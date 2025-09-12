Giám đốc Cá Chép: Chúng tôi muốn phát huy giá trị nhà sách nghệ thuật

Giám đốc Nhà sách Cá Chép cho biết việc dừng hoạt động cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả và thích ứng với sự thay đổi trong thói quen mua sách của độc giả.

Chiều 9/9, nhà sách Cá Chép thông báo dừng hoạt động chi nhánh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Các hoạt động của nhà sách sẽ được chuyển về chi nhánh trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc Nhà sách - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, chia sẻ về lý do dừng hoạt động và định hướng tương lai của thương hiệu nhà sách được xây dựng với phương châm “Không chỉ là nhà sách, mà còn là tác phẩm nghệ thuật”.

Bà Giang cũng chia sẻ về chiến lược của Cá Chép trong bối cảnh thương mại điện tử, phát hành sách online phát triển mạnh mẽ, kênh bán hàng truyền thống thu hẹp lại. Theo bà, Cá Chép cũng phải chuyển mình vào kỷ nguyên mới, hướng tới sự bổ trợ hài hòa giữa hai kênh - trực tuyến tiện lợi và trực tiếp giàu cảm xúc - để hành trình đến với sách của độc giả luôn vừa thuận tiện, vừa trọn vẹn.

Bước đi cần thiết trong quá trình tái cấu trúc

- Thương hiệu Nhà sách Cá Chép đã tồn tại hơn 10 năm. Điều gì khiến cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai dừng hoạt động, thưa bà?

- Nhà sách Cá Chép gắn bó với bạn đọc từ năm 2013 với cơ sở đầu tiên tại 211-213 Võ Văn Tần (TP.HCM), sau đó mở rộng thêm tại 223 Nguyễn Thị Minh Khai và Hà Nội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường sách nhiều biến động sau đại dịch Covid-19 và hành vi mua sắm thay đổi mạnh mẽ, việc duy trì cùng lúc nhiều cơ sở diện tích lớn với chi phí hạ tầng cao trở thành một thách thức. Do đó, việc dừng cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai là bước đi cần thiết trong quá trình tái cấu trúc, nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng bền vững trước sự phát triển của thói quen mua sắm trực tuyến.

Trong hơn 10 năm qua, Nhà sách Cá Chép nói chung và Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai nói riêng không chỉ là nơi để mọi người đến mua sách, mà còn là chốn nạp năng lượng, là thanh xuân của nhiều bạn trẻ, là nơi gặp gỡ, trải nghiệm nghệ thuật của nhiều lứa tuổi độc giả. Tại không gian này, chúng tôi đã thử nghiệm nhiều hoạt động kết hợp giữa sách và mỹ thuật, triển lãm và các hình thức sáng tạo khác như workshop trải nghiệm, kịch đọc…

Sau khi thông báo nhà sách ngừng hoạt động, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ và yêu mến từ đông đảo khách hàng, độc giả thân thiết. Điều này khiến chúng tôi thực sự ấm lòng và biết ơn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người, đồng thời coi đó là động lực để tiếp tục theo đuổi hướng đi xây dựng một nhà sách gắn với nghệ thuật, dù ở bất cứ địa chỉ nào.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang - Giám đốc Nhà sách Cá Chép - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A. Ảnh: NVCC.

- Trong bối cảnh nhiều nhà sách phải thu hẹp quy mô, đâu là thách thức lớn nhất khi vận hành một nhà sách theo mô hình vừa đẹp, vừa chỉn chu, vừa có chất lượng chọn sách như Cá Chép?

- Cá Chép được xây dựng như một không gian văn hóa: không chỉ bán sách mà còn mang đến trải nghiệm đẹp, chỉn chu và có chiều sâu, với phương châm: “Không chỉ là nhà sách, mà còn là tác phẩm nghệ thuật”. Thách thức lớn nhất là cân bằng giữa chi phí vận hành rất cao (mặt bằng, thiết kế, nhân sự, mô hình trưng bày thường xuyên thay đổi theo mùa…) và sức mua thực tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với thương mại điện tử, mô hình này đòi hỏi nguồn lực lớn và đặc biệt là sự đồng hành từ cộng đồng.

Trải nghiệm ở nhà sách là “không thể thay thế”

- Trong chặng đường mới, Cá Chép sẽ tiếp tục định hướng mô hình nhà sách gắn với nghệ thuật và trải nghiệm như thế nào, và tác động của mô hình này đối với văn hóa đọc và đời sống cộng đồng ra sao?

- Ngay từ đầu, Cá Chép mong muốn xây dựng những không gian sách đẹp và giàu tính nghệ thuật để độc giả cảm thấy việc đọc sách gắn liền với một trải nghiệm thẩm mỹ. Và chúng tôi vẫn luôn giữ phương châm đó trong quá trình hoạt động. Cá Chép không đơn thuần chỉ là nơi bán sách, mà còn là không gian cộng hưởng nhiều giá trị khác: một góc cà phê thư giãn, những triển lãm nghệ thuật, các buổi workshop sáng tạo…

Khi bước vào nhà sách, bạn không chỉ tìm thấy cuốn sách mình cần mà còn có thể cảm nhận được sự thôi thúc muốn đọc, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Việc chú trọng thiết kế các không gian sáng tạo, nghệ thuật trong nhà sách cũng khiến độc giả muốn quay lại nhiều lần, bởi mỗi lần ghé thăm đều có thêm một trải nghiệm mới mẻ, khơi gợi cảm hứng và sự gắn bó với sách.

Chúng tôi kiên trì hướng tới sự bổ trợ hài hòa giữa hai kênh - trực tuyến tiện lợi và trực tiếp giàu cảm xúc - để hành trình đến với sách của độc giả luôn vừa thuận tiện, vừa trọn vẹn Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang

Cá Chép đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu sách, yêu nghệ thuật, đồng thời là nơi thu hút du khách tham quan, mua sắm, góp phần quảng bá văn hóa đọc rộng rãi hơn.

Về lâu dài, những không gian như vậy sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách ở độc giả, khuyến khích cộng đồng gắn bó hơn với văn hóa đọc và biến nhà sách thành một phần tự nhiên trong đời sống văn hóa - kinh tế.

Khi đó, đi nhà sách không chỉ là một hoạt động mua sắm mà còn trở thành một nét sinh hoạt văn hóa - từ thành phố lớn đến những vùng tỉnh, nơi người dân có thể tìm thấy niềm vui đọc sách và kết nối với nghệ thuật trong chính cộng đồng của mình.

Tôi thật sự luôn mong ước các nhà sách truyền thống trường tồn cùng thời gian, và mong Nhà sách Cá Chép tiếp tục có một hành trình bền vững, là chốn bình yên, nhẹ nhàng cho quý khách hàng gần xa ghé đến.

- Ở cơ sở Võ Văn Tần, Cá Chép sẽ duy trì và làm mới trải nghiệm dành cho độc giả như thế nào?

- Chúng tôi hiểu độc giả yêu mến Cá Chép không chỉ vì sách, mà còn bởi đây là nơi để đọc và khám phá cùng gia đình, trẻ nhỏ. Cơ sở 211-213 Võ Văn Tần - nhà sách đầu tiên của Cá Chép - đã trở thành dấu ấn đặc biệt với nhiều độc giả nhờ không gian ấm áp và kiến trúc sáng tạo. Tại đây, mỗi kệ sách được thiết kế linh hoạt, giàu tính thẩm mỹ; khu vực thiếu nhi bố trí nhiều góc ngồi đủ ánh sáng, thân thiện, để các em thoải mái ngồi đọc.

Các chi nhánh của nhà sách Cá Chép được xây dựng với phương châm "Không chỉ là nhà sách, mà còn là tác phẩm nghệ thuật".

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp và thiết kế thêm những không gian mới trong nhà sách, nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm đa dạng, thú vị hơn. Chúng tôi chú trọng sự tinh gọn, tiện lợi, đồng thời vẫn duy trì sự đa dạng trong trưng bày, xây dựng không gian thân thiện gắn liền với các hoạt động giao lưu, trải nghiệm. Nhà sách Cá Chép tại Võ Văn Tần sẽ luôn giữ trọn tinh thần: “Đến Cá Chép là đến một nơi chốn đẹp để đọc và sống cùng sách”.

- Trước sự chuyển dịch mạnh mẽ của độc giả từ mua trực tiếp sang mua trực tuyến, bà nhìn nhận sự thay đổi này như thế nào và đơn vị đang thích ứng ra sao?

- Vài năm qua, thói quen mua sách đã thay đổi rõ rệt: độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, so sánh giá và ưu tiên mua online. Tỷ lệ đơn hàng trực tuyến tăng đều, trong khi lượng khách đến trực tiếp giảm. Để thích ứng, ngoài việc tái cấu trúc cửa hàng, chúng tôi tập trung đầu tư kênh bán online, nâng cao dịch vụ giao hàng và tăng cường kết nối với độc giả qua nền tảng số.

Tuy vậy, trải nghiệm trực tiếp tại nhà sách vẫn giữ vai trò không thể thay thế: đó là niềm vui khi tự tay chọn lựa các ấn phẩm yêu thích, bất ngờ bắt gặp một cuốn sách hay, hay ngồi lại trong không gian ấm áp để chia sẻ cùng gia đình, bạn bè. Chính vì thế, nhà sách vẫn là điểm đến không thể thiếu của nhiều độc giả. Chúng tôi kiên trì hướng tới sự bổ trợ hài hòa giữa hai kênh - trực tuyến tiện lợi và trực tiếp giàu cảm xúc - để hành trình đến với sách của độc giả luôn vừa thuận tiện, vừa trọn vẹn.

Cảm ơn bà đã dành thời gian chia sẻ với Tri Thức - Znews!