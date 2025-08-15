Ảnh quý tái hiện cảnh Nhân dân ta đập tan gông xiềng giành độc lập

Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược năm 1858, tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã bùng lên mạnh mẽ trên khắp cả nước. Từ chiến khu Gò Công của Trương Định đến căn cứ Yên Thế của Đề Thám, từ phong trào Đông Du đến Đông Kinh Nghĩa Thục, từ Hà thành đầu độc đến khởi nghĩa Thái Nguyên, mỗi cuộc đấu tranh đều mang trong mình khát vọng độc lập dân tộc. Dù chưa thành công, nhưng chính những hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ đi trước đã thắp sáng con đường dẫn tới cách mạng 1930 và thắng lợi sau này. Ảnh những người yêu nước tham gia Vụ Hà Thành đầu độc bị thực dân Pháp bắt.