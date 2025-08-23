Không gian 500 m2 tái hiện thành tựu 80 năm ngành xuất bản Việt Nam

Triển lãm sắp tới quy tụ các nhà xuất bản lớn, tổ chức tọa đàm, ra mắt sách, giới thiệu công nghệ làm sách hiện đại và mang đến trải nghiệm văn hóa đọc phong phú cho công chúng.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP Hà Nội) là sự kiện tổng hợp quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều ngành, trong đó khu vực ngành Xuất bản, In và Phát hành nổi bật với không gian trưng bày hơn 500 m².

Từ các bản in thủ công cao cấp, tranh dân gian Đông Hồ, đến sách tương tác và thiết bị nghe sách nói hiện đại, khu vực triển lãm của ngành Xuất bản, In và Phát hành tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia trở thành điểm hẹn của tri thức và sáng tạo.

Nỗ lực kết nối độc giả trẻ với lịch sử

Từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, các đơn vị xuất bản, công ty sách sẽ tổ chức chuỗi hoạt động phong phú như ra mắt sách, tọa đàm chuyên đề, giao lưu với nghệ nhân và giới thiệu ấn bản giới hạn, tạo nên không khí tưng bừng, sôi nổi và thu hút đông đảo bạn đọc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng - cho biết đơn vị sẽ góp mặt cùng hàng loạt ấn phẩm chọn lọc mang đậm bản sắc dân tộc, giá trị lịch sử.

Nổi bật là các bộ sách thuộc Tủ sách Bác Hồ, Những anh hùng trẻ tuổi, Tranh truyện lịch sử Việt Nam, Ngàn năm sử Việt… Đơn vị cũng giới thiệu nhiều artbook được trình bày công phu như Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam, Lược sử nước Việt bằng tranh, Đất nước gấm hoa, mang lại trải nghiệm đọc cuốn hút cho bạn đọc.

NXB Kim Đồng mang đến triển lãm các ấn phẩm sách lịch sử, giáo dục truyền thống như Tranh truyện lịch sử Việt Nam, Ngàn năm sử Việt, Chuyện hay sử Việt... Ảnh: NXB Kim Đồng.

“Chúng tôi hi vọng rằng, những cuốn sách hay, sách đẹp, nội dung phong phú, hấp dẫn, giàu ý nghĩa sẽ góp phần khơi gợi niềm hứng thú đọc sách cho các bạn đọc trẻ”, Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ.

Chiều 28/8, đơn vị còn tổ chức tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một tấm gương tự học tiêu biểu. Chương trình chia sẻ những câu chuyện ghi chép từ sách báo, tư liệu lịch sử, khơi dậy cảm hứng tự đọc, tự học cho thế hệ học sinh, sinh viên. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của NXB nhằm kết nối độc giả trẻ với di sản tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hình thức gần gũi, cảm xúc và trực quan.

Trong khi đó, Công ty CP Văn hóa Đông A mang đến triển lãm bộ sưu tập sách thủ công cao cấp. Các tác phẩm như Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, Truyện Kiều, Đại Việt sử ký toàn thư, Việt Nam sử lược… được xuất bản dưới định dạng S100, S500 với kỹ thuật đóng bìa da thủ công, in màu toàn bộ, giấy mỹ thuật nhập khẩu.

Đông A mang đến triển lãm các ấn phẩm đặc biệt với kỹ thuật đóng bìa da thủ công, in màu toàn bộ, giấy mỹ thuật nhập khẩu. Ảnh: Đông A.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, qua những ấn phẩm được giới thiệu, bạn đọc sẽ thêm yêu quý sách, tìm thấy cảm hứng đọc và trân trọng lịch sử, cũng như cảm nhận rõ tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng của những người làm sách hôm nay”, ông Nguyễn Việt Thắng - Phó giám đốc Đông A - chia sẻ.

Các nhà xuất bản và công ty phát hành, công ty sách nói như Chính trị Quốc gia Sự thật, Giáo dục Việt Nam, Văn hóa Dân tộc, Thái Hà, Phương Nam, Alpha Books, Nhã Nam… cũng góp mặt với loạt sự kiện chuyên đề.

Các đơn vị sẽ mang đến sách giáo khoa mới, sách chính trị tư tưởng, kỹ năng sống, tranh dân gian truyền thống và công nghệ sách điện tử hiện đại, tạo nên bức tranh toàn diện về diện mạo ngành xuất bản trong thời kỳ chuyển đổi số.

Khẳng định tầm vóc của ngành xuất bản Việt

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh, ngành Xuất bản, In và Phát hành được bố trí một không gian trưng bày quy mô hơn 500 m2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP Hà Nội). Đây là một trong những phân khu có mức đầu tư bài bản và đa dạng nhất, thể hiện nỗ lực kết nối giữa truyền thống làm sách và bước chuyển mạnh mẽ trong thời kỳ số hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, gian trưng bày còn đóng vai trò như một bản đồ thu nhỏ của toàn ngành. Không gian được chia làm hai khu vực: (1) khu trưng bày tư liệu, hiện vật và xuất bản phẩm tiêu biểu; (2) khu vừa trưng bày vừa phục vụ bạn đọc trực tiếp.

Điểm đặc biệt của năm nay là sự góp mặt đầy đủ của các mảng xuất bản, in và phát hành, cùng đại diện từ các nền tảng sách nói, sách điện tử, đơn vị phát hành lớn, các nhà in truyền thống và các nhà xuất bản lâu đời.

Ngành Xuất bản, In và Phát hành được bố trí một không gian trưng bày quy mô hơn 500 m2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Đông A.

Ngày 28/7, tại buổi họp chuẩn bị cho triển lãm, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), khẳng định tầm quan trọng của sự kiện lần này.

Ông nhấn mạnh triển lãm là cơ hội để các đơn vị thể hiện năng lực, công nghệ và các sản phẩm tinh hoa. Bên cạnh nhóm sản phẩm phản ánh lịch sử phát triển, các đơn vị được khuyến khích giới thiệu những xuất bản phẩm mang tính công nghệ cao, trình bày hiện đại, tương tác đa nền tảng.

Cũng trong buổi họp, ông Nguyễn Nguyên đề nghị các nhà in và nhà xuất bản mạnh dạn triển khai các hoạt động đặc sắc để thu hút khách tham gia, ví dụ như mời các nghệ nhân, mang đến các ấn phẩm, vật phẩm và biểu diễn có tính độc đáo.

Thông qua triển lãm, ngành xuất bản sẽ thể hiện rõ vai trò lưu giữ và truyền bá tri thức, là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Sự kết hợp giữa tư duy làm sách truyền thống và công nghệ mới chính là cách giúp ngành khẳng định tầm vóc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.