NXB Kim Đồng hợp tác chính thức với Studio Ghibli

Nhà xuất bản Kim Đồng đã thỏa thuận thành công bản quyền và trở thành đối tác chính thức phát hành các cuốn sách của Studio Ghibli tại Việt Nam.

Tối 18/8, Nhà xuất bản Kim Đồng đưa ra công bố chính thức về thỏa thuận hợp tác với Studio Ghibli sau thời gian dài kết nối và thương thảo. Đơn vị sẽ trở thành đối tác chính thức phát hành các cuốn sách do Studio Ghibli giữ bản quyền tại Việt Nam. Những cái tên đầu tiên được tiết lộ là Totoro, Công chúa Mononoke, Vùng đất linh hồn...

Cảnh từ phim Vùng đất linh hồn do Hayao Miyazaki đạo diễn.

Studi Ghibli do đạo diễn Hayao Miyazaki và cố đạo diễn Isao Takahata sáng lập từ năm 1985, nổi tiếng với những phim hoạt hình đã làm rung động trái tim hàng triệu khán giả trên thế giới. Trong 22 bộ phim đã ra rạp, được biết đến nhiều nhất có lẽ là Vùng đất linh hồn (Spirited Away; 2001) và Lâu đài bay của pháp sư Howl (Howl's Moving Castle; 2004), hai bộ phim do Miyazaki cầm trịch.

Trong khi người cộng sự nhiều trăn trở với vấn đề môi trường và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, Takahata lại mang đến những thước phim giàu hoài niệm và thấm đẫm hơi thở cuộc sống thường nhật, nổi bật là Chỉ còn là hôm qua (Only Yesterday; 1991) và Gia đình nhà Yamada (My Neighbors the Yamadas; 1999). Kiệt tác Mộ đom đóm (Grave Of The Fireflies; 1988) của ông được xem là một trong những bộ phim ám ảnh nhất về bản chất khốc liệt và tàn ác của chiến tranh.

Nhiều bộ phim khác của Studi Ghibli, một số do các đạo diễn khác ngoài hai cái tên kể trên dẫn dắt, tuy không được biết đến rộng rãi bằng các tác phẩm của hai "phù thủy hoạt hình" bậc thầy, vẫn để lại dấu ấn riêng, như Lời thì thầm của trái tim (Whisper of the Heart; 1994) của Yoshifumi Kondo, Ngọn đồi hoa hồng anh (From Up on Poppy Hill; 2011) của Goro Miyazaki (con trai Hayao Miyazaki).

Khác với khuôn thức tốt xấu phân minh và lối mòn kể chuyện có phần đơn giản hóa thường thấy trong nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi, phim của Studi Ghibli được đánh giá là những tác phẩm không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa và thông điệp sâu sắc mà người lớn càng nên nghiền ngẫm. Từng câu chuyện là một thế giới in sâu vào tâm trí khiến khán giả vương vấn muốn ghé thăm lại.

Mỗi một phim Ghibli mới ra rạp được xem là một sự kiện văn hóa quan trọng của năm tại Nhật Bản. Từ màn ảnh, Ghibli đã phát triển thành một "đế chế" với hàng loạt sản phẩm đi kèm như đồ lưu niệm, sách, tranh, mô hình,... và các địa điểm tham quan cho người hâm mộ như Công viên Ghibli, Bảo tàng Ghibli.

Dù toàn bộ 22 phim của Studio Ghibli đã có mặt trên nền tảng trực tuyến Netflix, Lâu đài bay của pháp sư Howl, Vùng đất linh hồn Lời thì thầm của trái tim và Loài mèo trả ơn - những thước phim Ghibli đầu tiên chào rạp hồi cuối năm 2024 trong kế hoạch trình chiếu lại toàn bộ kiệt tác Ghibli của CGV Việt Nam - vẫn được đông đảo khán giả đón nhận.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực truyện tranh và sách thiếu nhi, Kim Đồng từng là "nhà thầu" đưa nhiều tác phẩm được đón đợi đến tay độc giả Việt. Sắp tới, hàng loạt ấn phẩm anime comics (truyện tranh phỏng theo hoạt hình), sách tranh, tiểu thuyết, artbook... từ Studio Ghibli cũng sẽ lần lượt có mặt trong phiên bản tiếng Việt. Nhà xuất bản cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.