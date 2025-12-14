Không khí Giáng sinh lan tỏa trong những bộ sách mới cho thiếu nhi

Mùa Giáng sinh đang đến gần, độc giả nhí và các gia đình có thêm lựa chọn từ loạt ấn phẩm mới đầy sắc màu lễ hội. Mỗi cuốn sách đều góp phần mang lại không khí ấm áp, giúp trẻ thư giãn và nuôi dưỡng thói quen đọc.

"Truyện kể đêm Giáng sinh" được xây dựng như một tuyển tập những câu chuyện nhỏ, ấm áp. Ảnh: Đinh Tị Books

Bộ sách Coco Wyo là thương hiệu tô màu đã bán ra 2,5 triệu bản tại 21 quốc gia, được cộng đồng yêu thích tô màu trên toàn thế giới biết đến. Điểm chung của các ấn phẩm Coco Wyo là nét vẽ dễ thương, bố cục nhẹ nhàng, cho phép người tô tự do sáng tạo theo phong cách riêng.

Tại Việt Nam, Đinh Tị Books mua bản quyền và phát hành 3 tựa sách Giáng sinh an lành, Những niềm vui nhỏ bé, Góc nhỏ ấm áp có thể tô được cả màu sáp, màu chì lẫn màu nước.

Những bức tranh mang chủ đề Giáng sinh, góc nhỏ đời thường, các chi tiết dễ thương giúp người tô, từ trẻ em đến người lớn, tìm được cảm giác thư giãn.

Bên cạnh đó, bộ Truyện kể đêm Giáng sinh được xây dựng như một tuyển tập những câu chuyện nhỏ, ấm áp, phù hợp để bố mẹ đọc cho con nghe vào buổi tối.

Bộ gồm 5 truyện, mỗi truyện mang một lát cắt khác nhau về yêu thương, chia sẻ và phép màu Giáng sinh: Cây thông hạnh phúc, Món quà kỳ diệu đêm tuyết rơi, Lễ Giáng sinh đặc biệt, Điều ước Giáng sinh, Phép màu từ sự sẻ chia.

"Coco Wyo" với những nét vẽ dễ thương.

Với lời kể dịu dàng và hình minh họa sinh động, bộ sách không chỉ mang đến không khí Noel ấm áp mà còn giúp khơi gợi lòng trắc ẩn, tình yêu thương trong mỗi đứa trẻ.

Nếu trẻ yêu thích những câu chuyện phiêu lưu vui nhộn, cuốn Ông già Noel và Biệt đội Giải cứu cổ tích sẽ là lựa chọn phù hợp.

Câu chuyện mở ra trong bối cảnh đêm Giáng sinh đang đến gần, nhưng ông già Noel lại… ngủ quên trong ngôi nhà tranh của gia đình nhà Gấu.

Chiếc túi quà khổng lồ vẫn còn đó, rất nhiều em nhỏ đang chờ đợi, nhưng mọi cách đánh thức đều thất bại.

Mạch truyện giống một chuyến phiêu lưu kỳ thú với nhiều thử thách nhưng được kể bằng giọng điệu vui nhộn, gần gũi.

Trẻ nhỏ có cơ hội gặp lại các nhân vật cổ tích quen thuộc trong bối cảnh mới, học về tinh thần đồng đội, dũng cảm và không bỏ cuộc trước khó khăn.

Ngoài ra, cuốn Giáng sinh trong khu rừng đưa độc giả nhí vào một khu rừng nơi các loài vật luôn mong chờ tuyết rơi mỗi dịp lễ hội để được ném bóng tuyết, nặn thiên thần tuyết và vui chơi hết mình.

Với câu chuyện đơn giản, dễ hiểu, hình ảnh minh họa sinh động, Giáng sinh trong khu rừng khuyến khích trẻ biết suy nghĩ tích cực, linh hoạt trước những thay đổi, đồng thời trân trọng khoảnh khắc quây quần bên bạn bè và gia đình.

Trong bối cảnh nhiều gia đình muốn giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử của con, việc chọn sách để đọc cùng nhau có thể trở thành món quà ý nghĩa nhất mà cha mẹ dành tặng con trong mùa Noel năm nay.