Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Văn hóa: Trang trọng, ý nghĩa

Chiều 19/8 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá sẽ diễn ra vào sáng ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kiện không chỉ tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước mà còn tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh đã báo cáo khái quát về tiến độ các phần việc phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Lãnh đạo các đơn vị liên quan trình bày báo cáo về việc chuẩn bị cho công tác thi đua khen thưởng, maket, phim tài liệu, chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh…

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều phần việc quan trọng phục vụ Lễ kỷ niệm; trong đó có cả những công việc phát sinh.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Thứ trưởng đánh giá, nhiều bài viết chất lượng về 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá đã được đăng tải trên Báo Văn Hoá cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó, tạo hiệu ứng tuyên truyền, khẳng định dấu ấn của ngành trong suốt 80 năm qua.

Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh

Nhấn mạnh quỹ thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng cả nội dung và hình thức tổ chức để tạo dấu ấn sâu đậm, khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp của ngành Văn hoá vào sự phát triển của đất nước.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện phim tài liệu phát tại Lễ kỷ niệm. Thứ trưởng nhấn mạnh, phim tài liệu phải vừa mang tính lịch sử, vừa có giá trị giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đầy đủ, chân thực chặng đường phát triển, những thành tựu, đóng góp to lớn của ngành Văn hóa trong 80 năm qua.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc

Đối với chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng yêu cầu chương trình cần được dàn dựng công phu, bảo đảm tính trang trọng, ý nghĩa lịch sử, đồng thời có chiều sâu nghệ thuật, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân

Các tiết mục phải thể hiện tính tiêu biểu, vừa tôn vinh truyền thống, vừa khơi gợi niềm tự hào, khát vọng phát triển của ngành Văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Khâu đón tiếp khách mời phải diễn ra chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp và khẳng định ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.