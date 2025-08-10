Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám qua hồi ức các nhân chứng lịch sử

Không chỉ ghi lại sự kiện, cuốn sách "Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945" còn là những ký ức, bài viết của các nhân chứng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, nhà sử học Trần Huy Liệu, nhà văn Tô Hoài...

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên tạo thành cơn bão táp cách mạng, lật nhào ách thống trị của phát xít Nhật, chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến lỗi thời; thiết lập nền dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước. Thắng lợi vĩ đại này đã khẳng định ý chí quật cường, tinh thần tự chủ của một dân tộc luôn khao khát hòa bình, độc lập, tự do.

Để tái hiện chân thực và sâu sắc những ngày tháng lịch sử hào hùng ấy, lưu giữ những cảm xúc, suy nghĩ và hồi ức sống động của các chiến sĩ, nhà báo, trí thức và người dân khi được chứng kiến những khoảnh khắc làm nên lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cuốn sách do Nguyễn Thái Bình chủ biên, là một công trình tư liệu đặc biệt mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục sâu sắc.

Cuốn sách Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tập hợp ký ức của những nhân chứng lịch sử

Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kết tinh từ các nguồn tư liệu gốc quý giá, được chắt lọc từ Văn kiện Đảng toàn tập, cùng hàng loạt bài viết chân thực đã từng xuất hiện trên Báo Cứu quốc, Báo Sự thật, Báo Độc lập trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và những năm sau đó.

Thông qua các văn kiện lịch sử như Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy lâm thời khu giải phóng, Lệnh khởi nghĩa (Quân lệnh số I của Ủy ban Khởi nghĩa), Hiệu triệu của đại biểu Việt Minh (Đọc trước 20 vạn đồng bào Hà Nội, ngày 19/8/1945)…, bạn đọc sẽ thấy được sự nhạy bén, sáng tạo trong việc đánh giá tình hình, chủ động nắm bắt thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa bằng phương pháp đấu tranh phù hợp trong bối cảnh khi đó.

Cuốn sách không đơn thuần ghi lại sự kiện, mà sống động hóa lịch sử qua những ký ức, hồi tưởng, bài viết của các nhân chứng: từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, nhà sử học Trần Huy Liệu, Xuân Thủy, đến các nhà báo, văn nghệ sĩ như Hồng Hà, Tô Hoài, Hồng Lĩnh, Như Phong, Nguyệt Tú…

Những sự kiện, câu chuyện như việc nhận kiếm vàng từ vua Bảo Đại, phá ngục Ba Tơ, chiếm thành Huế, khởi nghĩa ở Bắc thành, những ngày Hà Nội rực lửa đấu tranh… đều được kể lại chi tiết, cho thấy sức mạnh của một dân tộc đoàn kết, nhất tề vùng lên giành chính quyền.

Tranh Đánh chiếm Bắc Bộ phủ của họa sĩ Trần Đình Thọ.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám tới từ sự chuẩn bị kỹ càng

Không chỉ ghi lại các diễn biến lớn của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cuốn sách còn phân tích rõ những nguyên nhân thắng lợi và tầm vóc lịch sử của sự kiện này.

Trong bối cảnh thời cơ chín muồi sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, chính quyền thực dân phong kiến suy yếu, dưới sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng, cuộc Tổng khởi nghĩa đã diễn ra nhanh chóng, ít tổn thất, thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân, ý chí độc lập mãnh liệt và trí tuệ sắc sảo của cách mạng Việt Nam.

Như trong sách có ghi: “Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, cụ thể về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và chiến khu, căn cứ địa thì cho dù điều kiện khách quan có thuận lợi đến mấy cũng không thể phát động toàn dân đứng lên giành chính quyền trên phạm vi cả nước trong một khoảng thời gian nhanh chóng như vậy”. (Trang 11)

Cuốn sách gồm hai chương lớn: Chương I - Những mốc son lịch sử và Chương II - Những năm tháng không thể nào quên. Trong đó, Chương I tập hợp những văn kiện cốt lõi gắn liền với cuộc Tổng khởi nghĩa và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương II mang đậm tính chất hồi ức, ký ức và tự sự, với những bài viết của các nhân chứng lịch sử, nhà hoạt động cách mạng và văn nghệ sĩ. Những hình ảnh cảm động trong các thư gửi thân nhân liệt sĩ đều khắc họa một cách gần gũi và sinh động hình ảnh đất nước trong giờ phút bước sang kỷ nguyên độc lập.

Thông qua cuốn sách, độc giả sẽ cảm nhận rõ nét tinh thần đoàn kết, ý chí của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, độc giả sẽ được sống lại niềm hân hoan, vỡ òa của quần chúng nhân dân trong những ngày đầu độc lập.