Nửa trái bom giữa thư phòng nhà văn Xuân Phượng

97 tuổi, nhà văn Xuân Phượng vẫn sống trong guồng quay của đọc sách - làm việc - suy ngẫm, không vì tuổi tác hay bệnh tật mà ngừng lại. Hồi ký thứ ba đã hoàn thành, bàn làm việc vẫn ngổn ngang giấy tờ và mỗi ngày bà vẫn đọc sách. Bà bày tỏ: “Tôi tranh thủ sống thật trọn vẹn với sở thích của mình. Tôi làm được điều đó và tôi thấy, không phải là tự hào, mà là hài lòng”.