 8 và tháng 9, Walt Disney và Webtoon đã đồng ý đưa truyện tranh Star Wars và Marvel lên nền tảng tiếng Anh của Webtoon, đồng thời giới thiệu một nền tảng truyện tranh Disney chuyên dụng do ông lớn Hàn Quốc vận hành. Theo đó, Disney cũng đồng ý nắm giữ 2% cổ phần trong Webtoon.

Tin tức về các thương vụ này đã khiến cổ phiếu của Webtoon tăng vọt. Vào tháng 11, công ty cũng đã đạt được thỏa thuận với Warner Bros để cùng sản xuất 10 loạt phim hoạt hình phân phối toàn cầu.

Theo công ty này, các thương vụ hợp tác với phía Mỹ có tiềm năng tạo ra sự thay đổi lớn. Năm 2020, trụ sở chính của công ty đã chuyển từ Seongnam, Hàn Quốc tới Los Angeles, Mỹ.

Junkoo Kim, người sáng lập kiêm CEO Webtoon, cho biết: “Đây là một cách tuyệt vời để mở rộng đối tượng người dùng và số lượng người dùng tại Mỹ. Đó cũng là cơ hội để cung cấp nhiều nội dung hơn mà cả người hâm mộ của họ và của chúng tôi đều có thể thưởng thức”.

Junkoo Kim, người sáng lập kiêm CEO Webtoon, tại New York Comic Con. Ảnh: Bloomberg Businessweek.

Phần lớn nội dung trên nền tảng của họ hiện là miễn phí nhưng người đọc có thể trả phí để đọc sớm các tập truyện mới. Nền tảng này cũng bán quảng cáo và tạo ra doanh thu từ các bản chuyển thể phim và truyền hình.

Nhiều đầu phim hoạt hình hàng đầu toàn cầu của Webtoon bao gồm Lore Olympus, thu hút hơn 1,7 tỷ lượt xem, và Tower of God với hơn 5 tỷ lượt xem đã được chuyển thể thành anime và game.

Cơ hội nào cho Webtoon tại thị trường Mỹ?

Ở một khía cạnh nào đó, người dùng Mỹ hiện sẵn sàng hơn bao giờ hết cho nội dung số của Webtoon. Việc tiêu thụ nội dung giải trí Hàn Quốc tại Mỹ đang bùng nổ sau nhiều cái tên như bộ phim Parasite đoạt giải Oscar năm 2019, Squid Game của Netflix và sự trỗi dậy của K-pop.

Tuy nhiên, cùng đà đón nhận này, sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp sáng tạo cũng ngày càng gay gắt. Ngoài ra, người tiêu dùng đang dành một phần lớn chi phí để tham gia các sự kiện trực tiếp và du lịch. Do đó, họ có ít tiền hơn để chi trả cho nội dung số.

Và ngay cả khi Webtoon thành công thu hút người dùng Mỹ sử dụng ứng dụng của họ, thách thức lớn nhất là khiến họ chịu trả phí cho các nội dung.

Độc giả của họ tại hai thị trường lớn nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản thường theo dõi khoảng chục đầu truyện được cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên, độc giả Mỹ thường chỉ theo dõi một vài đầu truyện. Hiện tượng này phản ánh nhu cầu của thị trường Mỹ là họ không có thói quen đọc nhiều truyện và đọc một cách liên tục.

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả phí của Webtoon tại Nhật Bản là 23,40 USD trong quý 3, cao hơn 3 lần so với 6,80 USD trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ.

Hiện tại, một câu hỏi đặt ra là: Liệu những sự hợp tác mới có đủ lớn để thay đổi vận mệnh của Webtoon tại Mỹ? “Một số nội dung của họ có sức hấp dẫn toàn cầu và các đầu truyện của Disney và Marvel có thể mở rộng đáng kể lượng người dùng tiềm năng”, Mahaney cho biết và dự đoán Mỹ có thể trở thành thị trường lớn nhất của nền tảng này sớm nhất vào năm 2028.

Trong khi đó, Webtoon cũng tiếp tục cải thiện nền tảng của mình. Họ gần đây ra mắt Cuts, tên gọi cho dạng video truyện ngắn mới phù hợp với thói quen cuộn nhanh của thế hệ Z. Theo CEO Kim, khoảng 80% độc giả Mỹ của họ là độc giả trẻ, chủ yếu là thế hệ Z.

Một chiến lược lớn hơn là chuyển thể các bộ truyện tranh ăn khách thành phim hoạt hình và phim người thật đóng, công thức tương tự đã làm nên thành công toàn cầu của Demon Slayer và nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể. Mỗi khi một trong những bộ phim chuyển thể nổi tiếng được chiếu trên Netflix hay Disney+, lưu lượng truy cập vào ứng dụng Webtoon lại tăng vọt.

“Các bản chuyển thể sẽ giúp ích cho việc nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút người dùng tại Mỹ,” Yongsoo Kim, Giám đốc chiến lược của Webtoon, cho biết. Công ty cũng đang mở rộng đội ngũ dịch giả tiếng Anh để phục vụ tốt hơn thị trường Mỹ.

Đối với những người hâm mộ nền tảng này tại Mỹ như Kimberly Wiggins, 30 tuổi, sức hấp dẫn nằm ở số lượng và định dạng ngày càng mở rộng của nó. Wiggins chia sẻ: “Tôi thích Webtoon dù ở định dạng nào. Tôi sẽ xem video, nghe sách nói, bất cứ thứ gì…”.