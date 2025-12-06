Giáng sinh ‘gõ cửa’ nhà sách Hà Nội, TP.HCM

Không chỉ là điểm bán sách, nhiều nhà sách tại TP.HCM và Hà Nội tạo dấu ấn mùa lễ hội nhờ trang trí công phu, kết hợp trải nghiệm văn hóa và không gian cảm xúc.

Khánh Huyền (22 tuổi, TP.HCM) cho biết cô thường rủ bạn bè đi dạo các không gian sách vì thích không khí ở đây. Ảnh: Khánh Linh.

Tại nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ, TP.HCM), cây thông lớn, ông già Noel, tuần lộc và đèn vàng xuất hiện ở hầu hết khu trưng bày. Cách đó không xa, nhà sách Hải An (phường Tân Định, TP.HCM) tạo dấu ấn khi mỗi tầng đều được thiết kế theo chủ đề riêng, có phun tuyết vào một số khung giờ. Trong khi đó, nhà sách Trí Tuệ (phường Đống Đa, Hà Nội) mang lại không khí lễ hội bằng các tiểu cảnh người tuyết, banner màu sắc và khu quà tặng.

Từ giữa tháng 11, nhiều nhà sách tại TP.HCM và Hà Nội đã bước vào mùa lễ hội với cách trang trí bắt mắt. Tại các không gian này, sách vẫn là trung tâm, nhưng chính cách bài trí và cảm giác thân thiện lại là thứ níu chân người ghé thăm.

Không chỉ đến để mua sách

“Vào dịp lễ, mình thường rủ bạn bè ghé các nhà sách gần nhà để dạo chơi và mua sắm. Những không gian này mang lại cảm giác dễ chịu, trẻ trung”, Khánh Huyền (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ khi được hỏi về thói quen của bản thân.

Với nhiều bạn trẻ như Huyền, nhà sách hiện không chỉ là nơi để mua sách mà còn là điểm hẹn quen thuộc. Mùa Giáng sinh, cây thông cao, tiểu cảnh trang trí, ánh sáng và các chương trình ưu đãi đã trở thành yếu tố thu hút, đưa không gian sách thành lựa chọn giải trí nhẹ nhàng giữa thành phố bận rộn.

Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM), không khí mùa lễ hội được chuẩn bị từ giữa tháng 11. Phần lớn gian hàng đều thay đổi cách bài trí, từ những quả thông, ông già Noel trước cửa cho đến mô hình tiểu cảnh mini. Một số gian hàng giới thiệu “blind box sách” như món quà Giáng sinh ngẫu nhiên, tổ chức hoạt động tặng quà khi check-in hoặc giảm giá khi chụp ảnh với cây thông lớn được trang trí nổi bật.

Du khách nước ngoài ấn tượng với không Giáng sinh ở Đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Khánh Linh.

“Tôi lần đầu đến TP.HCM và luôn miệng nói với mọi người cùng đoàn là nhất định phải ghé Đường sách, tôi rất yêu sách. Dù chưa đúng ngày lễ, không khí ở đây đã rất sinh động và dễ chịu”, bà Ysa Bel, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

So với những không gian sách ở quê nhà, bà nhận xét trải nghiệm ở Đường sách Nguyễn Văn Bình “có phần sôi động hơn nhưng vẫn đủ ấm áp để gợi cảm giác lễ hội”. Ysa Bel cũng cho rằng cách kết hợp sách với hoạt động lễ hội tại Việt Nam khiến sách trở nên dễ tiếp cận, nhất là với người không thường xuyên đọc.

Theo ghi nhận, không khí mùa lễ tại các không gian này không chỉ là yếu tố trang trí mà có thể góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm, khuyến khích việc đọc, tìm quà tặng và kết nối cộng đồng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử, đây có thể là lợi thế riêng mà các không gian sách truyền thống cần khai thác thêm.

“Vũ khí” cạnh tranh với thương mại điện tử

Việc trang trí theo mùa không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà phản ánh một chiến lược lâu dài mà nhiều đơn vị bán sách truyền thống đang theo đuổi - biến nhà sách thành điểm đến văn hóa.

Tại nhà sách Cá Chép (phường Võ Văn Tần, TP.HCM), hoạt động thay đổi không gian theo chủ đề diễn ra xuyên suốt năm, trong đó Giáng sinh là một trong những dịp được đầu tư nhất. Theo bà Nguyễn Thủy Hằng Giang - Giám đốc nhà sách Cá Chép, trong bối cảnh sách in cạnh tranh trực tiếp với sách điện tử và mua sắm online, các không gian sách vật lý cần phát huy vai trò không thể thay thế của trải nghiệm không gian, tương tác và cảm xúc.

Cây thông, tuần lộc và ánh đèn vàng ấm áp biến Nhà sách Cá Chép thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ mỗi dịp Giáng sinh. Ảnh: Khánh Linh.

“Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho độc giả những trải nghiệm thị giác mới mẻ và hấp dẫn mỗi lần ghé thăm. Việc thay đổi không gian theo chủ đề không chỉ tạo cảm xúc tích cực, khơi gợi tinh thần khám phá, mà còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những nhóm sách, văn phòng phẩm và quà tặng phù hợp với từng thời điểm”, bà Giang cho biết.

Tại Hà Nội, Nhà sách Trí Tuệ triển khai chuỗi hoạt động Giáng sinh từ sớm. “Chúng tôi có chương trình tri ân khách hàng dịp Giáng sinh là tặng miễn phí ‘phiếu điều ước’ từ ngày 10/12 đến hết ngày 24/12. Thay vì các bé phải tự kiếm giấy viết thư cho ông già Noel, chúng tôi thiết kế sẵn thiệp với hình ảnh đẹp, chất liệu tốt để các bé viết điều ước”, bà Hoàng Quyên, Phó giám đốc Phát triển chiến lược, cho biết.

Bà Quyên cho rằng những hoạt động trang trí và tương tác theo mùa giúp đơn vị duy trì kết nối với độc giả, đặc biệt là người trẻ. Không gian phải đẹp đồng thời mà còn cập nhật thường xuyên để giữ chân khách hàng. Điều đó thể hiện tinh thần đổi mới và khả năng thích nghi của nhà sách truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh với thương mại điện tử.

Thiệp “phiếu điều ước” và quầy quà tặng rực rỡ giúp không khí Giáng sinh tại nhà sách Trí Tuệ thêm phần gần gũi, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều hiệu sách truyền thống ở Mỹ và châu Âu cũng đang phục hồi sau thời gian dài chịu sức ép từ thương mại điện tử. Tại Mỹ, chuỗi Barnes & Noble từng lao đao vì sự trỗi dậy của Amazon đã công bố kế hoạch mở thêm ít nhất 60 cửa hàng mới tại 17 bang. Hiệp hội Các nhà bán sách Mỹ (ABA) cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với 2.433 hiệu sách thành viên, tăng 255 cửa hàng so với năm trước, trong đó 192 hiệu sách mới đang trong giai đoạn chuẩn bị khai trương.

Sự trở lại này đến từ việc các nhà sách không chỉ bán sách mà còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo: gói sách “hẹn hò mù” gây tò mò tại Strand (New York), nuôi thú cưng để gắn kết độc giả tại Wild Rumpus (Minneapolis), hay kết hợp quầy cà phê - không gian đọc như tại Lovestruck Books (Massachusetts).

Trong bối cảnh người tiêu dùng tìm kiếm sự cá nhân hóa và cảm xúc thực, mô hình bán sách truyền thống đang chứng minh được giá trị văn hóa, sự kết nối cộng đồng và khả năng thích ứng vượt qua dự báo bi quan trước đây.