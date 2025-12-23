Truyện tranh màu Ghibli cháy hàng

Theo thông tin từ đơn vị xuất bản, truyện tranh màu Ghibli "Hàng xóm của tôi Totoro" bản tiếng Việt cháy hàng trước cả ngày phát hành chính thức, đã có kế hoạch in nối bản.

Bộ truyện tranh màu 2 tập Hàng xóm của tôi Totoro là ấn phẩm đầu tiên được Nhà xuất bản Kim Đồng trình làng sau thông tin hợp tác chính thức với Studio Ghibli từng làm nức lòng người hâm mộ vào giữa tháng 8.

Trong lần in đầu, bộ sách phát hành 7.000 bản. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Cao Cường, Trưởng ban Truyện tranh Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết hai ngày trước ngày phát hành chính thức 19/12, đơn vị đã có kế hoạch in nối bản vì lượng đặt trước lớn từ độc giả và các nhà bán lẻ. Dự kiến Hàng xóm của tôi Totoro sẽ được in nối bản 5.000 bản.

Song song đó, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng đang thực hiện hai ấn phẩm Totoro khác là artbook - sách ảnh ghi lại quá trình thực hiện bộ phim hoạt hình Hàng xóm của tôi Totoro phục vụ người hâm mộ thích sưu tập và sách tranh (ehon) hướng đến độc giả nhỏ tuổi hơn. Sách dự kiến phát hành vào đầu năm 2026.

Bộ truyện tranh màu 2 tập Hàng xóm của tôi Totoro bản tiếng Việt. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Hàng xóm của tôi Totoro là bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki lấy bối cảnh nước Nhật thời hậu chiến, kể về hai chị em gái cùng người bố là giáo sư đại học chuyển về sống ở một miền nông thôn trong thời gian người mẹ đang nhập viện nội trú. Bố bận bịu với công việc, Satsuki 10 tuổi và Mei 4 tuổi đã trông nom chăm sóc lẫn nhau.

Hai chị em được ma bồ hóng - những sinh vật được cho là cư ngụ trong những ngôi nhà bị bỏ hoang - dẫn dắt đến gặp gỡ Totoro mà Mei khẳng định là bước ra từ trang truyện em từng đọc. Vị thần rừng này đã ở bên làm bạn và che chở cho hai cô bé.

Không có một cốt truyện ly kỳ, Hàng xóm của tôi Totoro khắc họa cuộc sống bình dị ở thôn quê, nơi trẻ nhỏ được lớn lên trong vòng tay của cỏ cây và qua đó học cách trân trọng người mẹ tự nhiên. Đây cũng là triết lý xuyên suốt trong nhiều kiệt tác của Studio Ghibli.

Năm 1988, Phim giảnh giải Phim Xuất sắc ở Animage Anime Grand Prix Award, Mainichi Film Award và Kinema Junpo Award và Giải Đặc biệt tại Blue Ribbon Awards. Nhân vật Totoro cũng trở thành hình ảnh đại diện của Studio Ghibli và cho đến nay vẫn là một trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới.

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết trong quá trình thảo luận, phía Studio Ghibli luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng hình ảnh và trải nghiệm người đọc. Gần đây Studio Ghibli đã cử đại diện sang nhà in tại Việt Nam để tham quan cơ sở vật chất trực tiếp kiểm tra bản in thử artbook Totoro và trong thời gian tới sẽ thường xuyên theo sát quá trình xuất bản tại Việt Nam.

Trong vài năm tới, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tiếp tục thực hiện các ấn phẩm truyện tranh, sách tranh và artbook khác xoay quanh những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Studio Ghibli như Vùng đất linh hồn, Lâu đài bay của Pháp sư Howl, Công chúa Mononoke...

Studi Ghibli do đạo diễn Hayao Miyazaki và cố đạo diễn Isao Takahata sáng lập từ năm 1985, nổi tiếng với những phim hoạt hình đã làm rung động trái tim hàng triệu khán giả trên thế giới. Mỗi một phim Ghibli mới ra rạp được xem là một sự kiện văn hóa quan trọng của năm tại Nhật Bản. Từ màn ảnh, Ghibli đã phát triển thành một "đế chế" với hàng loạt sản phẩm đi kèm như đồ lưu niệm, sách, tranh, mô hình,... và các địa điểm tham quan cho người hâm mộ như Công viên Ghibli, Bảo tàng Ghibli.

Toàn bộ các phim của Studio Ghibli đã có mặt trên nền tảng trực tuyến, nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nhận khi trở lại rạp chiếu từ cuối năm 2024. Ngày 19/12 vừa qua cũng là ngày phim hoạt hình Hàng xóm của tôi Totoro gặp mặt khán giả Việt Nam trên màn ảnh rộng.