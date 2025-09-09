Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa

Chi nhánh Nhà sách Cá Chép tại số 223, đường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ dừng hoạt động từ ngày 24/9. Toàn bộ hoạt động sẽ được chuyển về cơ sở trên đường Võ Văn Tần.

Chiều 9/8, trên fanpage chính thức của Nhà sách Cá Chép, đơn vị thông báo chi nhánh tại địa chỉ 223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) sẽ dừng hoạt động từ ngày 24/9. Chi nhánh này đã hoạt động hơn 10 năm.

Trong thông báo, đơn vị vận hành cho biết quyết định này được đưa ra nhằm tập trung hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM). Việc điều chỉnh được lý giải là bước đi thích nghi với sự thay đổi của hành vi tiêu dùng hiện nay, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến.

Nhà sách Cá Chép trực thuộc Công ty TNHH sách và lịch Đại Nam, do họa sĩ Trần Đại Thắng sáng lập, từng được xem là mô hình nhà sách tiên phong trong việc kết hợp thẩm mỹ, văn hóa và trải nghiệm không gian. Không gian tại cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai từng được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các gia đình, người yêu sách và giới trẻ tại TP.HCM.

Nhà sách từng duy trì lượng sách ổn định với hàng chục nghìn đầu sách, gồm sách ngoại văn, sách quốc văn, sách thiếu nhi và các sản phẩm văn hóa như lịch, tranh dân gian, poster nghệ thuật. Ngoài việc bán sách, Cá Chép còn thường xuyên tổ chức các sự kiện giao lưu với tác giả, tọa đàm, ký tặng sách và các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Trong thông điệp chia tay, Nhà sách Cá Chép gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã đồng hành và ủng hộ suốt hơn một thập kỷ qua. “Từng cuốn sách được chọn lựa, từng phút giây dừng chân tại không gian ấm áp nơi đây đều là những kỷ niệm quý giá mà chúng tôi trân trọng”, trích thông báo.

Cơ sở Võ Văn Tần hiện là nhà sách duy nhất còn hoạt động tại TP.HCM của hệ thống Cá Chép, nơi sẽ tiếp tục sứ mệnh truyền cảm hứng đọc sách và kết nối cộng đồng yêu sách trong thời gian tới.