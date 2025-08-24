Nhà sách 'chơi lớn' dịp 2/9

Nhiều nhà sách, công ty sách trên cả nước trang hoàng không gian, tổ chức triển lãm sách mừng kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh, mang đến không khí rộn ràng, đậm sắc màu lịch sử.

Lúc 10h sáng, trời Hà Nội dịu nắng, ánh sáng trải vàng mặt phố Giảng Võ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội). Đi ngang qua nhà sách, nhiều người không khỏi ngoái đầu khi thấy không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Một backdrop khổng lồ mô phỏng quốc kỳ được cách điệu lộng lẫy, gắn hàng chục chú bồ câu trắng in đầy chữ như những trang sách đang tung cánh giữa bầu trời Tổ quốc. Không ít người phải dừng lại để check-in với “phông nền yêu nước” này.

Đó là không khí tưng bừng trước cửa một trong nhiều chi nhánh của hệ thống Nhà sách Trí Tuệ (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Nhiều đơn vị khắp cả nước cũng đua nhau trang trí, tổ chức triển lãm mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Không đặt nặng chuyện kinh tế

Không gian nhà sách và quán cà phê thuộc cùng hệ thống đều được phủ sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Từ banner, backdrop, đến những quầy hàng trang trí theo chủ đề yêu nước, tất cả tạo nên điểm nhấn trực quan, thu hút khách hàng ghé chụp ảnh và trải nghiệm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Hoàng Quyên - Phó giám đốc Phát triển chiến lược của Nhà sách Trí Tuệ - cho biết đó là chiến dịch chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của đơn vị, được khởi động từ đầu tháng đến hết ngày 15/9.

Không gian trước các chi nhánh Nhà sách Trí Tuệ được trang trí rực rỡ dịp 2/9 với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, backdrop hình quốc. Ảnh: Nhà sách Trí Tuệ.

Trong thời gian này, mọi khách hàng đến mua sắm đều được tặng quà tri ân như áo cờ đỏ sao vàng, mũ, quạt, túi xách... Nhân viên tại hệ thống nhà sách, cà phê cũng đồng loạt mặc đồng phục với các họa tiết biểu tượng yêu nước.

“Tổng chi phí trang trí là 50 triệu đồng, chi phí quà tặng là 90 triệu nhưng chúng tôi không đặt nặng yếu tố kinh tế hay chính trị. Đơn vị chỉ có một mục đích duy nhất là cùng hòa chung không khí với cả nước, lan tỏa tinh thần yêu nước và tạo niềm vui cho khách hàng", bà Quyên khẳng định.

Không khí tưng bừng cũng lan tỏa tại Công ty sách Waka, một đơn vị xuất bản đa nền tảng. Ở đây, không gian văn phòng được trang hoàng bằng sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc và những hình ảnh mang đậm tính biểu tượng.

Đại diện Công ty sách nói Waka cho biết: “Trang trí không chỉ để hòa cùng không khí Quốc khánh, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đến nhân viên về truyền thống bất khuất và lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Văn phòng Công ty sách Waka được trang hoàng bằng cờ đỏ sao vàng và nhiều hình ảnh biểu tượng, kết hợp các hoạt động nội bộ nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước. Ảnh: WAKA.

Công ty này còn tổ chức chuỗi hoạt động gắn với văn hóa đọc như chương trình radio nội bộ hai buổi/tuần để giới thiệu sách, phim lịch sử; chia sẻ trích đoạn sách và những bản nhạc truyền thống trên nền tảng nội bộ.

Đơn vị còn giới thiệu Tủ sách Thanh niên với hàng trăm đầu sách lịch sử miễn phí dưới định dạng sách số, phối hợp cùng các nhà phát hành tổ chức combo sách - quà “bắt trend” độc lập để lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Trên cả nước, nhiều nhà xuất bản, công ty sách và nền tảng phát hành khác cũng triển khai các chiến dịch riêng. Không chỉ trang trí, họ còn tổ chức tọa đàm, giao lưu tác giả, ra mắt sách lịch sử hoặc chủ đề yêu nước, góp phần làm phong phú cách người Việt tưởng nhớ quá khứ và hướng tới tương lai trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ngành xuất bản rộn ràng

Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), sự kiện nổi bật dịp này là triển lãm sách mang chủ đề “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

Kéo dài từ ngày 19 đến hết 25/8, triển lãm quy tụ hơn 80 tựa sách tiêu biểu về lịch sử, chiến tranh, cách mạng, văn hóa và văn học kháng chiến. Đáng chú ý là nhiều ấn phẩm quý viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân dân tộc và những dấu ấn lớn trong tiến trình dựng nước - giữ nước của dân tộc.

Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, hơn 80 tựa sách lịch sử, cách mạng và văn hóa được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đường Sách TP.HCM.

Không gian triển lãm được tổ chức ngay trên tuyến phố đi bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm, tìm đọc. Các nhà xuất bản như NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật… đã mang đến những bộ sách có chiều sâu tư liệu lẫn sức hút thị giác, tiêu biểu như Di sản Hồ Chí Minh, Dấu chân những người yêu nước, Chuyện người nữ giải phóng quân kéo cờ trong ngày độc lập…

Còn ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP Hà Nội), ngành xuất bản cả nước cũng đang gấp rút chuẩn bị cho một sự kiện trọng điểm Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9.

Với không gian hơn 500 m2, khu vực triển lãm sách sẽ tái hiện những dấu mốc lớn trong hành trình 80 năm phát triển của ngành, đồng thời giới thiệu các công nghệ xuất bản hiện đại, sản phẩm tương tác và những ấn bản thủ công đặc biệt. Đây được xem là một trong những hoạt động trọng điểm thể hiện vai trò của ngành xuất bản trong dòng chảy văn hóa và công cuộc kiến thiết đất nước.