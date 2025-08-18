Bị chê, 'Thanh gươm diệt quỷ' vẫn lội ngược dòng, tạo kỳ tích

Dù từng bị xem là tác phẩm tầm trung với nét vẽ thô, cốt truyện theo lối mòn, manga "Thanh gươm diệt quỷ" lại lội ngược dòng ngoạn mục nhờ cú hích từ anime.

Bộ truyện Thanh gươm diệt quỷ tại Nhà sách Fahasa.

Ra mắt năm 2016 trên Weekly Shonen Jump, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Thanh gươm diệt quỷ) từng chìm nghỉm giữa rừng manga hành động. Tranh minh họa của truyện bị chê là cứng và thiếu hấp dẫn thị giác. Câu chuyện mang màu sắc ảm đạm, nhịp truyện chậm, không đủ để giữ chân độc giả vốn quen với những tình tiết gay cấn từ chương đầu tiên.

Một số nhà phê bình gọi đây là "một manga tầm thường không để lại nhiều dấu ấn". Thậm chí, tạp chí Jump cũng không chọn đăng bản tiếng Anh ngay lập tức, vì lo ngại truyện không đủ sức hút với độc giả toàn cầu.

Chỉ vài năm sau, chính tác phẩm này khiến toàn ngành xuất bản Nhật Bản sửng sốt khi vươn lên vị trí đầu bảng doanh số, vượt cả những tượng đài như One Piece. Sự lột xác ngoạn mục bắt đầu khi bản anime phát sóng năm 2019 tạo hiệu ứng dây chuyền, kéo doanh số manga tăng vọt.

Gây tranh cãi

Khi mới ra mắt trên Weekly Shonen Jump năm 2016, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba không được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí "hit mới". Truyện có khởi đầu tương đối im ắng, bị lu mờ giữa dàn manga hành động nhiều màu sắc. Không ít người cho rằng đây chỉ là một tác phẩm hạng trung, khó trụ lâu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của Jump.

Tuy nhiên, truyện dần chiếm được cảm tình nhờ vào cảm xúc chân thực. Tác giả Koyoharu Gotouge đặt trọng tâm vào tình thân và sự hy sinh, những yếu tố tạo chiều sâu cảm xúc hiếm thấy trong các manga hành động. Hình ảnh Nezuko dù hóa quỷ vẫn bảo vệ anh trai hay chiếc áo giống nhau của các thành viên trong gia đình Kamado là những chi tiết nhỏ nhưng gợi nhiều đồng cảm.

Tính đến trưa 18/8, phim Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã có doanh thu hơn 87 tỷ đồng ở thị trường Việt Nam.

Nhiều họa sĩ tên tuổi đã công khai khen ngợi tác phẩm. Tác giả Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) gọi truyện là “tỷ lệ vàng của hy vọng và tuyệt vọng”. Với nhiều độc giả trung thành của Jump, một bộ truyện được Togashi khen đã là lý do để họ mua truyện và bắt đầu theo dõi.

Dù vậy, vẫn có không ít ý kiến phê bình. Một số cây bút như Nicholas Dupree (ANN) đánh giá nét vẽ của Gotouge thời kỳ đầu còn "thô ráp, bố cục lỏng lẻo", đặc biệt là ở các cảnh hành động. Truyện cũng bị cho là thiếu hấp dẫn trong vài chương đầu khi chủ yếu mô tả không khí thay vì tập trung vào câu chuyện nhân vật.

Về mặt nội dung, không ít độc giả cho rằng Demon Slayer đi theo công thức quen thuộc: gia đình bị giết hại - nhân vật chính trả thù - kết nạp đồng đội. Một số người đánh giá thế giới quỷ trong truyện thiếu phức tạp, chỉ có kẻ thù là Muzan, không giống những manga khác cho phép câu chuyện phát triển sau khi đánh bại "trùm cuối".

Mặt khác, một số nhà phê bình cũng cho rằng truyện kết thúc quá nhanh. Trong khi nhiều manga Jump kéo dài hàng trăm quyển, Demon Slayer dừng lại ở tập 23. Dù có kết thúc trọn vẹn, nhiều người cảm thấy tiếc vì truyện chưa khai thác hết tiềm năng phát triển nhân vật và thế giới của "Sát Quỷ đoàn".

Song không ai có thể phủ nhận Thanh gươm diệt quỷ đã tạo cú hích lớn cho ngành xuất bản Nhật. Từ một manga không mấy nổi bật, tác phẩm bỗng vươn lên hàng đầu sau khi được chuyển thể thành anime, một hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử manga Jump. Vậy điều gì đã biến một tác phẩm bị đánh giá thấp thành hiện tượng quốc tế?

Liên tục phá kỷ lục

Trong ngành manga Nhật, điều thường thấy là truyện tranh thành công mới được chuyển thể thành anime. Thanh gươm diệt quỷ đi ngược lại trật tự đó. Truyện được ra mắt vào năm 2016 nhưng phải đến năm 2019, khi anime phát sóng, cục diện mới thay đổi.

Ông Hiroyuki Nakano, Tổng biên tập Weekly Shonen Jump, thừa nhận trong phỏng vấn với Nikkei Entertainment: "Thông thường, manga sẽ bán chạy dần trong thời gian anime phát sóng. Nhưng với Demon Slayer, doanh số tăng vọt sau khi anime kết thúc. Điều đó cho thấy khán giả đã xem lại toàn bộ anime trên các nền tảng trực tuyến thay vì theo dõi hàng tuần".

Ông Hiroyuki Nakano, Tổng biên tập Weekly Shonen Jump, nhận xét truyện tranh Thanh gươm diệt quỷ là một hiện tượng lạ của ngành xuất bản Nhật. Ảnh: @WSJ_manga/X.

Hiện tượng này phản ánh cách khán giả tiêu thụ nội dung đã thay đổi. Không còn bị lệ thuộc vào lịch phát sóng truyền thống, người xem chủ động chọn thời điểm và nền tảng để tiếp cận. Sức mạnh truyền miệng sau anime cũng trở thành yếu tố quyết định, giúp khán giả cũ giới thiệu lại tác phẩm cho người mới.

Đợt bùng nổ sau anime giúp manga Thanh gươm diệt quỷ trở thành hiện tượng mới của ngành xuất bản Nhật. Năm 2020, tác giả Gotouge Koyoharu nhận Giải thưởng Văn hóa Xuất bản Noma của Kodansha vì "tái định hình ngành xuất bản". Bộ truyện dẫn đầu doanh số trong tất cả nhóm tuổi trên bảng xếp hạng của Rakuten Kobo, từ thiếu niên đến người lớn tuổi.

Trên các bảng xếp hạng danh giá, tác phẩm luôn giữ vị trí cao. Truyện xếp hạng 2 trong cuộc bình chọn "100 manga hay nhất mọi thời" của TV Asahi (2021), chỉ sau One Piece và nhiều lần lọt top 20 manga được khuyến nghị bởi nhân viên nhà sách toàn quốc tại Nhật.

Đây là minh chứng điển hình cho thời đại mới, giai đoạn mà hiệu ứng hình ảnh, nền tảng kỹ thuật số và chiến lược truyền thông có thể thay đổi số phận một tác phẩm.