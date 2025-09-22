Ken đặc khách những ngày cuối ở nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai

Trung bình những ngày hoạt động cuối cùng, nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đón 1.000 khách/ngày. Hàng chờ thanh toán dài hơn 3 m, những đơn sách chục triệu đồng thường xuất hiện.

Từ đầu tháng 9, nhiều người đi ngang nhà sách Cá Chép chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) không khỏi chú ý những dòng chữ “Chào tạm biệt” và “Cảm ơn các bạn” được treo trước cửa. Sau hơn 10 năm hoạt động, chi nhánh này dự kiến ngừng kinh doanh từ ngày 24/9.

15h30 chiều chủ nhật (21/9), nhà sách trong không khí nhộn nhịp. Người vào ra tấp nập, các lối đi ken đặc khách, muốn di chuyển từ đầu đến cuối quầy sách cũng phải xin nhường đường đến ba lần. Có người tranh thủ mua sách, đồ lưu niệm, người ghé chụp ảnh, ghi lại vài khoảnh khắc tại địa điểm gắn liền với ký ức.

Sức mua tăng cao khiến nhiều kệ sách, quầy văn phòng phẩm trống trơn. Một số khu vực không còn hàng để trưng bày do không nhập bổ sung trong giai đoạn sắp dừng hoạt động. Dù nhà sách đang đếm ngược đến ngày chia tay, không khí bên trong lại trái ngược hoàn toàn.

Đơn sách chục triệu đồng không phải hiếm

Lần đầu đặt chân đến nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai, chị Thanh Quyên (ngụ tỉnh Gia Lai) không khỏi tiếc nuối khi cũng biết đây lần cuối mình ghé thăm địa điểm này. Chị quyết định đến nhà sách khi nghe tin chi nhánh sẽ đóng cửa vào ngày 24/9.

Nhân dịp nhà sách đang giảm giá tri ân, người mẹ tranh thủ chọn sách cho cả nhà. Đơn hàng ban đầu hơn 4 triệu đồng được giảm còn khoảng 3 triệu. Các đầu sách chị Quyên mua đa số là sách lịch sử, toán học và truyện thiếu nhi - những chủ đề con chị yêu thích.

"Các bạn nhỏ nhà mình không được tiếp xúc nhiều với công nghệ nên sách sẽ là nguồn chính để các con giải trí, tìm hiểu thế giới. Do vậy mà mình lưu ý tìm các nguồn bán sách chất lượng cho gia đình", chị chia sẻ.

Càng về tối, người đến nhà sách Cá Chép ở phường Cầu Ông Lãnh càng đông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Thao, Cửa hàng phó nhà sách Cá Chép chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết những hóa đơn mua sách như chị Quyên không hiếm trong những ngày gần đây.

“Có khách mua đơn hàng mười mấy, hai mươi triệu đồng. Không chỉ vì sách được giảm giá mà nhiều người muốn giữ lại chút gì đó, như một phần ký ức với nơi này vì có sách giảm đến 80% nhưng cũng có sách chỉ giảm 5-10%”, chị Thoa nói.

Theo thống kê từ phía cửa hàng, trong những dịp cuối tuần từ khi công bố dừng hoạt động chi nhánh này, nhà sách ghi nhận gần 1.000 lượt khách/ngày. Tầng trệt, khu vực văn phòng phẩm hay tầng ba đều kín người vào buổi tối.

Dù quyết định đóng cửa được đưa ra, đại diện đơn vị nhìn nhận việc khách vẫn đến đông là một tín hiệu tích cực. Với những mô hình nhà sách truyền thống, việc chọn lựa sách trực tiếp, tương tác với nhân viên và có không gian để đọc cùng con trẻ vẫn là trải nghiệm quan trọng. “Điều đó cho thấy văn hóa đọc vẫn có chỗ đứng, đặc biệt trong gia đình có con nhỏ”, chị Thoa nói thêm.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, càng về tối, nhà sách càng đông khách. Một số kệ đã trống do sách được mua hết. Khu vực văn phòng phẩm cũng hết nhiều loại hàng hóa. Bãi xe kín chỗ, nhân viên bảo vệ phải dựng xe tạm sang một mặt bằng vừa đóng cửa bên cạnh.

Nhiều mặt hàng, dòng sách đã được mua hết ở nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai.

Ký ức tuổi thơ

Với nhiều người trẻ lớn lên ở TP.HCM, nhà sách Cá Chép không chỉ là nơi để mua sách, mà còn là một phần tuổi thơ gắn với những lần được người lớn dẫn đi đọc truyện, mua sách hay đơn giản là loanh quanh giữa các gian trưng bày đầy màu sắc.

Minh Khanh (22 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM) là một trong số đó. Cô kể lần đầu tiên đến Cá Chép là năm 12 tuổi, được cha dẫn đi chọn sách vào cuối tuần. Mỗi lần như vậy, Khanh sẽ ngồi đọc truyện tranh ở tầng ba trong khi cha ngồi đợi ở quầy cà phê.

“Từ đó đến nay, mình vẫn hay ghé chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai vì nhà gần. Nghe tin nơi này đóng cửa, mình thấy buồn vì nơi gắn bó gần chục năm, giờ không còn nữa. Mình luôn thích những nhà sách có không gian đẹp như Cá Chép”, Khanh chia sẻ.

Minh Khanh cho biết cô gắn bó với chi nhánh này của nhà sách Cá Chép đã 10 năm.

Những năm gần đây, Cá Chép đối mặt với thực tế chung của thị trường, thương mại điện tử phát triển mạnh khiến hành vi tiêu dùng thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ đơn hàng trực tuyến tăng đều, trong khi khách đến trực tiếp giảm dần. Thay vì mua sách tại nhà sách, nhiều người có xu hướng tìm kiếm, so sánh giá và đặt hàng online.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc nhà sách Cá Chép - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A - trải nghiệm tại nhà sách truyền thống vẫn giữ vai trò đặc biệt. Đó là cảm giác được chạm vào sách, bất ngờ tìm thấy một tựa sách hay mà mình không định mua từ đầu hay đơn giản là ngồi lại trong không gian yên tĩnh cùng người thân, bạn bè. Vì vậy, mô hình truyền thống này vẫn cần được duy trì song song với hệ thống online để đáp ứng trọn vẹn hành trình tiếp cận sách của độc giả.

Dù chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai dừng hoạt động, nhà sách khẳng định vẫn tiếp tục vận hành không gian tại 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ). Đây là cơ sở đầu tiên và cũng là điểm đến quen thuộc với nhiều độc giả thành phố.

Trong những ngày hoạt động cuối của Cá Chép ở Nguyễn Thị Minh Khai, bà Giang xuất hiện thường xuyên tại chi nhánh. Giám đốc nhà sách trực tiếp đứng ở quầy thu ngân, hỗ trợ thanh toán cho dòng khách xếp hàng dài. Cũng có lúc bà rời quầy, bước đến hỏi han, hỗ trợ khách tìm quyển sách họ muốn. Bận đến "đầu tắt mặt tối", gương mặt bà vẫn rạng rỡ. Trong đầu, bà đã lên kế hoạch nâng cấp không gian tại cơ sở Võ Văn Tần, hướng tới một nhà sách thân thiện, nhiều trải nghiệm hơn cho cộng đồng yêu sách.

"Cá Chép tại Võ Văn Tần sẽ luôn giữ trọn tinh thần: ‘Đến Cá Chép là đến một nơi chốn đẹp để đọc và sống cùng sách’”, Giám đốc nhà sách khẳng định.

Dừng hoạt động chi nhánh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Giám đốc nhà sách cho biết sẽ đẩy mạnh trải nghiệm cho khách hàng ở chi nhánh Võ Văn Tần.